Le risorse verranno assegnate secondo il meccanismo del contributo forfettario (lump sum), già utilizzato nell'ambito del PNRR, e quindi riconosciuto in un'unica soluzione, una volta completate le attività previste dall'Avviso e verificato il conseguimento del risultato richiesto.

I sei Avvisi coinvolgono soggetti diversi a seconda del ruolo ricoperto all'interno del Sistema degli Sportelli Unici. Per rendere più semplice l'individuazione della misura di interesse, di seguito è riportato uno schema riepilogativo dei destinatari delle diverse linee di finanziamento.

Avviso Destinatari SUAP – Regioni Regioni titolari di piattaforma tecnologica SUAP SUAP – Comuni (forma singola) Comuni SUAP – Comuni (forma associata) Comuni in forma associata SUAP – Enti Aggregatori Regioni, Province autonome e altri Enti Aggregatori SUAP – Enti Terzi Province, Città metropolitane, ASL, ARPA, Unioni e Consorzi di Comuni e altri Enti Terzi SUE – III edizione Comuni

Per quanto riguarda il SUE, la terza edizione dell'Avviso è destinata ai Comuni, in forma singola, che dispongono già di una piattaforma per la gestione delle pratiche edilizie oppure intendono dotarsene. Sono invece esclusi gli enti che hanno già partecipato alle precedenti edizioni e hanno concluso positivamente gli interventi finanziati.

Per il SUAP, invece, il Dipartimento della funzione pubblica ha scelto di articolare gli interventi attraverso Avvisi distinti, rivolti alle diverse componenti del sistema. Le misure interessano le Regioni titolari di piattaforme regionali, i Comuni, sia in forma singola sia associata, e gli Enti Terzi chiamati a intervenire nei procedimenti amministrativi, tra i quali rientrano Province, Città metropolitane, ASL, ARPA, Unioni e Consorzi di Comuni.

Quali interventi possono essere finanziati dai nuovi Avvisi PNRR

I nuovi finanziamenti non sono destinati alla realizzazione di nuovi Sportelli Unici, ma all'adeguamento delle piattaforme già esistenti alle più recenti Specifiche tecniche di interoperabilità.

Per il SUAP, gli interventi riguardano l'aggiornamento delle piattaforme regionali e delle componenti informatiche degli Enti Terzi, così da recepire le modifiche introdotte dalla versione Approved02 e assicurare il corretto scambio dei dati tra tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi.

L'Avviso dedicato al SUE finanzia invece l'adeguamento delle piattaforme utilizzate per la gestione delle pratiche edilizie, interessando le componenti di front office, back office e, ove previste, le integrazioni con gli Enti Terzi, sempre nel rispetto delle nuove Specifiche tecniche.

In entrambi i casi l'obiettivo è rendere le piattaforme pienamente interoperabili, migliorando la circolazione delle informazioni tra amministrazioni e garantendo una gestione digitale uniforme dei procedimenti.

Domanda di finanziamento: modalità di presentazione e accesso a PA Digitale 2026

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma PA Digitale 2026, utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Dopo la compilazione online, la domanda dovrà essere scaricata in formato PDF, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'amministrazione e successivamente ricaricata sulla piattaforma insieme alla documentazione richiesta dal singolo Avviso.

Una volta ottenuta l'ammissione al finanziamento, il soggetto attuatore dovrà acquisire il Codice unico di progetto (CUP) e inserirlo nella piattaforma entro i termini previsti, completando così la procedura di accettazione del contributo.

Scadenze, tempi di realizzazione ed erogazione del contributo

Per tutti gli Avvisi il termine per la presentazione delle candidature è fissato alle ore 23:59 del 27 luglio 2026.

Gli interventi dovranno essere conclusi entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, mentre il contributo sarà erogato in un'unica soluzione dopo la verifica del raggiungimento del risultato previsto.

Per Comuni, Regioni ed Enti Terzi questa rappresenta quindi un'importante occasione per completare il percorso di adeguamento delle proprie piattaforme digitali e mantenerle allineate all'evoluzione del Sistema degli Sportelli Unici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di interoperabilità previsti dal PNRR.