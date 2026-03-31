Negli ultimi mesi, il dibattito sul PNRR si è concentrato prevalentemente sulla capacità delle amministrazioni di rispettare i tempi di esecuzione degli interventi. È una prospettiva comprensibile, ma oggi non più sufficiente.

Le recenti linee guida operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale segnano, infatti, un passaggio più profondo: il punto critico non è più soltanto la realizzazione dell’opera o del servizio, ma la capacità di dimostrarne correttamente il completamento.

Si tratta di un cambio di paradigma che sposta il baricentro dall’azione amministrativa alla sua rappresentazione documentale, con implicazioni giuridiche rilevanti.

La centralità della rendicontazione: dalla realizzazione alla prova del risultato

Le amministrazioni sono oggi chiamate a produrre evidenze documentali complete, coerenti e verificabili, idonee a dimostrare il raggiungimento dei target e dei milestone previsti dal Piano.

In assenza di tale dimostrazione, l’intervento, anche se effettivamente realizzato rischia di non essere riconosciuto ai fini della rendicontazione. La conseguenza è che la spesa può non essere validata.

Questo determina una frattura tra realtà materiale e riconoscimento giuridico del risultato: un’opera eseguita, ma non correttamente documentata, diventa irrilevante ai fini del PNRR.

Il ruolo decisivo delle certificazioni finali

La fase conclusiva non rappresenta più una chiusura amministrativa, ma un momento di verifica sostanziale. Il certificato di ultimazione lavori, così come il certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità non servono solo ad attestare la fine delle prestazioni, ma costituiscono il presupposto per la validazione della spesa.

Si tratta, in sostanza, di atti che assumono una natura tecnica nella forma e giuridica negli effetti.

Proprio per questo la loro redazione non può essere considerata un adempimento routinario, ma richiede una particolare attenzione alla coerenza delle informazioni, alla completezza dei dati e alla tracciabilità delle attività svolte.

Tempi rigidi e margini ridotti di intervento

Le linee guida fissano una scansione temporale estremamente stringente: il completamento degli interventi deve avvenire entro il 30 giugno 2026, mentre la rendicontazione finale deve essere perfezionata entro il 31 agosto 2026.

Questa rigidità del cronoprogramma riduce sensibilmente i margini di intervento successivo. In particolare, emerge come profilo critico la difficoltà - se non l’impossibilità - di integrare tardivamente la documentazione mancante.

Ne deriva che eventuali carenze documentali non possono essere considerate fisiologiche, ma assumono immediata rilevanza ai fini della validazione.

La qualità della documentazione e il nodo REGIS

A rafforzare ulteriormente il tema della qualità documentale è ial ruolo dei sistemi informativi, in particolare della piattaforma REGIS.

La rendicontazione non si esaurisce nella produzione del documento, ma richiede il corretto caricamento, la classificazione e la coerenza dei dati all’interno del sistema.

Questo introduce un ulteriore livello di complessità: la validità dell’intervento non dipende solo dalla sua realizzazione e dalla sua certificazione, ma anche dalla sua corretta rappresentazione digitale. Occhio quindi a errori formali, incongruenze o incompletezze che possono avere conseguenze dirette sull’esito della verifica.

Il ruolo del RUP tra gestione e responsabilità

In questo scenario, il Responsabile Unico del Progetto assume un ruolo centrale e particolarmente esposto. La sua funzione non si limita più al coordinamento dell’esecuzione, ma si estende alla verifica della coerenza complessiva del fascicolo, alla correttezza delle certificazioni e alla tenuta dell’intero sistema documentale.

Il RUP diventa, di fatto, il garante della “dimostrabilità” dell’intervento: una posizione che si colloca in una zona di confine tra tecnica, amministrazione e responsabilità, e che espone a possibili rilievi in sede di controllo, anche successivo.

Esecuzione e rendicontazione: una relazione invertita

Tradizionalmente, la fase di esecuzione veniva considerata il cuore dell’intervento, mentre la rendicontazione rappresentava un momento successivo.

Nel sistema PNRR, questa relazione viene sostanzialmente invertita: la rendicontazione non è più una conseguenza dell’esecuzione, ma una sua componente strutturale.

Quello che si attua è vero e proprio cambiamento culturale, prima ancora che organizzativo, comportando che ogni attività debba essere pensata sin dall’inizio in funzione della sua futura verificabilità.

La fase finale come momento più esposto

Di fatto, la fase conclusiva degli interventi si configura come il momento più esposto dell’intero ciclo, non solo sotto il profilo operativo, ma anche sotto quello giuridico.

Il rischio non è più legato alla mancata realizzazione dell’opera, ma all’impossibilità di dimostrarne correttamente il completamento nei termini e nelle modalità richieste.

È un problema che si manifesta ex post, ma che trova le sue radici nella gestione complessiva del procedimento.

Controlli, verifiche e responsabilità: il livello successivo

La centralità della rendicontazione finale assume un rilievo ulteriore se letta alla luce del sistema dei controlli, che nel PNRR opera su più livelli, nazionali ed europei.

La validazione della spesa non rappresenta, infatti, un punto di arrivo definitivo, ma l’inizio di una possibile fase di verifica successiva, anche a distanza di tempo, da parte delle autorità competenti. In tale contesto, la qualità della documentazione assume ancor di più una funzione determinante non solo ai fini della rendicontazione, ma anche in relazione alla tenuta dell’intervento rispetto ai controlli.

Un fascicolo incompleto, incoerente o non adeguatamente strutturato espone l’amministrazione al rischio di rilievi, con possibili conseguenze che possono tradursi nella revoca totale o parziale del finanziamento.

In questa prospettiva, la fase finale del PNRR si colloca in un’area particolarmente sensibile, nella quale si intrecciano profili tecnici, amministrativi e contabili. La responsabilità non è più legata soltanto all’errore nella fase esecutiva, ma si estende alla capacità dell’amministrazione di dimostrare, in modo puntuale e verificabile, la correttezza dell’intero procedimento.

È un cambio di visuale, in cui si sposta l’attenzione dalla mera realizzazione dell’opera alla sua “tenuta” nel tempo rispetto ai controlli e che rende la documentazione non più solo supporto dell’azione amministrativa, diventando essa stessa oggetto di valutazione.

Conclusioni: dalla realizzazione alla responsabilità

La vera sfida del PNRR non è più soltanto fare bene, ma dimostrare di aver fatto bene, in modo coerente, tracciabile e verificabile.

In questo passaggio si gioca non solo il successo degli interventi, ma anche la qualità dell’attività amministrativa in fase di controlli.

Ed è proprio qui che la dimensione tecnica si trasforma, inevitabilmente, in questione giuridica.