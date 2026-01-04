Quadro normativo di riferimento

Il ragionamento del giudice si innesta su un impianto normativo stratificato, nel quale disposizioni statali e regionali concorrono a definire il perimetro entro cui può essere qualificata – o esclusa – la natura pertinenziale di una piscina realizzata a servizio di un edificio residenziale.

Il primo riferimento è rappresentato dall’art. 3 del d.P.R. 380/2001, che definisce le categorie degli interventi edilizi. In particolare, la lettera e) ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche quelli che, pur presentandosi come pertinenziali, sono qualificati tali dalle norme urbanistiche oppure comportano la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lett. e.6).

La disposizione introduce un criterio quantitativo che limita fortemente l’operatività della pertinenza in senso urbanistico, sganciandola dalla più ampia nozione civilistica.

A livello regionale, la normativa siciliana recepisce e specifica tali principi, consentendo la realizzazione di piscine pertinenziali prefabbricate interrate mediante titolo edilizio semplificato solo a condizione che esse non superino il 20% del volume dell’edificio principale e presentino determinate caratteristiche costruttive. Anche qui, il dato volumetrico assume un ruolo dirimente e non eludibile.

Il quadro si completa con la distinzione, ormai consolidata in giurisprudenza, tra pertinenza civilistica e pertinenza urbanistica. L’art. 817 del codice civile definisce la pertinenza come cosa destinata in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra, ma tale nozione non è automaticamente trasferibile in ambito urbanistico-edilizio. In questo contesto, la pertinenza assume una portata più restrittiva, riferita a opere di modesta entità, prive di autonomia funzionale ed economica e incapaci di incidere in modo apprezzabile sull’assetto del territorio.

Sul piano procedimentale, assume rilievo l’art. 3 della legge n. 241/1990, che ammette la motivazione per relationem, purché gli atti richiamati siano conoscibili e accessibili.

Infine, nel caso concreto, il quadro normativo non può essere disgiunto dalla disciplina urbanistica di zona, che limitava gli interventi assentibili ai soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici esistenti. Una previsione che, per il giudice, costituisce un ulteriore e decisivo parametro di legittimità.