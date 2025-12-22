Quadro normativo di riferimento

Per comprendere la risposta del MIT è necessario, a questo punto, fermarsi sul dato normativo.

Il riferimento centrale è l’art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le garanzie per la partecipazione alle procedure di affidamento. La disposizione si inserisce nel più ampio processo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, che nel nuovo Codice non ha carattere meramente organizzativo, ma assume una valenza strutturale.

In particolare, il comma 3 dell’art. 106 stabilisce che la garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente e deve essere verificabile telematicamente presso l’emittente ovvero gestita mediante piattaforme digitali qualificate, anche basate su registri distribuiti o registri elettronici ai sensi della normativa europea.

La norma non si limita quindi a prescrivere l’uso della firma digitale, ma impone che la garanzia sia concepita e generata come documento informatico, coerentemente con le regole del Codice dell’amministrazione digitale e con le specifiche tecniche definite dall’AGID. È questo il passaggio che segna il superamento della logica del documento analogico successivamente “trasformato” in digitale.