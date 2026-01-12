sed edilizia espositori
sed edilizia espositori

PIRT e abusi edilizi: la pianificazione non può sostituire l’accertamento di sanabilità

Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8623/2025) sui limiti dei Piani di Intervento di Recupero Territoriale e sull’impossibilità di estendere il condono tramite strumenti urbanistici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 12/01/2026

Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento del Consiglio di Stato si colloca all’interno di un quadro normativo stratificato, nel quale è necessario tenere distinti piani e funzioni.

In primo luogo, viene in rilievo la disciplina del condono edilizio, introdotta dal legislatore statale come misura straordinaria ed eccezionale. Il condono non è una regolarizzazione generalizzata, ma una deroga puntuale al regime ordinario, fondata su presupposti tassativi, limiti temporali rigidi e condizioni sostanziali non suscettibili di interpretazioni estensive.

Accanto alla normativa statale opera la legislazione regionale in materia urbanistica ed edilizia, che, nell’ambito della competenza concorrente, può legittimamente restringere l’ambito applicativo del condono, ma non ampliarlo. È un principio ormai consolidato: le regioni possono chiudere spazi di sanatoria, non crearne di nuovi.

Un diverso livello è quello degli strumenti urbanistici attuativi, tra cui rientrano i PIRT. Tali strumenti hanno una funzione eminentemente pianificatoria: servono a organizzare e recuperare assetti territoriali compromessi, ma non possono incidere sui presupposti di legittimità edilizia delle opere esistenti. La pianificazione, in altri termini, presuppone una situazione giuridicamente definita, non la costruisce ex post.

Sul piano generale, infine, viene in rilievo il principio di legalità dell’azione amministrativa, che impedisce all’amministrazione di utilizzare atti di pianificazione per ottenere risultati che la legge non consente direttamente. Un piano urbanistico non può diventare uno strumento surrettizio di sanatoria.

© Riproduzione riservata
Tag:
EDILIZIA Testo Unico Edilizia Condono edilizio Consiglio di Stato Abusi edilizi Sanatoria edilizia

Documenti Allegati

INDICE

1
PIRT e abusi edilizi: la pianificazione non può sostituire l’accertamento di sanabilità
2
Quadro normativo di riferimento
3
Principi espressi dal Consiglio di Stato
4
Analisi tecnica della sentenza
5
Conclusioni operative
STS piani di abbonamento

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 08/01/2026
Sanatoria edilizia 2026: come funziona la regolarizzazione degli abusi nel d.P.R. 380/2001
2
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
3
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
4
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 06/01/2026
Ordine di demolizione non impugnato e fiscalizzazione dell’abuso: i chiarimenti del Consiglio di Stato