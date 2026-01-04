deas Gestione completa successioni e volture catastali
Piscina interrata: pertinenza o nuova costruzione? Il TAR sulla natura dell'opera

Quando una piscina interrata è nuova costruzione e non pertinenza: il TAR Sicilia chiarisce ruolo del volume edilizio e della disciplina di zona

di Redazione tecnica - 04/01/2026

Conclusioni

Il ricorso è stato respinto, con esclusione della natura pertinenziale della piscina e conferma della qualificazione dell’intervento come nuova costruzione, soggetta a permesso di costruire. Una conclusione coerente con l’impostazione seguita dal Collegio, che ha privilegiato una valutazione sostanziale dell’opera rispetto a una qualificazione meramente formale.

La sentenza ribadisce che la pertinenzialità non può mai essere affermata in astratto: essa richiede una verifica puntuale del rapporto volumetrico con l’edificio principale, della funzione concretamente svolta dall’intervento e del suo impatto urbanistico. In questo senso, l’assenza del dato volumetrico dell’edificio cui la piscina accedeva è risultata dirimente.

Il TAR chiarisce inoltre che i criteri dimensionali “oggettivi”, pur utili come parametri orientativinon possono sostituire quelli normativi, né esaurire il giudizio urbanistico-edilizio.

Decisivo, infine, il richiamo alla disciplina urbanistica di zona: laddove sono ammessi solo interventi di manutenzione sugli edifici esistenti, la realizzazione ex novo di una piscina non può trovare ingresso, a prescindere dalla qualificazione formale dell’opera.

Si conferma un approccio che riduce gli spazi per letture semplificate e richiama tecnici e amministrazioni a un esame attento del caso concreto. In definitiva, la piscina va valutata per ciò che è e per il contesto in cui si inserisce, non per l’etichetta con cui viene presentata.

