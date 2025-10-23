blumatica software sicurezza cantieri
Concorsi di progettazione: il Fisco chiarisce il trattamento fiscale per i premi

Con la risposta n. 266/2025 l’Agenzia delle Entrate definisce il regime fiscale dei premi corrisposti ai professionisti non titolari di partita IVA e residenti all’estero

di Redazione tecnica - 23/10/2025

Quando un concorso di progettazione prevede premi economici, come devono essere tassati? E cosa accade se il vincitore è un architetto iscritto all’Albo ma non titolare di partita IVA, che lavora stabilmente all’estero e non esercita la libera professione in modo abituale? In questi casi il premio rientra nel lavoro autonomo abituale, con obbligo di fattura e IVA, oppure può essere trattato come prestazione occasionale soggetta a ritenuta del 20%?

A queste domande ha dato riscontro l’Agenzia delle Entrate con la risposta del 21 ottobre 2025, n. 266 intervenendo su un tema che interessa da vicino le stazioni appaltanti e i professionisti impegnati nei concorsi pubblici di progettazione.

Trattamento fiscale dei premi nei concorsi di progettazione: la risposta del Fisco

L’istanza in esame trae origine da un concorso bandito ai sensi degli articoli 152 e seguenti del d.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 24 del D.L. n. 152/2021, finalizzato alla progettazione di nuove scuole nell’ambito del PNRR.

Il dubbio nasce nel momento della liquidazione del premio in favore di un architetto iscritto all’Albo e alla Cassa “ai soli fini figurativi”, domiciliato all’estero e occupato come dipendente, che dichiara di non svolgere attività autonoma con carattere di abitualità e di non aver fruito della franchigia di 5.000 euro prevista dall’art. 44 del D.L. 269/2003.

In particolare, l’Amministrazione istante ha chiesto:

  • se il premio possa essere liquidato come prestazione occasionale con ritenuta del 20%, o se debba essere trattato come reddito di lavoro autonomo soggetto a IVA e obbligo di fatturazione;
  • se sussista l’obbligo di contribuzione alla Cassa professionale;
  • e, in caso di fattura estera, se la prestazione sia soggetta al meccanismo dello split payment.

 

FISCO E TASSE Agenzia delle Entrate Codice Appalti IVA Architetti Concorsi di progettazione

