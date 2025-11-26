blumatica software bim authoring progettazione cloud e desktop
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
hormann dissuasori a scomparsa e fissi
mapei system mapenet

Partenariato pubblico-privato: il MIT sulla verifica dell’interesse pubblico del PPP

Il supporto giuridico spiega cosa prevede davvero l’art. 193 del Codice Appalti e come le amministrazioni devono impostare la valutazione preliminare sulle proposte di partenariato pubblico-privato

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 26/11/2025

Quando un operatore economico presenta una proposta di partenariato pubblico-privato, qual è il primo passo che l’amministrazione è chiamata a compiere? Cosa significa, in concreto, verificare l’“interesse pubblico” previsto dal Codice dei contratti? È sufficiente una valutazione dell’ufficio tecnico o la norma richiede competenze più articolate? E la decisione va formalizzata con un atto proprio oppure no?

A intervenire sulla fase preliminare di una proposta di PPP, chiarendo come applicare correttamente l’istituto, è il MIT con il parere del 19 novembre 2025, n. 3824, che offre una lettura puntuale della ratio dell’art. 193, comma 4 del nuovo Codice Appalti (d.Lgs. n. 36/2023).

PPP e verifica dell’interesse pubblico: i chiarimenti del MIT

Il quesito proposto al Supporto Giuridico riguarda l’esatto significato della verifica preliminare dell’interesse pubblico nelle proposte di project financing su iniziativa del promotore privato.

La norma richiede che, prima ancora di approfondire la fattibilità tecnico-economica, l’amministrazione accerti l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale.

È un passaggio apparentemente preliminare, ma in realtà decisivo: serve a selezionare le iniziative realmente utili e coerenti con la programmazione dell’ente, evitando che progetti privi di adeguata utilità collettiva impegnino risorse amministrative in istruttorie lunghe, complesse e costose.

Il legislatore, con il nuovo Codice, ha chiarito che il partenariato pubblico-privato non può diventare una scorciatoia per inserire interventi non presenti nelle strategie dell’amministrazione. La proposta deve quindi essere valutata alla luce dei bisogni del territorio, degli strumenti programmatori (DUP, programmazione triennale) e degli obiettivi dell’ente. È un controllo di coerenza strategica prima ancora che tecnica.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Appalti pubblici Codice Appalti Codice dei contratti Partenariato Pubblico-Privato MIT Codice Appalti 2023

Documenti Allegati

INDICE

1
Partenariato pubblico-privato: il MIT sulla verifica dell’interesse pubblico del PPP
2
Cosa comprende davvero la verifica dell’interesse pubblico
3
Chi deve condurre la verifica e quali competenze servono
4
La formalizzazione della decisione
Assicurazione professionale

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 24/11/2025
Testo Unico Edilizia e Salva Casa: gli interventi della giurisprudenza amministrativa nel 2025
2
EDILIZIA - 21/11/2025
Costruzione abusiva e reato edilizio: la Cassazione su ultimazione lavori e prescrizione
3
EDILIZIA - 21/11/2025
Silenzio assenso e conferenza di servizi: quando il parere tardivo è tamquam non esset
4
EDILIZIA - 19/11/2025
Quarto condono edilizio, il vero problema è un altro (e non lo stiamo affrontando)
5
EDILIZIA - 25/11/2025
Direttore dei lavori e gestione dei rifiuti: la Cassazione definisce i limiti della responsabilità penale
6
LAVORI PUBBLICI - 21/11/2025
Convenzione Consip e affidamento diretto: il Consiglio di Stato definisce la regola generale