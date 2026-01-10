Gli effetti sull’azione amministrativa

L’approvazione delle nuove Regole tecniche sulle PAD evidenzia il ruolo della digitalizzazione quale fattore strutturale di legalità, trasparenza e affidabilità del sistema dei contratti pubblici. Una piattaforma non adeguata o non correttamente certificata non incide solo sull’efficienza operativa, ma può riflettersi sulla continuità delle procedure di gara e sulla corretta gestione dei contratti.

Per le stazioni appaltanti, la verifica dell’allineamento delle piattaforme ai nuovi requisiti non può essere considerata un profilo meramente tecnico o integralmente delegabile al fornitore informatico. Si tratta di un aspetto che attiene alla corretta organizzazione del procedimento di affidamento e alla tenuta complessiva del sistema degli appalti.

Il vero banco di prova sarà, come sempre, l’attuazione concreta in quadro normativo e tecnico che si muove nella direzione di un sistema degli appalti più ordinato, interoperabile e realmente digitale.