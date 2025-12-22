sed edilizia espositori
Polizze fideiussorie negli appalti: l’autentica notarile non è più ammessa

Il MIT (parere n. 3910/2025) chiarisce l’obbligo di garanzie nativamente digitali ai sensi dell’art. 106 del Codice dei contratti

di Redazione tecnica - 22/12/2025

Analisi tecnica: perché l’autentica notarile non è più compatibile

Il punto centrale, dal punto di vista tecnico, è piuttosto semplice e lineare.

L’autentica notarile presuppone l’esistenza di un documento cartaceo o comunque analogico. Ma il nuovo Codice richiede qualcosa di diverso: non la certificazione di un documento esistente, bensì la produzione di un documento informatico originario.

Se la garanzia deve essere emessa digitalmentenon esiste più un originale cartaceo da autenticare. Ne deriva che la scansione di una polizza cartacea, anche se munita di autentica notarile, non soddisfa il requisito imposto dall’art. 106 del Codice. Allo stesso modo, viene meno la possibilità di lasciare agli operatori una pluralità di opzioni formalmente equivalenti.

