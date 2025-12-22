Polizze fideiussorie negli appalti: l’autentica notarile non è più ammessa
Il MIT (parere n. 3910/2025) chiarisce l’obbligo di garanzie nativamente digitali ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti
Analisi tecnica: perché l’autentica notarile non è più compatibile
Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è piuttosto semplice e lineare.
L’autentica notarile presuppone l’esistenza di un documento cartaceo o comunque analogico. Ma il nuovo Codice richiede qualcosa di diverso: non la certificazione di un documento esistente, bensì la produzione di un documento informatico originario.
Se la garanzia deve essere emessa digitalmente, non esiste più un originale cartaceo da autenticare. Ne deriva che la scansione di una polizza cartacea, anche se munita di autentica notarile, non soddisfa il requisito imposto dall’art. 106 del Codice. Allo stesso modo, viene meno la possibilità di lasciare agli operatori una pluralità di opzioni formalmente equivalenti.
