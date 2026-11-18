Novità per i beneficiari degli incentivi PNRR destinati alla realizzazione di impianti agrivoltaici. Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha comunicato che, a partire dalle ore 12:00 del 30 novembre 2026, sarà possibile richiedere attraverso il Portale Agrivoltaico un'anticipazione fino al 30% del contributo in conto capitale riconosciuto ai progetti ammessi al finanziamento.

L'accesso alle somme sarà subordinato alla presentazione di una garanzia bancaria o assicurativa e al rispetto di specifiche condizioni legate all'accettazione dell'Atto di concessione e allo stato di avanzamento dell'investimento.

La comunicazione introduce anche una seconda novità: la proroga al 31 dicembre 2026 del termine per trasmettere la comunicazione di entrata in esercizio e la rendicontazione delle spese relative agli impianti agrivoltaici già operativi.

PNRR Agrivoltaico: come richiedere l'anticipazione del contributo

La nuova funzionalità sarà disponibile dalle ore 12:00 del 30 novembre 2026 attraverso il Portale Agrivoltaico del GSE e consentirà ai soggetti beneficiari di richiedere una quota del contributo riconosciuto prima della rendicontazione finale dell'investimento.

L'importo anticipabile non potrà superare il 30% del contributo massimo concedibile indicato nell'Atto di concessione. La percentuale non deve quindi essere riferita all'investimento complessivo, ma esclusivamente alla quota di finanziamento in conto capitale riconosciuta al progetto.

Per accedere all'anticipazione sarà necessario presentare una garanzia bancaria o assicurativa di importo pari alla somma richiesta.

Requisiti per richiedere l'anticipo: avvio dei lavori e garanzie

La possibilità di presentare la domanda non sarà estesa automaticamente a tutti i progetti ammessi al finanziamento. Il GSE abiliterà la funzionalità esclusivamente per i beneficiari che abbiano già trasmesso la notifica di accettazione dell'Atto di concessione e che abbiano soddisfatto una delle seguenti condizioni:

avvenuta comunicazione della data di avvio dei lavori ;

; presentazione della garanzia di realizzazione dell'investimento nel caso di progetti non ancora avviati.

Quest'ultima condizione deve essere distinta dalla garanzia richiesta per ottenere l'anticipazione. La garanzia di realizzazione riguarda infatti l'impegno a completare l'investimento, mentre quella bancaria o assicurativa prevista per l'anticipo è riferita alle somme che il beneficiario intende ricevere prima della rendicontazione.

Resta fermo che l'erogazione anticipata non determina il riconoscimento definitivo del contributo, che rimane subordinato al rispetto delle condizioni della misura e alle verifiche previste sulla realizzazione dell'investimento e sulle spese ammissibili.

Incentivi PNRR Agrivoltaico: contributi, risorse e nuove regole

L'attivazione delle anticipazioni si inserisce nel percorso di attuazione dell'Investimento 1.1 della Missione 2, Componente 2 del PNRR, dedicato allo sviluppo di sistemi agrivoltaici avanzati, progettati per integrare la produzione di energia rinnovabile con il mantenimento delle attività agricole.

La misura, disciplinata dal D.M. 22 dicembre 2023, n. 436, dispone di risorse per circa 1,1 miliardi di euro e prevede un sistema di incentivazione articolato in due componenti: un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili e una tariffa incentivante sulla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Il quadro normativo è stato successivamente ridefinito dall'art. 27 del D.L. n. 19/2026, convertito dalla Legge n. 50/2026, che, nell'ambito della revisione del PNRR approvata dal Consiglio dell'Unione europea il 27 novembre 2025, ha istituito specifici programmi di sovvenzione per gli investimenti in agrivoltaico, biometano e comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo.

La disposizione ha individuato il GSE quale soggetto gestore dei programmi, prevedendone il subentro al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nei rapporti con i beneficiari, anche per quanto riguarda l'erogazione dei contributi.

PNRR Agrivoltaico: proroga della rendicontazione al 31 dicembre 2026

Accanto all'apertura delle richieste di anticipazione, il GSE ha annunciato una proroga che interessa gli impianti agrivoltaici già entrati in esercizio.

Per questi progetti, il termine per trasmettere attraverso il Portale Agrivoltaico la comunicazione di entrata in esercizio e la rendicontazione delle spese è stato differito al 31 dicembre 2026. La nuova scadenza riguarda gli adempimenti amministrativi e finanziari necessari per il riconoscimento del contributo e non deve essere confusa con i termini previsti per il completamento degli investimenti.

A questo proposito, l'art. 27, comma 3, del D.L. n. 19/2026 stabilisce che gli impianti ammessi ai programmi di sovvenzione e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio debbano entrare in esercizio entro 24 mesi dalla comunicazione dell'accordo di concessione.

Come precisato dal GSE nelle proprie FAQ, la decorrenza di tale termine coincide con la data di pubblicazione dell'Atto di concessione sul sito istituzionale.