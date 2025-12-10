Con l’apertura dello sportello dedicato alle imprese, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica dà attuazione a una delle linee strategiche del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027 (PNRIC), finanziato con risorse FESR e finalizzato alla transizione verde e digitale del sistema produttivo.

PNRIC 2021-2027: aperto lo sportello per le imprese che investono nel fotovoltaico per l’autoconsumo

Lo sportello PNRIC rappresenta lo strumento operativo per accelerare l’installazione di impianti rinnovabili su edifici industriali, artigianali e produttivi, valorizzando il patrimonio edilizio esistente e riducendo il ricorso a nuovo consumo di suolo.

La misura si inserisce nel quadro delle politiche europee per l’energia rinnovabile e recepisce gli obiettivi della Direttiva (UE) 2018/2001 (RED II), del PNIEC e del pacchetto “Fit for 55”, che richiedono un aumento significativo della capacità installata da fonti rinnovabili e un rafforzamento dell’autoconsumo industriale.

Come evidenziato nel documento programmatico PNRI, il sistema energetico nazionale necessita infatti di un incremento immediato della produzione distribuita da FER, con particolare riferimento a impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati a ridurre il fabbisogno elettrico delle imprese e a favorire competitività ed efficienza energetica.

Chi può accedere

L’Avviso, dotato di 262 milioni di euro, è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione che operano in Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Gli interventi devono essere localizzati in Comuni con più di 5.000 abitanti, nelle aree industriali, produttive o artigianali.

Interventi ammessi e contributi previsti

L’incentivo sostiene progetti di autoproduzione di energia da fonte solare, con le seguenti tipologie di investimento:

impianti fotovoltaici per l’autoconsumo;

per l’autoconsumo; impianti termo-fotovoltaici ;

; sistemi di accumulo elettrochimico per l’autoconsumo differito;

per l’autoconsumo differito; installazioni su coperture, tettoie, parcheggi, aree di servizio, con priorità agli edifici esistenti, come previsto dall’Azione 2.2.1 del Programma.

Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto, con intensità e massimali definiti dal bando.

Il PNRIC chiarisce che la promozione del fotovoltaico nelle aree industriali mira anche al miglioramento delle prestazioni energetiche complessive, favorendo l’integrazione con altre tecnologie rinnovabili (p.es. pompe di calore o utilizzo di idrogeno rinnovabile nei processi produttivi hard to abate).

Ritiro dedicato e Fondo per il Reddito Energetico

Un elemento rilevante della misura è la gestione dell’energia eventualmente immessa in rete: come chiarito dal MASE, tale energia contribuirà ad alimentare il Fondo per il Reddito Energetico, destinato al finanziamento degli impianti fotovoltaici per le famiglie in condizione di disagio economico.

Il meccanismo crea quindi un circolo virtuoso:

le imprese migliorano la propria efficienza energetica;

il sistema energetico nazionale aumenta la quota di produzione rinnovabile distribuita;

le famiglie fragili beneficiano di un sostegno diretto attraverso il Fondo.

Modalità di presentazione delle domande

Le richieste di agevolazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso l’Area Clienti del GSE.

Lo sportello resterà aperto fino alle ore 10:00 del 3 marzo 2026, salvo esaurimento delle risorse.

Dal punto di vista tecnico, le imprese dovranno verificare preliminarmente i requisiti di ammissibilità, la corretta configurazione impiantistica e la coerenza con il principio DNSH e con le regole sul divieto di doppio finanziamento previste dal Programma.