Con la delibera n. 12/SSRRCO/REF/2026, approvata nell'adunanza del 27 maggio 2026, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno depositato la relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR relativa al secondo semestre 2025.

PNRR, Corte dei conti e PA: cosa cambia con la delibera n. 12/2026

Il documento - fondato sui dati del sistema ReGiS aggiornati a marzo 2026 e su specifiche attività istruttorie condotte presso la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio e le singole amministrazioni titolari di intervento - costituisce lo strumento di riferimento per la lettura tecnica dello stato del Piano a questa fase conclusiva.

Per le stazioni appaltanti, gli enti locali e i soggetti attuatori, la relazione offre una serie di dati e indicazioni che non possono essere liquidati come semplice rendicontazione: fotografano lo spazio ancora disponibile e i rischi residui di un Piano da chiudere entro il 31 agosto 2026 per il conseguimento degli obiettivi, ed entro il 30 settembre 2026 per la presentazione delle richieste di pagamento all'UE.

L'avanzamento del Piano: il dato di sintesi

La spesa sostenuta ha raggiunto, a fine febbraio 2026, la soglia di 113,5 miliardi, rispetto agli 83 miliardi rilevati ad agosto 2025. L'incremento, pari a oltre il 58% delle risorse complessive del Piano, rappresenta l'accelerazione più intensa registrata nell'intera vita del programma.

Questo dato, per quanto positivo, va letto con due avvertenze operative.

La prima riguarda la spesa "traslata": secondo le stime delle amministrazioni centrali responsabili, circa 24,2 miliardi di euro di spesa prevista dal Piano confluirà su esercizi successivi al 2026. Si tratta di risorse connesse principalmente agli strumenti finanziari, con picchi per le Missioni 3 "Infrastrutture per una mobilità sostenibile" e 7 "REPowerEU", dove la quota oltre il 2026 supera rispettivamente il 95% delle dotazioni disponibili. Per le stazioni appaltanti che gestiscono progetti in queste aree di intervento, il riferimento normativo è l'art. 30 del d.l. n. 19/2026, che ha chiarito il trattamento contabile delle relative economie.

La seconda avvertenza riguarda il semestre finale. Nei primi sei mesi del 2026 sono in scadenza 159 obiettivi europei, di cui 120 target e 39 milestone. Al momento della chiusura dell'istruttoria (aprile 2026), 147 erano ancora in corso, 1 non avviato, 11 già completati.

La Corte, al riguardo, distingue tra obiettivi a bassa difficoltà (109), media difficoltà (36), alta difficoltà (3) e non classificati (3).

La governance rafforzata: le novità introdotte con il D.L. n. 19/2026

La delibera presta specifica attenzione alle modifiche di governance introdotte dal decreto-legge n. 19/2026. Le disposizioni di carattere generale incidono su due piani distinti: l'assetto istituzionale del controllo e la gestione delle risorse finanziarie.

Sul primo fronte, si conferma e rafforza il ruolo della Struttura di Missione PNRR come soggetto di coordinamento e di eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti attuatori inadempienti. Sul secondo, le norme chiariscono le modalità di trattamento delle economie di spesa e la loro incidenza sul quadro di finanza pubblica.

Per le amministrazioni locali titolari di sub-misure o soggetti attuatori di progetti finanziati, questo quadro normativo comporta un innalzamento del livello di attenzione dovuto perché il ritardo nell'attuazione non è più solo un problema gestionale interno, ma espone al potere sostitutivo, con potenziali conseguenze sull'intero quadro finanziario del progetto.

Il nodo delle opere pubbliche: stato di avanzamento dei lavori e criticità ancora aperte

Uno specifico approfondimento viene dedicato allo stato di avanzamento dei progetti in opere pubbliche.

I dati al marzo 2026 mostrano che circa il 48,5% dei progetti risulta concluso o in fase di collaudo (contro il 37% di ottobre 2025). In termini finanziari, l'importo portato a termine o in collaudo rappresenta il 12,4% del totale, con un incremento del 63% rispetto all'estrazione di ottobre 2025. Permangono in fase di esecuzione lavori per oltre 75 miliardi.

I giudici contabili rilevano che i tempi di lavorazione si accorciano per tre categorie di intervento: i progetti nuovi (appositamente predisposti per il PNRR); gli interventi sulle infrastrutture di trasporto, nonostante la dimensione finanziaria mediamente più elevata; gli interventi di manutenzione rispetto a quelli di ristrutturazione e ampliamento.

Per le stazioni appaltanti, questa gerarchia suggerisce l'opportunità di privilegiare, nei restanti margini di azione, le categorie a maggiore velocità esecutiva.

Il gap che resta: capacità di impegno e capacità di pagamento

Tra i dati di maggiore interesse per i soggetti attuatori vi è l'analisi della capacità di pagamento rispetto alla capacità di impegno.

Sul punto, la Corte rileva che, al netto delle categorie dei corrispettivi per contratti di appalto e dei trasferimenti correnti ad altri enti, tutte le altre categorie mostrano un gap significativo: i contributi agli investimenti alle amministrazioni pubbliche registrano uno scarto di 21,1 punti percentuali; gli altri trasferimenti in conto capitale di 20 punti; i contributi agli investimenti alle imprese di 9,7 punti.

Tradotto in termini operativi, questo significa che molti enti hanno impegnato risorse che non riescono ancora a tradurre in pagamenti effettivi, in un contesto in cui le rendicontazioni funzionali alla presentazione delle rate di pagamento alla Commissione europea devono riflettere la spesa effettivamente sostenuta.

Il gap tra impegni e pagamenti è quindi una delle vere sfide che nei prossimi mesi dovranno essere affrontate per la conclusione del Piano.

Le aree interne e clausola del 40%: implicazioni per gli enti locali

La Sezione II della relazione introduce un'analisi delle aree interne che ha implicazioni dirette per gli enti locali di quei territori.

Dai 21,9 miliardi di fondi PNRR localizzati in comuni classificati come aree interne emerge una distribuzione disomogenea, con un sottodimensionamento della Missione 3 (Infrastrutture per la mobilità), nella quale trovano spazio solo 19 progetti, per un importo di 335 milioni di euro.

La delibera segnala inoltre che la clausola del 40% a favore del Mezzogiorno, prevista in alcuni bandi, non è stata rispettata per carenza di candidature idonee (per esempio, nel caso della misura sull'efficienza energetica di cinema, teatri e musei, si è fermata al 32,8%). Questo dato pone interrogativi sulle strutture tecniche dei comuni meridionali e delle regioni, dove la capacità di partecipare ai bandi, di produrre progettazione bancabile, di rispettare i requisiti di ammissibilità rappresenta un collo di bottiglia che nessuna dotazione finanziaria da sola può sbloccare.

Le priorità operative per enti locali, stazioni appaltanti e soggetti attuatori

Giunti quasi alla conclusione dell’esperienza PNRR, le indicazioni operative che si traggono dalla delibera convergono su pochi punti essenziali.

Accelerare la chiusura dei SAL e delle procedure di collaudo per i progetti già in esecuzione è la priorità di primo livello: ogni settimana persa in questo passaggio riduce il margine per il riconoscimento della spesa nella rendicontazione UE.

Secondo passaggio fondamentale, monitorare il livello di difficoltà degli obiettivi in scadenza nel primo semestre 2026 e attivare subito le interlocuzioni con la Struttura di Missione per quelli classificati ad alta criticità.

Infine, nessun soggetto attuatore può permettersi di rimandare il controllo tecnico-contabile, verificando la coerenza tra gli importi impegnati e quelli effettivamente pagati - e dunque rendicontabili.

Il PNRR è sicuramente entrato nella sua fase più delicata non perché le risorse manchino, ma perché si sta esaurendo il tempo per trasformarle in spesa certificata. La delibera n. 12/2026 ne dà conto con la precisione che compete alla magistratura contabile, segnale che adesso gli operatori pubblici devono essere in grado di cogliere.