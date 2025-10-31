blumatica software sicurezza cantieri
Plusvalenza e Superbonus: imponibile la vendita dell’immobile ricevuto in donazione

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la vendita di un immobile donato oggetto di Superbonus genera plusvalenza imponibile se avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori

di Redazione tecnica - 31/10/2025

La vendita di un immobile ricevuto in donazione, sul quale sono stati effettuati interventi agevolati con il Superbonus, genera una plusvalenza imponibile ai fini IRPEF? E la circostanza che l’immobile sia stato donato e non acquistato può escludere la tassazione?

Plusvalenze da vendita immobile oggetto di Superbonus: nuova risposta del Fisco 

Sono queste le domande al centro della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 30 ottobre 2025, n. 62, che si inserisce nel nuovo quadro introdotto dalla legge di bilancio 2024, la quale ha esteso il regime delle plusvalenze immobiliari anche alle cessioni di immobili oggetto di interventi agevolati ex art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus).

L’Istante aveva ricevuto per donazione, nel 2012, per donazione dalla madre, un’unità immobiliare che la donante aveva a sua volta acquisito per successione.

Successivamente, ha eseguito sull’immobile interventi edilizi agevolati con il Superbonus, conclusi nel dicembre 2024, beneficiando della detrazione di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020. L’abitazione non è mai stata adibita a dimora principale.

Avendo intenzione di vendere l’immobile, il contribuente ha chiesto se la cessione comporti una plusvalenza imponibile ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b-bis) del TUIR, introdotta con la legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024).

Secondo l’Istante, nessuna plusvalenza doveva essere tassata, poiché la madre aveva ricevuto l’immobile per successione. Di conseguenza, a suo avviso, l’immobile avrebbe dovuto essere assimilato a un bene acquisito per successione, rientrando nell’esclusione prevista dall’art. 67, comma 1, lett. b-bis) del TUIR.

