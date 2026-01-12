PIRT e abusi edilizi: la pianificazione non può sostituire l’accertamento di sanabilità
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 8623/2025) sui limiti dei Piani di Intervento di Recupero Territoriale e sull’impossibilità di estendere il condono tramite strumenti urbanistici
Conclusioni operative
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento che tende a tenere distinti, senza forzature, il piano della sanatoria edilizia e quello della pianificazione urbanistica. Una distinzione che, nella pratica, continua a essere messa alla prova ogni volta che strumenti di recupero del territorio vengono chiamati a confrontarsi con situazioni edilizie non pienamente definite.
Il Consiglio di Stato ribadisce che il recupero urbanistico non può prescindere dalla previa verifica della legittimità edilizia. La sanabilità degli abusi non è un aspetto accessorio né un passaggio rinviabile: è un presupposto che condiziona l’intero impianto del piano. In assenza di tale verifica, anche lo strumento urbanistico perde la propria base giuridica.
Il PIRT resta, quindi, uno strumento di pianificazione, con una funzione chiara e circoscritta. Può organizzare, riqualificare, mettere ordine in contesti compromessi, ma non può colmare lacune che appartengono a un diverso livello del sistema, quello delle sanatorie straordinarie o ordinarie.
Per la pratica professionale, il richiamo è netto sul piano della sequenza procedimentale: prima la definizione della legittimità edilizia, poi – eventualmente – la costruzione di un progetto di recupero territoriale. Invertire questo ordine significa esporsi a un diniego che non è espressione di discrezionalità, ma conseguenza diretta del quadro normativo.
È un’impostazione che restituisce coerenza al sistema e che conferma, ancora una volta, come la pianificazione non possa farsi carico di risolvere ciò che la legge affida a strumenti diversi.
Documenti AllegatiSentenza Consiglio di Stato 5 novembre 2025, n. 8623
