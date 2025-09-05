Saie La Fiera delle Costruzioni progettazione, edilizia, impianti
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà

Palazzo Spada conferma che i prefabbricati su platea in cemento sono nuove costruzioni e chiarisce regole su demolizione e acquisizione gratuita

di Redazione tecnica - 05/09/2025

Quando un prefabbricato in legno può essere considerato un’opera precaria e quando invece integra una vera e propria nuova costruzione? L’ordine di demolizione necessita sempre della comunicazione di avvio del procedimento? E l’indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza va inserita già nell’ordine o in una fase successiva?

Prefabbricati e vincoli: il Consiglio di Stato chiarisce quando sono nuove costruzioni

Questi i nodi affrontati dal Consiglio di Stato con la sentenza del 29 agosto 2025, n. 7144, in relazione a tre manufatti abitativi realizzati su un fondo agricolo interessato da vincoli paesaggistici, archeologici e sismici.

Si trattava di abitazioni prefabbricate con basamento in cemento armato, coperture in legno e sistemazioni esterne che, di fatto, avevano trasformato stabilmente l’assetto del terreno.

Il Comune aveva disposto prima la sospensione dei lavori e poi ordinato la demolizione delle opere abusive.

Le proprietarie avevano quindi impugnato l’ordinanza sostenendo tre argomenti principali:

  • le costruzioni avrebbero avuto carattere precario;
  • mancava la comunicazione di avvio del procedimento;
  • non era stata indicata l’area da acquisire in caso di inottemperanza.

Le tesi erano già state respinte in primo grado dal TAR e il Consiglio di Stato ha confermato la decisione in appello. Vediamo il perché.

Documenti Allegati

INDICE

1
Prefabbricati e vincoli paesaggistici: il Consiglio di Stato sui limiti della precarietà
2
Quadro normativo di riferimento
3
Analisi tecnica
4
La decisione del Consiglio di Stato
5
Conclusioni
