Premiare e promuovere presso il grande pubblico opere di architettura che hanno compreso la conservazione come necessità culturale, valorizzando le preesistenze storiche nel rispetto della loro autenticità di palinsesti stratificati, attraverso una consapevole cultura progettuale.

Sono questi gli obiettivi del Premio Internazionale DOMUS Restauro e Conservazione Fassa Bortolo. Preesistenze storiche e architettura - sezione opere realizzate, che quest’anno taglia il traguardo della X edizione.

Premio Internazionale DOMUS Restauro e Conservazione Fassa Bortolo: al via la X edizione

Il Premio è rivolto a singoli progettisti, raggruppamenti temporanei, studi di architettura-ingegneria e alle imprese di costruzione che hanno portato a compimento l'intervento candidato.

Dalla V Edizione, all'iniziativa si è aggiunto il Premio Speciale Fassa Bortolo, dedicato a coloro che abbiano saputo utilizzare le soluzioni appartenenti al Sistema Integrato Fassa Bortolo, ovvero ai principali Sistemi a esso connessi, nel rispetto dei principi conservativi, della sostenibilità e della qualità architettonica.

Quest’anno il premio ammonta complessivamente a 13mila euro. I professionisti premiati saranno anche invitati presso la sede di Ferrara della Fassa Bortolo, sponsor della manifestazione, per presentare il proprio lavoro a un vasto pubblico nell'ambito dei "Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale - VIII edizione" nel marzo 2026, con ampia diffusione su riviste e giornali scientifici.

Come partecipare al concorso

È possibile iscriversi al premio compilando il modulo online, entro il 16 dicembre 2025, mentre i materiali richiesti per la partecipazione andranno invece presentati entro il 14 gennaio 2026.

A questo link è possibile scaricare la brochure dell’edizione precedente.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione.