Le prescrizioni dei piani paesaggistici devono essere interpretate tenendo conto delle finalità di tutela del vincolo, delle caratteristiche dell’intervento e delle condizioni preesistenti del territorio. È il caso, ad esempio, di una piscina fuori terra da installare su una superficie già completamente impermeabilizzata, la cui realizzazione, pur in presenza di un espresso divieto del piano paesaggistico, non appare idonea ad arrecare un ulteriore pregiudizio ai valori tutelati.

Anche in presenza di un parere favorevole della Soprintendenza espresso tardivamente, il Comune che intenda discostarsene è tenuto a motivare le ragioni del proprio dissenso, senza fondare il diniego dell’autorizzazione paesaggistica su trasformazioni del territorio che non trovano riscontro negli elaborati progettuali.

Piscine fuori terra in area vincolata: quando è possibile installarle?

Di particolare interesse è la sentenza del TAR Puglia, Lecce, 25 novembre 2026, n. 1559, relativa al diniego di autorizzazione paesaggistica per l’installazione di una piscina fuori terra con relativa pedana, nel giardino di un immobile interessato dalle prescrizioni per i boschi del Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR).

Il progetto prevedeva una vasca di superficie inferiore a 40 mq, da collocare su una pavimentazione in pietra leccese già esistente, senza ancoraggi al terreno o alle pareti e con i soli allacciamenti idrico ed elettrico.

La Soprintendenza aveva espresso, seppure tardivamente, parere favorevole, escludendo che l’installazione della piscina potesse determinare significative alterazioni del suolo o interferire con la superficie naturale del giardino.

Il Comune, recependo le valutazioni della Commissione locale per il paesaggio, aveva invece negato l’autorizzazione sulla base del divieto di realizzare piscine a cielo aperto nelle aree boscate e della presunta necessità di eseguire lavori di livellamento del terreno, dai quali sarebbe derivato un aumento della superficie impermeabilizzata.

Contro il diniego era stato proposto ricorso, contestando l’interpretazione delle norme del PPTR, la mancata motivazione del dissenso rispetto alle valutazioni della Soprintendenza e l’attribuzione al progetto di trasformazioni del suolo che gli elaborati non prevedevano.

Piscine nelle aree boscate: vincolo paesaggistico e divieti del PPTR

I territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, nonché quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La disciplina degli interventi in queste aree deriva dal coordinamento tra l’art. 146 del Codice, che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica, e le prescrizioni dei piani paesaggistici, alle quali l’art. 145, comma 3, riconosce carattere cogente rispetto agli strumenti urbanistici e prevalenza sulle eventuali disposizioni difformi degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica.

La verifica di compatibilità paesaggistica non può, pertanto, prescindere dalle trasformazioni che il piano individua come non ammissibili, né l’amministrazione dispone di un generale potere di deroga alle relative prescrizioni.

Nel caso della Regione Puglia, l’art. 62, comma 2, lettera a12), delle NTA del PPTR comprende espressamente la «realizzazione di vasche, piscine e cisterne a cielo aperto» tra gli interventi non ammissibili nei territori interessati dalla presenza di boschi, come definiti dall’art. 58, punto 1), delle medesime norme.

La particolarità della disposizione risiede nel fatto che il divieto non è espressamente subordinato all’esecuzione di scavi, alla rimozione della vegetazione o all’aumento delle superfici impermeabilizzate, ma è formulato con riferimento a una categoria di opere, senza distinguere tra piscine interrate e fuori terra.

L’assenza di ulteriori alterazioni del suolo non costituisce, quindi, un’eccezione testualmente prevista dalla norma, ma rappresenta l’elemento attraverso il quale il TAR ha ricostruito la portata del divieto in relazione alle finalità della tutela paesaggistica.

Piscine fuori terra su superfici già impermeabilizzate: come si applica il divieto?

Il TAR ha censurato il Comune per essersi fermato al dato letterale della prescrizione, senza indagarne la ratio e le correlate finalità di tutela, che, secondo i giudici, non possono riguardare situazioni come quella esaminata, nella quale la superficie interessata risulta già completamente impermeabilizzata e la nuova opera non appare idonea ad arrecare un autonomo pregiudizio rispetto al consolidato stato dei luoghi.

Il ragionamento seguito dai giudici amministrativi merita attenzione perché il Comune non aveva fondato il diniego soltanto su una valutazione negativa della compatibilità paesaggistica del manufatto, ma sull’esistenza di una prescrizione che, secondo la sua interpretazione, ne escludeva a priori la realizzazione.

Il TAR ha ricondotto l’applicazione del divieto alle finalità per le quali è stato introdotto, senza mettere in discussione la presenza del vincolo o la validità della disposizione del PPTR.

La differenza è sostanziale. Ammettere che un’amministrazione possa autorizzare un’opera vietata dal piano sulla base di una valutazione favorevole della sua compatibilità paesaggistica significherebbe riconoscerle un potere di deroga alla disciplina vigente. Nel percorso interpretativo seguito dal TAR, invece, la questione riguarda la riconducibilità dell’intervento alla fattispecie che la prescrizione intende impedire, tenuto conto delle caratteristiche dell’opera e delle condizioni preesistenti del territorio.

Non sarebbe corretto ricavare dalla pronuncia un principio generale secondo cui la presenza di una superficie impermeabilizzata rende ammissibile qualsiasi ulteriore trasformazione in area boscata. Anche in assenza di modificazioni del terreno, un manufatto può alterare la percezione dei luoghi, compromettere le visuali o pregiudicare altri valori paesaggistici tutelati.

La preesistente impermeabilizzazione del suolo, inoltre, non equivale a un accertamento della legittimità urbanistico-edilizia e paesaggistica delle opere che l’hanno determinata, questione che non ha formato oggetto della pronuncia.

Parere tardivo della Soprintendenza: quando il Comune può discostarsene?

Nel procedimento disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il comma 5 regola il carattere del parere della Soprintendenza, mentre i commi 8 e 9 ne disciplinano i termini di espressione e la conclusione del procedimento in caso di mancata pronuncia nei tempi previsti.

Il fatto che, nella vicenda esaminata, il Comune non si ritenesse vincolato al parere favorevole tardivamente espresso dalla Soprintendenza non lo esonerava dal prendere in considerazione le valutazioni tecniche dell’organo statale, che il TAR ha ritenuto fossero state immotivatamente disattese.

La possibilità di discostarsi da un parere non vincolante trova un limite nell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, disciplinato dall’art. 3 della Legge n. 241/1990, che impone di indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Se la Soprintendenza esclude che un intervento possa produrre alterazioni lesive dei valori paesaggistici, sulla base dell’esame dello stato dei luoghi e delle caratteristiche progettuali dell’opera, l’amministrazione che giunge a conclusioni diverse deve spiegare per quali ragioni ritenga insufficienti o non condivisibili quelle valutazioni.

Il dissenso può derivare dall’individuazione di ulteriori elementi di incompatibilità paesaggistica, da una diversa interpretazione delle prescrizioni del piano o da carenze riscontrate nella documentazione progettuale, purché dalla motivazione del provvedimento sia possibile ricostruire il percorso che ha condotto l’amministrazione a una diversa decisione.

Diniego di autorizzazione paesaggistica: istruttoria e opere non previste dal progetto

Il TAR ha respinto anche le argomentazioni del Comune relative alla necessità di livellare la pavimentazione esistente, qualificandole come mere congetture, prive di riscontro nel progetto presentato, alle cui previsioni la richiedente è tenuta ad attenersi nella realizzazione della piscina.

Nella valutazione della compatibilità paesaggistica di un intervento l’amministrazione può certamente prendere in considerazione anche le opere accessorie che, pur non essendo rappresentate negli elaborati, risultino tecnicamente necessarie per la sua esecuzione.

L’eventuale incompletezza del progetto, però, deve emergere da una verifica istruttoria attraverso la quale sia possibile dimostrare che l’opera non può essere realizzata secondo le modalità descritte oppure che richiede trasformazioni ulteriori rispetto a quelle dichiarate.

Nel caso della piscina, la necessità di intervenire sulla pavimentazione esistente avrebbe dovuto essere verificata in relazione alle caratteristiche del basamento e alla soluzione costruttiva prevista, dimostrando anche che gli eventuali lavori avrebbero effettivamente comportato un aumento della superficie impermeabilizzata.

Diversamente, il diniego finisce per riguardare un intervento diverso da quello sottoposto all’esame dell’amministrazione, ferma restando la possibilità di esercitare i poteri di vigilanza e controllo qualora, durante l’esecuzione, vengano realizzate opere non autorizzate.

Piscine amovibili in area vincolata: autorizzazione paesaggistica ed edilizia libera

Il ricorso è stato accolto, con annullamento il diniego di autorizzazione paesaggistica, facendo salva la riedizione del potere amministrativo, senza sostituirsi al Comune nella conclusione del procedimento.

Dalla pronuncia non deriva una liberalizzazione delle piscine fuori terra nelle aree vincolate, così come l’assenza di ancoraggi e la superficie inferiore a 40 mq non costituiscono, di per sé, condizioni sufficienti per escludere la necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica. Il riferimento dimensionale riportato nel progetto riguarda, infatti, le linee guida del PPTR pugliese e non rappresenta una soglia generale di esenzione prevista dalla normativa nazionale.

Rimane distinta anche la qualificazione dell’intervento ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che la possibilità materiale di rimuovere il manufatto non coincide necessariamente con la temporaneità dell’esigenza alla quale esso è destinato. L’amovibilità della piscina non consente, quindi, di ricondurre automaticamente l’intervento all’edilizia libera.

Sul versante paesaggistico, la documentazione delle trasformazioni preesistenti, delle superfici permeabili e impermeabili e delle modalità di installazione dell’opera può diventare determinante anche in presenza di prescrizioni formulate in termini di divieto, quando la loro applicazione richiede di stabilire se l’intervento rientri tra le trasformazioni che il piano intende impedire.

La preesistenza di una trasformazione del territorio non attenua il regime di tutela, ma può modificare i presupposti sui quali si fonda la valutazione paesaggistica di un nuovo intervento. Nel caso esaminato dal TAR, la mancata considerazione di questa circostanza ha portato il Comune a negare l’autorizzazione per una trasformazione del suolo che il progetto non prevedeva e che la prescrizione paesaggistica era destinata a impedire.