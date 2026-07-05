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PNRR, ANCI: l'eredità del Piano per i Comuni va oltre le opere realizzate

A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, l'ANCI traccia un bilancio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Oltre il 90% dei progetti comunali risulta completato o in fase di realizzazione, mentre l'attenzione si sposta sulla conclusione degli interventi ancora aperti, sulla sostenibilità delle nuove opere e sull'eredità organizzativa lasciata dal Piano

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di Redazione tecnica - 05/07/2026

A ridosso della scadenza del 30 giugno, l'ANCI ha fatto il punto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei Comuni italiani. Nel corso dell'incontro organizzato a Bari, il presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani, Gaetano Manfredi, ha illustrato i risultati raggiunti dagli enti locali e le principali sfide che accompagneranno la fase conclusiva del Piano.

PNRR, ANCI: l'eredità del Piano parte dai risultati raggiunti dai Comuni

Il bilancio tracciato dall'Associazione è positivo. Secondo i dati illustrati, la maggior parte degli interventi procede nei tempi previsti e le amministrazioni comunali hanno dimostrato una capacità di attuazione sostanzialmente omogenea su tutto il territorio nazionale.

Allo stesso tempo, però, l'ANCI richiama l'attenzione sulla necessità di consolidare i risultati raggiunti, garantendo il completamento delle opere e preservando le innovazioni organizzative introdotte negli ultimi anni.

Lo status quo: oltre il 90% dei progetti è completato o in fase di attuazione

L'ultima rilevazione disponibile, riferita al mese di aprile, evidenzia che oltre il 90% dei progetti di competenza dei Comuni risulta già completato oppure in fase di realizzazione.

Un dato che, secondo l'ANCI, assume particolare rilievo perché accomuna amministrazioni di dimensioni diverse e distribuite in tutto il Paese, superando le previsioni che, nella fase iniziale del PNRR, ipotizzavano maggiori difficoltà soprattutto per gli enti del Mezzogiorno.

Anche gli investimenti comunali hanno registrato una crescita significativa. La spesa è infatti passata da poco più di 8 miliardi di euro nel 2017 a oltre 22 miliardi nel 2025, con un incremento di circa il 160%.

Sempre secondo l'Associazione, tutte le milestone e i target assegnati ai Comuni sono stati finora raggiunti nei principali ambiti di intervento, tra cui edilizia scolastica, asili nido, trasporto pubblico, piani urbani integrati e transizione digitale.

Tra gli aspetti chiariti durante l'incontro vi è anche il significato della scadenza del 30 giugno. Come spiegato da Manfredi, si tratta di un termine fissato dal Governo che coincide con il completamento delle attività principali previste dal PNRR, mentre nei mesi di luglio e agosto proseguiranno le operazioni necessarie alla chiusura degli interventi ancora aperti.

Il presidente dell'ANCI ha inoltre precisato che, nell'ambito del Piano, il raggiungimento dei target coincide con la conclusione dei lavori e non con il successivo collaudo delle opere, secondo il sistema di verifica concordato con la Commissione europea.

Dal controllo della spesa ai target: come cambia la gestione degli investimenti pubblici

Al di là dei risultati quantitativi, per l'ANCI la principale innovazione introdotta dal PNRR riguarda il modello di gestione degli investimenti pubblici.

La rendicontazione, infatti, non si basa più esclusivamente sulla spesa sostenuta, ma sul raggiungimento di obiettivi qualitativi e quantitativi condivisi con la Commissione europea. In questo sistema milestone e target diventano il parametro attraverso il quale vengono misurati i risultati conseguiti dalle amministrazioni e vengono erogate le risorse.

Secondo Manfredi, questo approccio ha contribuito a rafforzare la programmazione degli interventi e ad accelerare i processi di realizzazione delle opere, introducendo modalità operative destinate a incidere anche oltre la conclusione del PNRR.

Completamento delle opere, manutenzione e organizzazione: le sfide dopo il PNRR

Accanto ai risultati raggiunti, l'ANCI individua alcune priorità che accompagneranno i prossimi mesi.

La prima riguarda il completamento delle opere ancora in corso. Una volta raggiunti i target previsti, infatti, il Governo riceve l'intero finanziamento europeo anche per gli interventi non ancora ultimati. Per questo motivo l'Associazione chiede che siano rese disponibili risorse nazionali per completare le opere qualora eventuali ritardi siano riconducibili a cause di forza maggiore.

Un secondo tema riguarda la sostenibilità economica delle nuove infrastrutture e dei servizi realizzati grazie al Piano. Con la progressiva conclusione dei cantieri, gli enti locali dovranno infatti affrontare i costi necessari a garantirne il funzionamento nel tempo.

Infine, secondo l'ANCI, sarà importante non disperdere il patrimonio di competenze e l'esperienza maturata durante l'attuazione del PNRR, così da poter trasferire questo modello anche ai futuri programmi di investimento.

L'eredità del PNRR secondo ANCI: semplificazione, capacità amministrativa e nuovi modelli organizzativi

Nel corso dell'incontro è intervenuto anche il sindaco di Bari, Vito Leccese, ricordando come i Comuni rappresentino, nel loro insieme, la principale stazione appaltante impegnata nell'attuazione del Piano.

Il sindaco ha posto l'attenzione soprattutto sulla fase successiva alla chiusura dei cantieri, evidenziando come il tema della manutenzione delle opere e della sostenibilità dei nuovi servizi sia già al centro del confronto tra i sindaci e il Governo nazionale.

Nella lettura proposta dall'Associazione, il lascito del PNRR non si esaurisce nelle infrastrutture realizzate. L'esperienza maturata in questi anni ha infatti consentito di rafforzare la capacità di programmazione degli enti locali, semplificare numerosi procedimenti e accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici.

Un patrimonio organizzativo che, secondo l'ANCI, dovrebbe essere preservato e valorizzato anche dopo la conclusione del Next Generation EU, evitando di disperdere le competenze acquisite e le modalità operative sviluppate durante l'attuazione del Piano.

© Riproduzione riservata
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ENTI LOCALI Appalti pubblici Enti Locali Anci PNRR Pubblica Amministrazione
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