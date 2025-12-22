Conclusioni operative

Il nuovo intervento del MIT consente di fare chiarezza su un aspetto che, nella prassi delle gare, ha continuato a generare dubbi e soluzioni non sempre allineate al dato normativo.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici non si limita a incentivare la digitalizzazione, ma la assume come presupposto giuridico di validità di alcuni atti fondamentali del procedimento, tra cui la garanzia fideiussoria. La previsione dell’art. 106, comma 3, va letta proprio in questa chiave: non come una regola formale sulla firma, ma come un vincolo sostanziale sulla natura del documento.

Da questa impostazione discende il definitivo superamento delle polizze cartacee e delle soluzioni “di compromesso” fondate sull’autentica notarile o sull’attestazione di conformità. Strumenti che avevano una loro coerenza in un sistema analogico, ma che oggi risultano incompatibili con una disciplina che richiede documenti nativamente digitali, verificabili telematicamente e pienamente integrati nei processi digitali delle procedure di gara.

Per le stazioni appaltanti, il messaggio è chiaro: non vi sono margini per ammettere modalità alternative o per lasciare agli operatori una pluralità di opzioni formalmente equivalenti. Ogni apertura in questo senso rischia di porsi in contrasto con il Codice e di esporre la procedura a contestazioni evitabili.

Allo stesso tempo, anche gli operatori economici sono chiamati a un adeguamento non più rinviabile, che riguarda il rapporto con i garanti e l’organizzazione interna della documentazione di gara. La fideiussione digitale non è più un’opzione tra le altre, ma l’unica forma compatibile con il quadro normativo vigente.

In definitiva, il parere del MIT non introduce nuove rigidità, ma rende esplicito un passaggio già inscritto nella struttura del Codice: negli appalti pubblici, la digitalizzazione non è una fase transitoria né una semplificazione facoltativa, bensì una regola di sistema, destinata a incidere in modo stabile sulle modalità di partecipazione alle procedure.