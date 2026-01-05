Blumatica Energy
Portale ENEA 2026: cosa fare nell’attesa dell’aggiornamento alla Legge di Bilancio

Indicazioni operative per Ecobonus e Bonus casa tra lavori conclusi nel 2025 e interventi completati nel 2026

di Redazione tecnica - 05/01/2026

Lavori conclusi nel 2026: come comportarsi nell’attesa del portale ENEA 2026

Il punto che genera più incertezze operative riguarda gli interventi conclusi nel corso del 2026. Anche in questo caso, però, l’indicazione ENEA è chiara e si inserisce in una prassi ormai consolidata.

Per i lavori conclusi nel 2026, il termine di 90 giorni per l’invio della scheda descrittiva non decorre dalla data di fine lavori, ma dalla data di pubblicazione della sezione 2026 del portale Enea.

Fino a quando il portale non sarà aggiornato:

  • non decorre alcun termine;
  • non è richiesto alcun invio;
  • non occorre effettuare adempimenti, anche se l’intervento è già stato completato.

È un aspetto fondamentale, perché chiarisce che l’entrata in vigore della Legge di Bilancio, di per sé, non fa scattare gli obblighi comunicativi: è l’operatività del portale a segnare l’inizio dei termini.

INDICE

1
Portale ENEA 2026: cosa fare nell’attesa dell’aggiornamento alla Legge di Bilancio
2
Lavori conclusi nel 2025 e spese sostenute entro il 2025
3
Lavori conclusi nel 2025 con spese sostenute anche nel 2026
4
Lavori conclusi nel 2026
5
Conclusioni operative
