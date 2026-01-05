sed edilizia espositori
Portale ENEA 2026: cosa fare nell’attesa dell’aggiornamento alla Legge di Bilancio

Indicazioni operative per Ecobonus e Bonus casa tra lavori conclusi nel 2025 e interventi completati nel 2026

05/01/2026

Conclusioni operative

Con la pubblicazione della Legge n. 199/2025, il quadro delle agevolazioni fiscali per la casa nel 2026 è ormai definito e, come già approfondito su LavoriPubblici.it, non sono state introdotte modifiche strutturali ai bonus edilizi

Sul piano operativo, tuttavia, la trasmissione dei dati all’ENEA resta legata a un presupposto tecnico imprescindibile: l’aggiornamento del portale. Fino a quel momento, per i lavori conclusi nel 2026, l’adempimento resta sospeso.

Il quadro complessivo restituisce l’immagine di un sistema ormai stabilizzato, ma scandito da passaggi annuali che richiedono attenzione e metodo. Nell’attesa dell’apertura del portale ENEA 2026, la linea da seguire è chiara: distinguere correttamente le diverse casistiche, attenersi alle indicazioni ufficiali e non anticipare adempimenti che, allo stato attuale, non sono ancora dovuti.

Come di consueto, LavoriPubblici.it continuerà a monitorare la pubblicazione della sezione 2026 del portale ENEA e a fornire aggiornamenti puntuali non appena l’adempimento diventerà operativo.

