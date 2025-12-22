Polizze fideiussorie negli appalti: l’autentica notarile non è più ammessa
Il MIT (parere n. 3910/2025) chiarisce l’obbligo di garanzie nativamente digitali ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti
Il chiarimento del MIT: la digitalizzazione come vincolo, non come opzione
Alla luce di questo quadro, la risposta del Supporto Giuridico del MIT assume un significato preciso.
Richiamando il tenore letterale dell’art. 106, comma 3, il Ministero evidenzia come l’utilizzo dei verbi “emessa” e “firmata” digitalmente non consenta letture elastiche. La garanzia fideiussoria, per essere conforme al Codice, deve nascere digitale. Non è sufficiente digitalizzare un documento cartaceo né ricorrere a strumenti certificativi tradizionali per attribuire validità a una scansione.
Da qui la conclusione secondo cui le polizze fideiussorie devono essere native digitali, con esclusione delle soluzioni fondate sull’autentica notarile o sull’attestazione di conformità di un originale analogico.
