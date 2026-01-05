Lavori conclusi nel 2025 e spese sostenute entro il 2025

Nel primo scenario non emergono particolari complessità. Quando i lavori sono stati conclusi nel 2025 e le spese sono state interamente sostenute entro il 31 dicembre dello stesso anno, la comunicazione all’ENEA può essere trasmessa regolarmente utilizzando il portale attualmente attivo.

In questa ipotesi, il termine di 90 giorni decorre dalla data effettiva di fine lavori e non risente né dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 né dell’aggiornamento del portale alla nuova annualità. Si tratta, in sostanza, di una gestione ordinaria che consente di chiudere correttamente le pratiche senza attendere ulteriori passaggi.