Analisi tecnica della sentenza

Questa impostazione consente di cogliere con maggiore chiarezza il profilo tecnico-operativo della decisione, che va oltre il singolo caso e incide direttamente sul modo in cui vengono costruiti e valutati gli strumenti di recupero territoriale.

La sentenza chiarisce, infatti, che il problema non è tanto se un PIRT possa essere utilizzato in presenza di abusi edilizi, quanto quando e a quali condizioni. Il nodo centrale sta nella sequenza procedimentale: la pianificazione urbanistica non può precedere l’accertamento della sanabilità, né può essere utilizzata per rinviarlo o neutralizzarlo.

Da questo punto di vista, il Consiglio di Stato prende posizione contro una prassi talvolta diffusa, nella quale il piano di recupero viene concepito come uno strumento “risolutivo”, capace di assorbire a valle questioni che, invece, dovrebbero essere definite a monte. La decisione ribadisce che la pianificazione presuppone una base edilizia giuridicamente certa, non la crea.

L’effetto pratico è rilevante: in assenza di un previo accertamento positivo della sanabilità degli abusi, l’amministrazione non è chiamata a svolgere valutazioni urbanistiche di merito. Il diniego del PIRT non è il risultato di una scelta discrezionale, ma la conseguenza diretta di un presupposto mancante.

In questo senso, la sentenza rafforza una lettura rigorosa del rapporto tra sanatoria e pianificazione, riportando il PIRT alla sua funzione propria e impedendo che venga utilizzato come strumento surrogatorio della sanatoria edilizia.