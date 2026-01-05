Lavori conclusi nel 2025 con spese sostenute anche nel 2026

La situazione cambia quando i lavori risultano conclusi nel 2025, ma le spese sono state sostenute, in tutto o in parte, nel 2026. Su questo punto l’avviso ENEA è esplicito: la comunicazione non deve essere inviata immediatamente, ma va rinviata all’aggiornamento del portale alla Legge di Bilancio 2026.

È una scelta coerente con l’impostazione annuale del sistema e già sperimentata negli anni precedenti. Per evitare effetti penalizzanti, ENEA ha previsto che il termine dei 90 giorni venga automaticamente prorogato per un periodo pari ai giorni intercorrenti tra il 1° gennaio 2026 e la data di messa online del portale aggiornato.

In questa fase, quindi, l’attesa non comporta alcuna decadenza: i termini restano sospesi fino all’effettiva operatività del portale 2026.