Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento del Consiglio di Stato si colloca all’interno di un quadro normativo stratificato, nel quale è necessario tenere distinti piani e funzioni.

In primo luogo, viene in rilievo la disciplina del condono edilizio, introdotta dal legislatore statale come misura straordinaria ed eccezionale. Il condono non è una regolarizzazione generalizzata, ma una deroga puntuale al regime ordinario, fondata su presupposti tassativi, limiti temporali rigidi e condizioni sostanziali non suscettibili di interpretazioni estensive.

Accanto alla normativa statale opera la legislazione regionale in materia urbanistica ed edilizia, che, nell’ambito della competenza concorrente, può legittimamente restringere l’ambito applicativo del condono, ma non ampliarlo. È un principio ormai consolidato: le regioni possono chiudere spazi di sanatoria, non crearne di nuovi.

Un diverso livello è quello degli strumenti urbanistici attuativi, tra cui rientrano i PIRT. Tali strumenti hanno una funzione eminentemente pianificatoria: servono a organizzare e recuperare assetti territoriali compromessi, ma non possono incidere sui presupposti di legittimità edilizia delle opere esistenti. La pianificazione, in altri termini, presuppone una situazione giuridicamente definita, non la costruisce ex post.

Sul piano generale, infine, viene in rilievo il principio di legalità dell’azione amministrativa, che impedisce all’amministrazione di utilizzare atti di pianificazione per ottenere risultati che la legge non consente direttamente. Un piano urbanistico non può diventare uno strumento surrettizio di sanatoria.