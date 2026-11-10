Entro il 31 dicembre 2026, le amministrazioni e gli enti coinvolti nell'attuazione della Strategia nazionale anticorruzione 2026-2028 dovranno verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti per quest'anno e completare le attività ancora necessarie, tenendo conto delle azioni di propria competenza e dei risultati attesi per la prima annualità.

A ricordarlo è l'ANAC con il Comunicato del Presidente n. 13 del 21 ottobre 2026, che interviene sul monitoraggio della Strategia introdotta dal Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2025, approvato con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, annunciando al contempo un'indagine sullo stato di attuazione delle misure attraverso un questionario rivolto a un campione di amministrazioni ed enti individuato per il 2026.

PNA 2025: la Strategia anticorruzione 2026-2028 e i suoi obiettivi

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2025 ha introdotto per la prima volta una Strategia nazionale per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza e dell'integrità pubblica, articolata su tre annualità e accompagnata da un sistema di monitoraggio che consente di verificare progressivamente i risultati raggiunti dalle amministrazioni e dagli altri soggetti coinvolti.

La Strategia comprende 6 linee strategiche, 12 obiettivi e 31 azioni, ciascuna associata a tempi di realizzazione, risultati attesi, indicatori e target annuali, con una distinzione tra le attività assegnate direttamente all'ANAC e quelle attribuite alle amministrazioni e agli enti soggetti alla disciplina anticorruzione.

In particolare, le sei linee strategiche interessano la trasparenza amministrativa e l'accessibilità dei dati pubblici, la digitalizzazione degli strumenti di programmazione anticorruzione, il coordinamento delle misure di prevenzione con gli obiettivi di valore pubblico, i controlli sugli incarichi, la digitalizzazione dei contratti pubblici e il whistleblowing.

Per ciascuna azione il PNA individua il risultato da conseguire e gli indicatori attraverso i quali verificarne l'attuazione, prevedendo un monitoraggio annuale e una valutazione complessiva al termine del triennio 2026-2028, ferma restando la possibilità di aggiornare progressivamente la Strategia anche sulla base degli esiti delle verifiche e dei contributi dei soggetti interessati.

Monitoraggio PNA 2025: le attività da verificare entro il 31 dicembre 2026

Nel Comunicato, ANAC fa riferimento alle azioni per le quali le amministrazioni e gli enti risultano soggetti attuatori, con riferimento ai target stabiliti per il 2026, senza che questo comporti il completamento indistinto di tutte le attività previste dalla Strategia, alcune delle quali sono distribuite lungo l'intero triennio e prevedono risultati intermedi da conseguire nel 2026 e ulteriori interventi programmati per il 2027 e il 2028.

Per individuare le attività di propria competenza, gli enti devono quindi fare riferimento alle tabelle della Strategia contenute nel PNA 2025, nelle quali sono indicati i soggetti coinvolti, i tempi di realizzazione e i risultati attesi per ciascuna annualità, distinguendo gli obiettivi che richiedono un intervento già nel 2026 da quelli il cui completamento è previsto negli anni successivi.

Tra gli ambiti interessati figurano la trasparenza amministrativa, la digitalizzazione della programmazione anticorruzione, l'integrazione delle misure di prevenzione nel PIAO, i controlli sugli incarichi, la formazione del personale impegnato nei contratti pubblici e l'adeguamento delle procedure di whistleblowing.

Trasparenza amministrativa e accessibilità dei dati

Scendendo nel dettaglio, la prima linea strategica prevede interventi per migliorare la struttura e i contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti istituzionali, attraverso una verifica dell'organizzazione delle informazioni pubblicate e il progressivo adeguamento ai criteri di accessibilità.

Per il 2026 sono previste la verifica della struttura della sezione attraverso l'applicativo TrasparenzAI, con la pubblicazione del relativo esito, e la realizzazione del 40% degli interventi di allineamento ai criteri e alle indicazioni sull'accessibilità, mentre il completamento delle attività è distribuito nelle annualità successive.

Nello stesso anno è previsto anche l'adeguamento agli schemi di pubblicazione ANAC per gli obblighi riguardanti le spese e i pagamenti, l'organizzazione e i controlli sull'amministrazione, ai sensi degli articoli 4-bis, 13 e 31 del D.Lgs. n. 33/2013.

Digitalizzazione della programmazione anticorruzione

La seconda linea strategica riguarda la semplificazione e la digitalizzazione della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, attraverso strumenti informatici sviluppati dall'ANAC per ridurre gli oneri a carico delle amministrazioni e agevolare la gestione degli adempimenti.

Per il 2026, tra le attività attribuite alle amministrazioni rientranti nell'ambito soggettivo individuato dalla Strategia figurano la partecipazione a due eventi formativi sulle funzionalità del sistema e l'utilizzo dell'applicativo per la redazione e trasmissione della programmazione anticorruzione, quest'ultimo previsto in particolare per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti situati in Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

La Strategia prevede inoltre l'estensione progressiva dello strumento alle altre amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti delle medesime regioni, secondo le modalità individuate dal PNA, che per il 2026 contempla anche l'evoluzione del sistema informatico e lo sviluppo dei servizi di interoperabilità con la piattaforma del Dipartimento della Funzione Pubblica dedicata alla predisposizione del PIAO.

PIAO e integrazione della programmazione anticorruzione

La terza linea strategica riguarda il coordinamento delle misure di prevenzione della corruzione con gli altri strumenti di programmazione delle amministrazioni, nell'ambito del PIAO, e punta a rafforzare il collegamento tra la gestione dei rischi corruttivi, gli obiettivi di performance e la creazione di valore pubblico.

Tra le attività attribuite alle amministrazioni figurano la predisposizione progressiva di una mappatura unica e integrata dei processi, da completare entro il 2028, e l'individuazione di forme di coordinamento tra il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gli altri soggetti coinvolti nella predisposizione del PIAO, per le quali il PNA individua il biennio 2026-2027.

Per la mappatura, quindi, il completamento è previsto entro il 2028, mentre per le misure di coordinamento tra RPCT e altri responsabili la Strategia individua il biennio 2026-2027, lasciando alle singole amministrazioni la scelta delle modalità organizzative più appropriate in relazione alla propria struttura e alle risorse disponibili.

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Oggetto della quarta linea strategica è il rafforzamento dei controlli sugli incarichi pubblici, che prevede, tra le attività attribuite alle amministrazioni, l'adeguamento volontario ai modelli standardizzati ANAC per le dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal D.Lgs. n. 39/2013, oltre ai controlli a campione sugli incarichi già conferiti.

Per questi ultimi, il PNA individua un obiettivo di verifica del 5% degli incarichi conferiti nell'annualità di riferimento, da perseguire in ciascun anno del triennio, mentre l'adeguamento ai modelli standardizzati è previsto nel biennio 2026-2027.

Contratti pubblici e formazione del personale

La quinta linea strategica è dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, con particolare attenzione alla fase esecutiva, e prevede per le amministrazioni un'attività di formazione del personale coinvolto nella gestione degli appalti, compresi RUP, direttori dell'esecuzione, direttori dei lavori, collaboratori e collaudatori.

L'obiettivo riguarda il consolidamento delle competenze in materia di contratti pubblici, anche nell'utilizzo delle piattaforme digitali, con un target del 55% delle risorse da formare per il 2026, destinato a salire al 75% nel 2027 e al 100% nel 2028.

Whistleblowing e canali interni di segnalazione

Infine, la sesta e ultima linea strategica prevede iniziative di sensibilizzazione del personale e attività formative rivolte ai soggetti coinvolti nella gestione delle segnalazioni, con almeno un'iniziativa annuale di sensibilizzazione che nel 2026 dovrebbe interessare tendenzialmente il 40% dei dipendenti, mentre per il 2027 e il 2028 è previsto il coinvolgimento del 30% del personale per ciascuna annualità.

Il PNA stabilisce inoltre almeno una sessione formativa annuale per il RPCT e i soggetti incaricati della gestione delle segnalazioni, oltre all'adeguamento dei canali interni di whistleblowing alle indicazioni ANAC, per il quale è previsto un allineamento del 50% nel 2026, da completare entro il 2027.

Questionario ANAC sullo stato di attuazione della Strategia: come funzionerà il monitoraggio

L'Autorità effettuerà una verifica sullo stato di avanzamento della Strategia attraverso un questionario rivolto a un campione di amministrazioni ed enti specificamente individuato per il 2026, senza tuttavia aver ancora fornito dettagli sulla composizione del campione, sulle modalità di somministrazione e sui termini entro i quali i soggetti selezionati dovranno rispondere.

La rilevazione consentirà all'ANAC di valutare lo stato di attuazione delle azioni programmate, anche in vista dei successivi aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione, e interesserà esclusivamente le amministrazioni e gli enti che saranno individuati nell'ambito del campione previsto per il 2026.

Resta invece riferita a tutte le amministrazioni e agli enti coinvolti nell'attuazione della Strategia la verifica delle azioni di propria competenza, per le quali il 31 dicembre 2026 rappresenta il termine di riferimento per il conseguimento degli obiettivi annuali e non una scadenza generalizzata per la trasmissione del questionario.

Monitoraggio anticorruzione: le verifiche del RPCT e il coordinamento con gli uffici

L'attività di verifica degli obiettivi previsti per il 2026 interesserà direttamente i RPCT, ma coinvolgerà anche le altre strutture amministrative responsabili delle attività individuate dalla Strategia, secondo un'impostazione coerente con il PNA 2025, che dedica particolare attenzione al coordinamento tra la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e le altre sezioni del PIAO, prevedendo forme di collaborazione tra i responsabili della programmazione e un sistema di monitoraggio integrato.

Gli enti dovranno individuare le azioni della Strategia di propria competenza e verificare, per ciascuna, il risultato atteso e il relativo target annuale, confrontando quanto programmato con le attività effettivamente realizzate e tenendo conto degli eventuali interventi ancora da completare entro il 31 dicembre.

Poiché il monitoraggio può interessare attività affidate a strutture diverse, dalla gestione della trasparenza alla formazione del personale, dai controlli sugli incarichi alla gestione delle segnalazioni di whistleblowing, sarà necessario coinvolgere i rispettivi responsabili, anche per raccogliere le informazioni utili a ricostruire lo stato di avanzamento delle azioni previste.

Gli esiti delle verifiche potranno inoltre essere utilizzati nella successiva programmazione anticorruzione 2027, consentendo agli enti di valutare eventuali aggiornamenti delle misure e delle attività previste alla luce dei risultati raggiunti e delle criticità emerse durante la prima annualità della Strategia.