Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe), il quadro delle scadenze relative alla polizza catastrofale obbligatoria per le imprese trova un nuovo assestamento. Un intervento che, ancora una volta, conferma come non si sia davanti a un semplice “adempimento assicurativo” da archiviare con una firma, ma a una misura destinata a incidere in modo strutturale sulla gestione del rischio d’impresa.

La disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e progressivamente rimodulata dai successivi interventi normativi prova infatti a spostare l’asse della prevenzione, chiedendo alle imprese di presidiare in modo consapevole l’esposizione a eventi catastrofali – terremoti, alluvioni, frane – che, negli ultimi anni, hanno smesso di essere eccezioni statistiche per diventare fenomeni ricorrenti.

È qui che si annida il primo, vero equivoco operativo. L’obbligo assicurativo non riguarda genericamente “l’impresa”, ma investe beni ben individuati, eventi puntualmente tipizzati, limiti minimi di indennizzo e un insieme di clausole contrattuali che incidono direttamente sulla tenuta effettiva della copertura. Se questi profili non vengono compresi e verificati, il rischio è quello di una polizza formalmente conforme alla legge, ma sostanzialmente inefficace nel momento in cui l’evento si verifica.

Su questi aspetti – scadenze differenziate, beni da assicurare, franchigie e scoperti, regola proporzionale, principali esclusioni e riflessi sull’accesso agli incentivi pubblici – si concentra questo articolo, anche alla luce delle novità introdotte dal Milleproroghe.

Da dove nasce l’obbligo e come si è evoluto

L’obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali è stato introdotto dalla Legge n. 213/2013 (Legge di Bilancio 2024), ai commi 101-112 dell’articolo 1. La norma ha segnato un passaggio importante, perché per la prima volta ha previsto un sistema di copertura assicurativa obbligatoria per i beni d’impresa esposti a calamità naturali.

Il quadro applicativo è stato poi definito dal Decreto MEF n. 18/2025, che ha chiarito quali eventi devono essere assicurati, quali beni rientrano nell’obbligo e quali limiti economici possono essere previsti nei contratti.

Un primo intervento correttivo è arrivato con il D.L. n. 39/2025, convertito in Legge n. 78/2025, che ha introdotto una differenziazione delle scadenze in funzione della dimensione dell’impresa. Su questo assetto è ora intervenuto il Decreto Milleproroghe 2026, che ha ulteriormente ritoccato il calendario degli adempimenti.

Le scadenze dopo il Milleproroghe: un quadro non uniforme

Il primo nodo operativo riguarda le scadenze, perché il calendario applicabile non è unico e richiede una lettura attenta.

Resta fermo il regime differenziato per dimensione d’impresa:

le grandi imprese sono già soggette all’obbligo dal 1° aprile 2025;

sono già soggette all’obbligo dal 1° aprile 2025; le medie imprese avrebbero già dovuto adeguarsi dal 1° ottobre 2025;

avrebbero già dovuto adeguarsi dal 1° ottobre 2025; per micro e piccole imprese il termine originario era fissato al 31 dicembre 2025.

Proprio su questo ultimo segmento è intervenuto il Decreto Milleproroghe 2026. Il legislatore ha previsto un ulteriore differimento, stabilendo che:

con l'art. 15, comma 2, del D.L. n. 200/2025: le imprese operanti nel settore della pesca e dell' acquacoltura potranno stipulare la polizza entro il 31 marzo 2026;

e dell' potranno stipulare la polizza entro il 31 marzo 2026; con l’art. 16, comma 2, del D.L. n. 200/2025: gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e le imprese turistico ricettive, potranno stipulare la polizza entro il 31 marzo 2026.

La proroga non cambia la natura dell’obbligo, ma introduce un margine temporale aggiuntivo per le realtà imprenditoriali che, per struttura organizzativa e capacità finanziaria, incontrano maggiori difficoltà nell’adeguarsi a una disciplina assicurativa complessa, caratterizzata da franchigie, scoperti e limiti di indennizzo tutt’altro che marginali. Per le medie e grandi imprese, invece, restano ferme le scadenze già maturate.

Cosa deve coprire la polizza: il perimetro minimo della copertura

Uno degli aspetti più tecnici – e più spesso fraintesi – riguarda il perimetro oggettivo dell’obbligo. La polizza catastrofale non è una copertura “onnicomprensiva” su tutti i beni aziendali, ma riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali richiamate dall’art. 2424 del codice civile, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3).

Rientrano quindi nell’obbligo terreni e fabbricati utilizzati per l’attività d’impresa, impianti e macchinari, nonché le attrezzature industriali e commerciali. La copertura deve essere prestata a prescindere dal titolo di disponibilità del bene, perché ciò che rileva è l’impiego nell’attività d’impresa, non la proprietà formale.

Restano invece esclusi i veicoli iscritti al PRA, le merci e le scorte di magazzino, gli immobili in costruzione e tutti i beni non riconducibili alle voci contabili richiamate dalla norma. Chiarirlo subito è essenziale, perché molte aspettative errate nascono proprio da una lettura eccessivamente estensiva dell’obbligo.

Regolarità urbanistico-edilizia: una verifica imprescindibile

La disciplina individua un discrimine netto sul piano urbanistico-edilizio. Sono assicurabili gli immobili realizzati o ampliati con valido titolo edilizio, quelli ultimati in epoca in cui il titolo non era richiesto, nonché gli immobili sanati o con procedimento di sanatoria o condono in corso. Restano invece esclusi gli immobili totalmente abusivi.

Questo profilo non è affatto marginale. Ha ricadute dirette sulla validità della copertura e impone una verifica tecnica preventiva sullo stato legittimo del patrimonio immobiliare, perché l’assicurabilità non è un elemento neutro né meramente documentale.

Eventi coperti e criterio delle 72 ore

Gli eventi oggetto di copertura obbligatoria sono tre: sisma, alluvione (inclusa inondazione ed esondazione) e frana. Accanto a questa elencazione, il decreto introduce un criterio temporale spesso sottovalutato: gli eventi verificatisi entro 72 ore dalla prima manifestazione sono considerati come un unico sinistro.

Non si tratta di un dettaglio “da addetti ai lavori”, ma di un elemento che incide direttamente sull’applicazione di franchigie, scoperti e massimali, e quindi sulla quantificazione dell’indennizzo.

Franchigia, scoperto e limiti di indennizzo: dove si gioca la partita economica

Franchigia e scoperto vengono spesso confusi, ma producono effetti molto diversi. La franchigia è un importo fisso che resta a carico dell’assicurato; lo scoperto è una percentuale del danno che resta a carico dell’assicurato.

Per le somme assicurate fino a 30 milioni di euro, il DM 18/2025 consente uno scoperto massimo del 15%. Una percentuale che, in presenza di eventi rilevanti, può tradursi in importi molto consistenti da anticipare, anche a fronte di una copertura apparentemente adeguata. A questo si aggiungono i tempi tecnici di perizia e liquidazione, con effetti diretti sul cash-flow aziendale.

Il sistema dei limiti di indennizzo per fasce – 100% fino a 1 milione, almeno 70% tra 1 e 30 milioni, libera negoziazione oltre – rende decisiva l’impostazione iniziale della polizza, soprattutto quando sono presenti sottolimiti per singola ubicazione o per singolo evento.

La regola proporzionale e il rischio della sottoassicurazione

Un’ulteriore clausola merita particolare attenzione: la regola proporzionale. Quando il valore assicurato è inferiore al valore reale del bene, l’indennizzo viene ridotto in proporzione, anche se il danno rientra pienamente nell’evento coperto.

Da qui l’esigenza di una stima credibile del valore di ricostruzione a nuovo e del costo di rimpiazzo di impianti e attrezzature. È su questi valori che si misura, in concreto, la reale efficacia della copertura.

Business Interruption: ciò che l’obbligo non copre

La normativa si concentra esclusivamente sui danni diretti ai beni, ma lascia fuori – salvo scelta volontaria dell’impresa – il tema dell’interruzione dell’attività. Eppure, nella pratica, è spesso proprio la Business Interruption (BI) a determinare l’impatto economico più rilevante di un evento catastrofale. Il fermo produttivo prolungato, la perdita o il rinvio delle commesse, il venir meno dei ricavi, a fronte di costi fissi che continuano a maturare, possono incidere in misura ben superiore rispetto ai danni materiali subiti da fabbricati, impianti e macchinari.

Non va poi trascurato l’effetto indiretto sul posizionamento dell’impresa: ritardi nelle consegne, difficoltà nel rispettare i contratti, perdita di affidabilità commerciale e, nei casi più gravi, uscita forzata da mercati o filiere produttive. In questo quadro, la valutazione di una copertura BI non è una scelta accessoria, ma un tema che attiene alla continuità operativa dell’impresa. Richiede scelte tecniche puntuali, come la definizione di un periodo di indennizzo realistico, la valutazione delle franchigie temporali e, soprattutto, una conoscenza approfondita dei tempi di ripristino dell’attività e della struttura economico-finanziaria aziendale. È su questi elementi che si misura la reale capacità di tenuta dell’impresa dopo un evento catastrofale.

Inadempimento e accesso agli incentivi pubblici

La normativa non prevede sanzioni pecuniarie dirette per le imprese che non stipulano la polizza catastrofale entro i termini previsti. L’effetto dell’inadempimento è però tutt’altro che neutro. La legge stabilisce infatti che la mancata copertura debba essere tenuta in considerazione nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, introducendo un collegamento sempre più stretto tra regolarità assicurativa e accesso alle misure di sostegno pubblico.

Si tratta di una previsione che non opera in modo automatico, perché ciascuna amministrazione è chiamata a recepirla nei propri strumenti e nei propri bandi. Tuttavia, il segnale è chiaro: la polizza catastrofale diventa progressivamente un requisito di affidabilità dell’impresa nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. In questa prospettiva, l’inadempimento non espone tanto a una sanzione immediata, quanto al rischio di trovarsi esclusi, anche ex post, da opportunità di finanziamento o di incentivo, con effetti che possono incidere in modo significativo sulla programmazione e sugli investimenti aziendali.

Considerazioni finali

L’obbligo di polizza catastrofale, anche alla luce delle proroghe introdotte dal Milleproroghe 2026, non può essere letto come un adempimento standardizzato o meramente formale. La norma fissa una soglia minima di copertura, ma lascia alle imprese – e ai professionisti che le assistono – la responsabilità di comprenderne fino in fondo limiti, esclusioni ed effetti concreti.

Franchigie elevate, scoperti percentuali, sottolimiti per singola ubicazione e il rischio di sottoassicurazione possono ridurre sensibilmente l’indennizzo proprio nel momento in cui l’evento catastrofale si verifica. A questo si aggiunge un profilo spesso sottovalutato: l’impatto economico dell’interruzione dell’attività, che la copertura obbligatoria non presidia e che, in molti casi, rappresenta il vero fattore critico per la sopravvivenza dell’impresa nel medio periodo.

In parallelo, il collegamento sempre più stretto tra regolarità assicurativa e accesso agli incentivi pubblici conferisce alla polizza catastrofale una valenza che va oltre la gestione del rischio puro. L’inadempimento non espone a sanzioni immediate, ma può incidere in modo significativo sulla possibilità di accedere a contributi, sovvenzioni e misure di sostegno, con effetti indiretti sulla programmazione e sugli investimenti aziendali.

La differenza, ancora una volta, non la fa la norma in sé, ma come viene applicata. Un censimento puntuale dei beni e delle ubicazioni, una stima attendibile dei valori assicurati, una verifica consapevole delle clausole contrattuali e una riflessione seria sulla continuità operativa rappresentano il vero discrimine tra una copertura solo formalmente conforme e una protezione effettivamente in grado di reggere alla prova dell’evento.