Quando un concorso di progettazione prevede premi economici, come devono essere tassati? E cosa accade se il vincitore è un architetto iscritto all’Albo ma non titolare di partita IVA, che lavora stabilmente all’estero e non esercita la libera professione in modo abituale? In questi casi il premio rientra nel lavoro autonomo abituale, con obbligo di fattura e IVA, oppure può essere trattato come prestazione occasionale soggetta a ritenuta del 20%?

A queste domande ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 21 ottobre 2025, n. 266 intervenendo su un tema che interessa da vicino le stazioni appaltanti e i professionisti impegnati nei concorsi pubblici di progettazione.

Trattamento fiscale dei premi nei concorsi di progettazione: la risposta del Fisco

L’istanza in esame trae origine da un concorso bandito ai sensi degli articoli 152 e seguenti del d.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. n. 152/2021, finalizzato alla progettazione di nuove scuole nell’ambito del PNRR.

Il dubbio nasce nel momento della liquidazione del premio in favore di un architetto iscritto all’Albo e alla Cassa “ai soli fini figurativi”, domiciliato all’estero e occupato come dipendente, che dichiara di non svolgere attività autonoma con carattere di abitualità e di non aver fruito della franchigia di 5.000 euro prevista dall’art. 44 del D.L. 269/2003.

In particolare, l’Amministrazione istante ha chiesto: