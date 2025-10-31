Plusvalenza e Superbonus: imponibile la vendita dell’immobile ricevuto in donazione
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la vendita di un immobile donato oggetto di Superbonus genera plusvalenza imponibile se avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori
Il quadro normativo di riferimento
L’art. 67, comma 1, lett. b-bis), del TUIR considera redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione onerosa di immobili sui quali siano stati effettuati interventi agevolati dal Superbonus, qualora la vendita avvenga entro dieci anni dalla conclusione dei lavori.
La norma esclude dall’imposizione due ipotesi:
- immobili acquisiti per successione;
- immobili adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del periodo decennale.
Ai sensi dell’art. 68 del TUIR, per gli immobili acquisiti per donazione, il costo di acquisto da considerare è quello sostenuto dal donante.
Inoltre, se gli interventi Superbonus si sono conclusi da meno di cinque anni, non si tiene conto delle relative spese nel calcolo del costo, qualora si sia fruito dell’incentivo al 110% con opzione di cessione del credito o sconto in fattura.
Documenti AllegatiRisoluzione
