La rivendita di un immobile riqualificato con il Superbonus fa sempre emergere una plusvalenza imponibile? Se sull'immobile gravava un usufrutto poi estinto, da quale data decorrono i dieci anni rilevanti? E se nell'immobile hanno abitato i familiari, l'esclusione vale comunque?

A questi interrogativi risponde l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 124 del 18 giugno 2026, che chiarisce come la plusvalenza da cessione di un immobile interessato dal Superbonus resti fuori dall'imposizione quando l'unità è stata abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte del decennio anteriore alla vendita, e come la consolidazione della piena proprietà per rinuncia all'usufrutto non valga, ai fini di quel conteggio, come un nuovo acquisto.

Il tema riguarda la nuova tassazione delle plusvalenze sugli immobili venduti dopo interventi Superbonus conclusi da non più di dieci anni. La legge prevede però alcune esclusioni, ed è su queste che si concentra la risposta, perché decidono se la vendita sia davvero tassata o meno.

Il caso, nuda proprietà, usufrutto e rivendita dopo il Superbonus

L'Istante acquista a titolo oneroso la piena proprietà dell'immobile nel maggio del 2006, comprandolo dai genitori. Alcuni anni dopo dona ai medesimi genitori l'usufrutto vitalizio, conservando per sé la nuda proprietà. Nel gennaio del 2022 l'usufrutto si estingue per rinuncia gratuita degli usufruttuari, così che la piena proprietà torna a consolidarsi in capo all'Istante.

I genitori risiedono nell'immobile fin dal 1991, il padre fino al decesso nel febbraio del 2022, la madre fino al trasferimento della residenza nell'aprile dello stesso anno. In seguito l'unità resta a disposizione o viene locata. Su di essa, negli anni 2023 e 2024, sono stati eseguiti interventi Superbonus conclusi entro il 31 dicembre 2024, fruiti tramite sconto in fattura. L'Istante intende vendere nella seconda metà del 2026, senza escludere una cessione successiva.

Da qui i due quesiti. Il primo è se la data di acquisto rilevante per il conteggio del decennio sia quella dell'atto di compravendita del 2006 o quella della consolidazione del 2022. Il secondo è se, considerati i periodi di residenza dei genitori, l'immobile possa dirsi adibito ad abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio, qualora la vendita intervenga entro il 27 aprile 2027. A parere del contribuente la data rilevante è quella del 2006, perché la rinuncia all'usufrutto non è un nuovo acquisto, e il requisito abitativo risulterebbe soddisfatto per uno scarto di appena due giorni nel conteggio del decennio.

La plusvalenza da Superbonus nell'art. 67 del TUIR

La cornice è data dall'art. 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), inserito dall'art. 1, commi da 64 a 67, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) e applicabile alle cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024. La norma attrae a tassazione, fra i redditi diversi, le plusvalenze realizzate vendendo immobili sui quali il cedente o altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati del Superbonus, di cui all'art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione.

Lo stesso testo individua due esclusioni. Restano fuori dall'imposizione gli immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti la cessione oppure, se tra l'acquisto e la vendita è decorso un periodo inferiore, per la maggior parte di tale periodo. La determinazione dell'eventuale plusvalenza segue poi i criteri dell'art. 68 del TUIR. È su questa seconda esclusione, e sul dato che ne governa l'ampiezza temporale, che si concentra la pronuncia.

Usufrutto estinto, da quale data si conta il decennio per la plusvalenza?

Alla luce di questo quadro, l'Agenzia chiarisce che la data di acquisto rilevante va fissata al momento dell'atto oneroso del 2006 e non alla consolidazione del 2022. Le Entrate richiamano la risoluzione n. 218/E del 2008, resa in tema di plusvalenza ordinaria della lettera b) dell'art. 67, secondo cui, quando la proprietà si consolida per morte dell'usufruttuario, assume rilievo il momento di acquisto della nuda proprietà e non quello di estinzione dell'usufrutto. Il nudo proprietario, infatti, ha già potenzialmente acquisito la proprietà integrale, sicché alla consolidazione non corrisponde un nuovo diritto reale ma la riespansione di un diritto già presente nel patrimonio.

L'Amministrazione distingue questa situazione da quella esaminata nella risoluzione n. 188/E del 2009, dove l'usufrutto si estingueva per riscatto a titolo oneroso da parte del nudo proprietario e la successiva rivendita lasciava emergere un intento speculativo. Nel caso in esame manca un atto negoziale riconducibile al nudo proprietario, poiché la rinuncia gratuita è un atto unilaterale dell'usufruttuario; perciò si applicano i chiarimenti del 2008 e la riespansione non sposta in avanti la data di acquisto.

Sul secondo punto il Fisco riconosce che l'immobile può considerarsi abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la cessione, dato che entrambi i genitori vi hanno risieduto stabilmente dal 1991 fino al 2022. Ne discende che, ove la vendita intervenga entro il 27 aprile 2027, opera l'esclusione e la plusvalenza non concorre a formare reddito.

Cosa conservare e quando vendere

Dal punto di vista operativo conviene tenere distinti due piani. Sul piano sistematico, e anche se il documento non lo affronta, il calcolo della plusvalenza secondo l'art. 68 del TUIR rileverebbe soltanto qualora l'esclusione non operasse; in quella sede entrerebbero in gioco le regole che modulano il riconoscimento delle spese Superbonus come incremento del costo, in funzione dell'aliquota fruita e dell'esercizio delle opzioni di cessione del credito o sconto in fattura. Qui, per effetto della destinazione abitativa, quel calcolo resta sullo sfondo e la cessione non genera materia imponibile.

Resta centrale la prova. Il parere è reso sugli elementi rappresentati, assunti senza verifica e nel presupposto della loro effettiva attuazione, sicché la tenuta del beneficio dipende dalla dimostrazione documentale della residenza dei familiari per la maggior parte del decennio. La conclusione è inoltre agganciata alla finestra temporale indicata, perché lo scarto fra giorni di abitazione principale e giorni di destinazione diversa è minimo e una vendita oltre il 27 aprile 2027 farebbe venire meno il requisito.

Conclusioni operative per professionisti e contribuenti

In conclusione, l'Amministrazione finanziaria ha ritenuto che, nel caso prospettato, la cessione effettuata entro il 27 aprile 2027 non faccia emergere alcuna plusvalenza imponibile, con un parere che vincola le Entrate nei soli confronti dell'istante e per la fattispecie rappresentata. Il principio che lo regge è chiaro, ovvero la consolidazione per rinuncia all'usufrutto non vale come nuovo acquisto, così che il periodo di riferimento resta il decennio anteriore alla vendita, e l'abitazione dei familiari conta ai fini dell'esclusione tanto quanto quella del cedente.

Prima del rogito conviene verificare la data di acquisto effettiva e contare con attenzione i giorni di destinazione abitativa nel decennio, tenendo pronta la documentazione che prova la residenza dei familiari.

La risposta conferma un orientamento già consolidato, estendendo al nuovo regime delle plusvalenze da Superbonus un criterio che l'Agenzia applicava già alla plusvalenza ordinaria sulla nuda proprietà.

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