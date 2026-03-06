La polizza decennale postuma è una delle coperture più importanti – e meno comprese – nel panorama delle assicurazioni edilizie. Tutela l'acquirente da vizi e difetti gravi che emergono dopo la conclusione dei lavori, ma rappresenta anche una protezione fondamentale per il costruttore che, senza di essa, continuerebbe a rispondere con il proprio patrimonio per dieci anni dalla consegna dell'opera. In questa guida analizziamo l'intero quadro normativo, gli obblighi specifici del D.Lgs. 122/2005, cosa copre realmente la polizza e come si integra con CAR, RC Professionale e altre coperture di cantiere.

Art. 1669 c.c.: la responsabilità decennale del costruttore

Il fondamento giuridico della polizza decennale postuma è l'art. 1669 del Codice Civile, che stabilisce una responsabilità particolarmente gravosa per chi costruisce.

Cosa prevede la norma: quando un edificio o altra cosa immobile destinata a lunga durata presenta, entro dieci anni dal compimento, rovina (totale o parziale) o evidente pericolo di rovina, oppure gravi difetti, l'appaltatore è responsabile verso il committente e i suoi aventi causa (quindi anche i successivi acquirenti).

Termini chiave:

10 anni: periodo durante il quale possono emergere i vizi

periodo durante il quale possono emergere i vizi 1 anno: termine per denunciare il vizio dalla scoperta

termine per denunciare il vizio dalla scoperta 1 anno: termine per agire in giudizio dalla denuncia

Cosa si intende per "gravi difetti": la giurisprudenza ha interpretato estensivamente questa nozione, includendo non solo vizi strutturali ma anche difetti che compromettono significativamente la funzionalità o l'abitabilità dell'immobile (infiltrazioni persistenti, difetti di impermeabilizzazione, cedimenti di pavimentazioni, problemi agli impianti incorporati nelle strutture).

Cos'è la polizza decennale postuma e a cosa serve

La polizza decennale postuma (o "decennale indennitaria") è una copertura assicurativa che interviene quando, dopo la conclusione dei lavori, emergono vizi o difetti gravi riconducibili alla costruzione.

A cosa serve per il costruttore:

Trasferisce all'assicuratore il rischio di dover risarcire danni anche molti anni dopo la fine dei lavori

Protegge il patrimonio aziendale da richieste potenzialmente devastanti

Consente di "chiudere" economicamente il cantiere sapendo di essere tutelati

A cosa serve per l'acquirente:

Garantisce un soggetto solvibile (la compagnia assicurativa) anche se il costruttore nel frattempo è fallito o ha cessato l'attività

Offre certezza sui tempi di indennizzo rispetto a un contenzioso civile

Rappresenta un requisito di legge nella vendita di immobili da costruire

Chi deve stipularla: obblighi ex D.Lgs. 122/2005

Il D.Lgs. 122/2005 (modificato dal D.Lgs. 14/2019) ha introdotto l'obbligo di polizza decennale postuma in specifiche situazioni.

Ambito di applicazione: vendita di immobili da costruire da parte di un costruttore a una persona fisica (acquirente).

Definizioni chiave:

Immobile da costruire: immobile per il quale è stato richiesto il permesso di costruire e che è ancora da edificare o la cui costruzione non è ultimata (in stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità)

immobile per il quale è stato richiesto il permesso di costruire e che è ancora da edificare o la cui costruzione non è ultimata (in stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità) Costruttore: imprenditore o cooperativa edilizia che promette di vendere o vende l'immobile

L'obbligo: il costruttore deve consegnare all'acquirente, all'atto del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori.

L’obbligo di polizza decennale si inserisce nel sistema di tutela previsto dal D.Lgs. 122/2005, che comprende anche l’obbligo di fideiussione per gli acconti versati prima del trasferimento della proprietà.

Conseguenze dell'inadempimento: la mancata consegna della polizza comporta la nullità dell’atto di trasferimento, azionabile esclusivamente dall’acquirente.

Riferimenti normativi essenziali

Art. 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili): responsabilità decennale dell'appaltatore per rovina o gravi difetti dell'opera. È la norma che fonda l'intera materia della garanzia decennale.

responsabilità decennale dell'appaltatore per rovina o gravi difetti dell'opera. È la norma che fonda l'intera materia della garanzia decennale. Art. 1667 c.c. (Difformità e vizi dell'opera): disciplina i vizi "ordinari" dell'opera, con termini più brevi (2 anni dalla consegna). La decennale postuma copre i vizi dell'art. 1669, non quelli del 1667.

disciplina i vizi "ordinari" dell'opera, con termini più brevi (2 anni dalla consegna). La decennale postuma copre i vizi dell'art. 1669, non quelli del 1667. Art. 2043 c.c. (Responsabilità extracontrattuale): può fondare la responsabilità verso terzi (es. proprietari di unità confinanti) danneggiati dai vizi costruttivi.

può fondare la responsabilità verso terzi (es. proprietari di unità confinanti) danneggiati dai vizi costruttivi. D.Lgs. 122/2005 e D.Lgs. 14/2019: disciplinano la tutela degli acquirenti di immobili da costruire, incluso l'obbligo di polizza decennale.

disciplinano la tutela degli acquirenti di immobili da costruire, incluso l'obbligo di polizza decennale. Artt. 1882 e ss. c.c.: regolano il contratto di assicurazione. La decennale postuma è un'assicurazione contro i danni: la compagnia indennizza l'assicurato (o il beneficiario) per le perdite subite a causa dei vizi coperti.

Cosa copre e cosa esclude: il piano pratico

Coperture tipiche:

Danni materiali derivanti da rovina totale o parziale

Danni da gravi difetti costruttivi che compromettono stabilità, sicurezza o funzionalità

Difetti di impermeabilizzazione con conseguenze strutturali

Cedimenti delle fondazioni o delle strutture portanti

Vizi degli elementi costruttivi incorporati (solai, coperture, facciate)

Esclusioni frequenti:

Vizi noti o apparenti alla consegna

Difetti derivanti da mancata o errata manutenzione

Danni da normale usura o vetustà

Difetti estetici senza impatto funzionale

Vizi delle parti comuni non strutturali

Difetti degli impianti non stabilmente incorporati nella struttura

Danni da eventi catastrofali (terremoto, alluvione) – richiedono copertura separata

Attenzione ai difetti di progettazione: molte polizze coprono i difetti costruttivi ma escludono o limitano i difetti derivanti da errore progettuale. Verificare sempre questa clausola.

Costi indicativi della polizza e fattori che influenzano il premio

Il premio della polizza decennale postuma varia significativamente in base a diversi fattori:

Fattore Impatto sul premio Valore dell'opera Base di calcolo principale Tipologia costruttiva Strutture complesse = premio maggiore Destinazione d'uso Residenziale vs commerciale/industriale Zona geografica Aree a rischio sismico/idrogeologico = maggiorazione Track record del costruttore Storico positivo = condizioni migliori Controlli in corso d'opera Perizie tecniche = riduzione premio

Range indicativo: il premio si colloca tipicamente tra lo 0,5% e l'1,5% del valore dell'opera, pagato in unica soluzione alla stipula. Per un immobile residenziale da 300.000 €, il premio può oscillare tra 1.500 € e 4.500 €.

Controllo tecnico: molte compagnie richiedono o offrono a condizioni migliori la polizza se l'opera è sottoposta a controllo tecnico durante la costruzione da parte di un ente terzo certificato.

Rapporto con altre polizze: CAR, RC Professionale, All Risks

La decennale postuma non sostituisce le altre coperture di cantiere, ma le integra con una logica temporale diversa.

Polizza Quando opera Cosa copre CAR Durante i lavori Danni all'opera in costruzione e a terzi RC Professionale Sempre (claims made) Errori del progettista/DL Decennale postuma Dopo la fine lavori (10 anni) Vizi gravi ex art. 1669 c.c. All Risks immobile Post-consegna Eventi dannosi all'immobile finito

Schema temporale:

Fase di costruzione: CAR + RC Professionali dei tecnici

CAR + RC Professionali dei tecnici Fine lavori → Consegna: Cessazione CAR, attivazione decennale postuma

Cessazione CAR, attivazione decennale postuma Post-consegna: Decennale postuma + eventuale All Risks del proprietario

Procedura di gestione del sinistro: tempistiche e documentazione

Quando emerge un vizio potenzialmente coperto dalla decennale postuma:

1. Denuncia del vizio al costruttore (acquirente → costruttore): Entro 1 anno dalla scoperta, per iscritto (raccomandata o PEC)

2. Denuncia alla compagnia (costruttore/beneficiario → assicuratore): Nei termini previsti dalla polizza (tipicamente 30-60 giorni)

3. Perizia tecnica: La compagnia incarica un perito per accertare natura, causa ed entità del danno

4. Quantificazione e liquidazione: Se il sinistro rientra in garanzia, la compagnia liquida l'indennizzo

Documentazione da conservare:

Contratto di appalto e capitolato

Progetto esecutivo e varianti

Verbali di direzione lavori

Certificato di collaudo/agibilità

Polizza originale con condizioni generali e particolari

Documentazione fotografica dell'immobile alla consegna

5 errori frequenti sulla decennale postuma

1. Confonderla con la CAR. Sono polizze diverse: la CAR copre durante i lavori, la decennale dopo. Non sono alternative ma complementari.

2. Non verificare le esclusioni per difetti progettuali. Molte polizze escludono o limitano i vizi derivanti da errori del progettista. Se il difetto è progettuale, potrebbe non essere coperto.

3. Sottovalutare il valore da assicurare. Il massimale deve coprire il costo di riparazione/ricostruzione, non il prezzo di vendita. Sono spesso cifre diverse.

4. Dimenticare la denuncia nei termini. Sia l'acquirente (verso il costruttore) che il costruttore (verso la compagnia) hanno termini perentori. Rispettarli è essenziale.

5. Non consegnare la polizza all'acquirente. Negli immobili da costruire, la mancata consegna rende l'atto nullo. Un rischio enorme per il costruttore.

Polizza decennale postuma: cosa verificare prima della stipula

☐ Ho verificato se l'obbligo di polizza si applica alla mia situazione (D.Lgs. 122/2005)? ☐ Il massimale copre il costo di ricostruzione/riparazione dell'opera? ☐ Ho verificato le esclusioni specifiche (difetti progettuali, impianti, eventi naturali)? ☐ La decorrenza della polizza coincide con la data di ultimazione lavori? ☐ Ho valutato l'opportunità del controllo tecnico in corso d'opera? ☐ Ho previsto la consegna della polizza all'atto del rogito? ☐ Ho archiviato tutta la documentazione di cantiere per eventuali sinistri futuri? ☐ Conosco i termini e le modalità di denuncia in caso di vizio? ☐ Ho verificato il rapporto con le altre polizze (CAR, RC Professionale)? ☐ Ho confrontato almeno 2-3 preventivi?

FAQ – Domande frequenti

1. Se sono un privato che costruisce per sé (non per vendere), devo fare la decennale? L'obbligo del D.Lgs. 122/2005 riguarda la vendita di immobili da costruire. Se costruisci per uso proprio, non c'è obbligo, ma la polizza resta fortemente consigliata per tutelarti dai vizi costruttivi.

2. Se il costruttore fallisce, la polizza vale ancora? Sì, è uno dei vantaggi principali. La polizza è a beneficio dell'acquirente: anche se il costruttore fallisce o cessa l'attività, l'acquirente può rivalersi direttamente sulla compagnia.

3. La decennale copre anche i difetti degli impianti? Dipende. Gli impianti "incorporati" nella struttura (es. impianto idraulico sotto traccia) sono generalmente coperti. Gli impianti "mobili" o facilmente sostituibili spesso no. Verificare sempre le condizioni specifiche.

4. Posso stipulare la decennale postuma anche per una ristrutturazione importante? Sì, molte compagnie offrono polizze decennali anche per ristrutturazioni con interventi strutturali significativi. L'obbligo del D.Lgs. 122/2005 non si applica, ma la copertura è comunque opportuna.

5. Chi paga la polizza decennale: il costruttore o l'acquirente? La stipula è a carico del costruttore, che di solito include il costo nel prezzo di vendita. L'acquirente è il beneficiario.

In sintesi, la polizza decennale postuma rappresenta lo strumento assicurativo attraverso cui viene garantita la responsabilità del costruttore prevista dall’art. 1669 c.c. e l’obbligo di tutela dell’acquirente stabilito dal D.Lgs. 122/2005.

Conclusione

La polizza decennale postuma è un tassello essenziale nella tutela di acquirenti e costruttori. Per chi costruisce, rappresenta la chiusura economica del rischio di cantiere; per chi acquista, la garanzia di un soggetto solvibile a cui rivolgersi anche anni dopo. In entrambi i casi, comprenderne il funzionamento, i limiti e il rapporto con le altre coperture è fondamentale per evitare sorprese.