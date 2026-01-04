Piscina interrata: pertinenza o nuova costruzione? Il TAR sulla natura dell'opera
Quando una piscina interrata è nuova costruzione e non pertinenza: il TAR Sicilia chiarisce ruolo del volume edilizio e della disciplina di zona
L’analisi del TAR: pertinenza, dimensioni e contesto urbanistico
Nel ricostruire il proprio percorso argomentativo, il TAR ha seguito una linea di particolare rigore, chiarendo che la qualificazione urbanistico-edilizia di una piscina non può essere affidata a formule astratte, ma richiede una valutazione complessiva che tenga insieme dimensioni, funzione, rapporto con l’edificio principale e disciplina di zona.
Il Collegio ha innanzitutto evidenziato come il ricorrente, pur invocando l’art. 3, comma 1, lett. e.6), del d.P.R. 380/2001, non abbia mai indicato il volume dell’edificio principale, rendendo impossibile la verifica del rispetto del limite del 20%. L’onere di dimostrare la pertinenzialità grava infatti sul privato, senza che l’amministrazione o il giudice possano supplire a carenze istruttorie imputabili all’istante.
Il TAR ha poi preso atto dell’esistenza di orientamenti che tentano di “oggettivizzare” il giudizio sulla pertinenzialità delle piscine, ancorandolo a parametri dimensionali lineari. Tuttavia, tali criteri non possono essere utilizzati in modo automatico né sostituire quelli espressamente previsti dal legislatore, restando il giudizio urbanistico-edilizio necessariamente sostanziale e contestuale.
Un ulteriore snodo riguarda la nozione di pertinenza urbanistica, che il TAR distingue nettamente da quella civilistica. In ambito edilizio, la pertinenza è configurabile solo in presenza di opere di modesta entità, prive di autonomia funzionale ed economica e insuscettibili di un utilizzo separato rispetto all’edificio principale.
Sotto questo profilo, una piscina di 10 x 4 metri, seppur interrata, non può essere considerata un semplice accessorio: è idonea a una fruizione autonoma, incrementa il valore di mercato dell’immobile e determina un impatto urbanistico non trascurabile. A ciò si aggiunge che la disciplina urbanistica dell’area consentiva esclusivamente interventi di manutenzione sugli edifici esistenti, rendendo comunque incompatibile la realizzazione ex novo della piscina.
