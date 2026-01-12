PIRT e abusi edilizi: la pianificazione non può sostituire l’accertamento di sanabilità
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8623/2025) sui limiti dei Piani di Intervento di Recupero Territoriale e sull’impossibilità di estendere il condono tramite strumenti urbanistici
Principi espressi dal Consiglio di Stato
Muovendo dal quadro normativo richiamato, il Consiglio di Stato ha ricondotto la vicenda entro una lettura coerente del sistema, chiarendo i limiti della pianificazione urbanistica rispetto alla disciplina della sanatoria edilizia.
Il giudice ha innanzitutto ribadito che il PIRT resta uno strumento di pianificazione urbanistica, con una funzione ben delimitata, che non può essere piegata a finalità diverse da quelle per cui è previsto dall’ordinamento. In particolare, non può essere utilizzato per anticipare o assorbire valutazioni che appartengono a un diverso livello del sistema, quello relativo alla sanabilità degli abusi edilizi.
In questa prospettiva, la sentenza chiarisce che il mero rispetto dei limiti temporali del condono statale non è sufficiente a fondare una scelta pianificatoria. La sanabilità dell’intervento richiede una verifica autonoma e puntuale, da svolgere alla luce della disciplina regionale applicabile, che non può essere elusa o rinviata attraverso uno strumento urbanistico.
Il Consiglio di Stato esclude, così, che un atto amministrativo di pianificazione possa determinare un’estensione indiretta dell’ambito applicativo del condono, aggirando i limiti posti dal legislatore. La pianificazione non può colmare ciò che la legge non consente di sanare, né può farsi carico di una funzione che l’ordinamento affida a procedimenti diversi.
Ne deriva un’impostazione lineare: in assenza di una previa definizione della legittimità edilizia, il piano di recupero perde il proprio fondamento giuridico. Il PIRT può intervenire solo su una situazione già definita sul piano della legalità, non può essere lo strumento attraverso cui tale definizione viene costruita ex post.
Sentenza Consiglio di Stato 5 novembre 2025, n. 8623
