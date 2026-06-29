Dopo i finanziamenti già assegnati negli ultimi anni per accompagnare l'evoluzione delle piattaforme digitali dedicate ai procedimenti amministrativi, il Dipartimento della funzione pubblica torna a investire sul sistema SUAP e SUE pubblicando sei nuovi Avvisi nell'ambito della piattaforma PA Digitale 2026.
PNRR, nuovi fondi per SUAP e SUE: gli Avvisi per la digitalizzazione degli Sportelli Unici
Le nuove misure sono finanziate attraverso il Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e mettono a disposizione oltre 33 milioni di euro per sostenere un ulteriore aggiornamento tecnologico delle piattaforme utilizzate dalle amministrazioni pubbliche.
Alla base dei nuovi Avvisi vi è infatti l'introduzione della versione Approved02 delle Specifiche tecniche di interoperabilità, predisposta dal Gruppo tecnico coordinato da AgID.
L'aggiornamento modifica alcuni aspetti essenziali del modello di interoperabilità e rende necessario un adeguamento delle piattaforme affinché tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi possano continuare a dialogare secondo standard condivisi, assicurando il corretto funzionamento dell'intero Sistema degli Sportelli Unici (SSU).
Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma PA Digitale 2026 entro le ore 23:59 del 27 luglio 2026, termine comune a tutti gli Avvisi pubblicati.
Nuove specifiche tecniche e interoperabilità: il perché dell'aggiornamento di SUAP e SUE
La nuova serie di Avvisi è strettamente legata all'evoluzione delle Specifiche tecniche che regolano il funzionamento del sistema.
Nel corso degli ultimi mesi, infatti, il Gruppo tecnico coordinato da AgID ha predisposto una nuova versione delle Specifiche di interoperabilità, denominata Approved02, successivamente condivisa dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dalla Conferenza Unificata. L'aggiornamento introduce modifiche necessarie per garantire un dialogo ancora più efficace tra SUAP, SUE ed Enti Terzi e, proprio per questo motivo, rende indispensabile un ulteriore adeguamento delle piattaforme già realizzate.
L'obiettivo rimane quello previsto dal Sub-investimento 2.2.3 del PNRR: costruire un ecosistema digitale nel quale tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi possano scambiarsi dati e documenti attraverso regole uniformi, superando le differenze territoriali e garantendo una gestione digitale sempre più efficiente.
Oltre 33 milioni di euro per l'adeguamento delle piattaforme
La nuova programmazione mette a disposizione risorse aggiuntive rispetto ai finanziamenti già assegnati negli anni precedenti e consente alle amministrazioni di affrontare gli ulteriori adeguamenti richiesti dalle nuove Specifiche tecniche. Complessivamente, i cinque Avvisi dedicati al SUAP mettono a disposizione oltre 19 milioni di euro, ai quali si aggiungono i quasi 15 milioni di euro destinati alla III edizione dell'Avviso SUE, portando così la dotazione complessiva a oltre 33 milioni di euro.
Queste le principali dotazioni previste dai nuovi Avvisi:
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Avviso
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Dotazione finanziaria
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SUE – III edizione
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14.746.603,87 euro
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SUAP – Regioni con piattaforma regionale
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3.400.000 euro
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SUAP – Enti Terzi
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1.000.000 euro
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Altri Avvisi SUAP
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Completano una dotazione complessiva superiore a 19 milioni di euro
Le risorse verranno assegnate secondo il meccanismo del contributo forfettario (lump sum), già utilizzato nell'ambito del PNRR, e quindi riconosciuto in un'unica soluzione, una volta completate le attività previste dall'Avviso e verificato il conseguimento del risultato richiesto.
I destinatari dei nuovi Avvisi: Comuni, Regioni ed Enti Terzi
I sei Avvisi coinvolgono soggetti diversi a seconda del ruolo ricoperto all'interno del Sistema degli Sportelli Unici. Per rendere più semplice l'individuazione della misura di interesse, di seguito è riportato uno schema riepilogativo dei destinatari delle diverse linee di finanziamento.
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Avviso
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Destinatari
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SUAP – Regioni
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Regioni titolari di piattaforma tecnologica SUAP
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SUAP – Comuni (forma singola)
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Comuni
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SUAP – Comuni (forma associata)
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Comuni in forma associata
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SUAP – Enti Aggregatori
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Regioni, Province autonome e altri Enti Aggregatori
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SUAP – Enti Terzi
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Province, Città metropolitane, ASL, ARPA, Unioni e Consorzi di Comuni e altri Enti Terzi
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SUE – III edizione
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Comuni
Per quanto riguarda il SUE, la terza edizione dell'Avviso è destinata ai Comuni, in forma singola, che dispongono già di una piattaforma per la gestione delle pratiche edilizie oppure intendono dotarsene. Sono invece esclusi gli enti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni e hanno concluso positivamente gli interventi finanziati.
Per il SUAP, invece, il Dipartimento della funzione pubblica ha scelto di articolare gli interventi attraverso Avvisi distinti, rivolti alle diverse componenti del sistema. Le misure interessano le Regioni titolari di piattaforme regionali, i Comuni, sia in forma singola sia associata, e gli Enti Terzi chiamati a intervenire nei procedimenti amministrativi, tra i quali rientrano Province, Città metropolitane, ASL, ARPA, Unioni e Consorzi di Comuni.
Quali interventi possono essere finanziati dai nuovi Avvisi PNRR
I nuovi finanziamenti non sono destinati alla realizzazione di nuovi Sportelli Unici, ma all'adeguamento delle piattaforme già esistenti alle più recenti Specifiche tecniche di interoperabilità.
Per il SUAP, gli interventi riguardano l'aggiornamento delle piattaforme regionali e delle componenti informatiche degli Enti Terzi, così da recepire le modifiche introdotte dalla versione Approved02 e assicurare il corretto scambio dei dati tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.
L'Avviso dedicato al SUE finanzia invece l'adeguamento delle piattaforme utilizzate per la gestione delle pratiche edilizie, interessando le componenti di front office, back office e, ove previste, le integrazioni con gli Enti Terzi, sempre nel rispetto delle nuove Specifiche tecniche.
In entrambi i casi l'obiettivo è rendere le piattaforme pienamente interoperabili, migliorando la circolazione delle informazioni tra amministrazioni e garantendo una gestione digitale uniforme dei procedimenti.
Domanda di finanziamento: modalità di presentazione e accesso a PA Digitale 2026
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma PA Digitale 2026, utilizzando le credenziali SPID o CIE.
Dopo la compilazione online, la domanda dovrà essere scaricata in formato PDF, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'amministrazione e successivamente ricaricata sulla piattaforma insieme alla documentazione richiesta dal singolo Avviso.
Una volta ottenuta l'ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore dovrà acquisire il Codice unico di progetto (CUP) e inserirlo nella piattaforma entro i termini previsti, completando così la procedura di accettazione del contributo.
Scadenze, tempi di realizzazione ed erogazione del contributo
Per tutti gli Avvisi il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 27 luglio 2026.
Gli interventi dovranno essere conclusi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, mentre il contributo sarà erogato in un'unica soluzione dopo la verifica del raggiungimento del risultato previsto.
Per Comuni, Regioni ed Enti Terzi questa rappresenta quindi un'importante occasione per completare il percorso di adeguamento delle proprie piattaforme digitali e mantenerle allineate all'evoluzione del Sistema degli Sportelli Unici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di interoperabilità previsti dal PNRR.