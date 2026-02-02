Premiare e far conoscere architetture capaci di dialogare responsabilmente con l’ambiente, riducendo l’impatto antropico e rafforzando la resilienza di edifici e città rispetto agli eventi naturali e al cambiamento climatico.

Sono questi i presupposti su cui si rinnova l’appuntamento con il bando del Premio Italiano Architettura Sostenibile, sezione dedicata alle tesi di laurea, specializzazione, dottorato, master e corsi di formazione post-laurea, giunto alla XVII edizione.

Premio Italiano Architettura Sostenibile: al via l'edizione 2026 per giovani architetti

Una visione che passa anche dal riuso dell’esistente, tema sempre più centrale nel dibattito tecnico e culturale contemporaneo. Un approccio che si traduce in un’iniziativa capace di intercettare e valorizzare la parte più consapevole e avanzata della ricerca progettuale, quella che prova a misurarsi con i limiti ambientali e con le trasformazioni – ormai evidenti – dei contesti urbani e territoriali.

Il tema dell’edizione 2026: flessibilità, adattabilità, reversibilità

L’edizione 2026 assume un significato particolare: ricorre infatti il 20° anniversario del Premio, occasione che ha spinto gli organizzatori ad ampliare lo sguardo e ad aggiornare il quadro di riferimento.

In un contesto segnato da rapide trasformazioni climatiche e sociali, l’attenzione si concentra su tesi ideate con un approccio orientato alla flessibilità d’uso, all’adattabilità nel tempo e alla reversibilità degli elementi costruttivi, così da favorire il recupero e il riutilizzo futuro delle risorse.

Criteri che oggi risultano sempre più determinanti anche nella pratica professionale e nelle politiche urbane: progettare significa ormai pensare sin dall’inizio a come un edificio potrà trasformarsi nel tempo.

Chi può partecipare

Il Premio è rivolto a singoli candidati o gruppi che abbiano discusso, negli ultimi tre anni (non prima di febbraio 2023), una delle seguenti tipologie di lavoro:

tesi di laurea triennale o quinquennale;

triennale o quinquennale; tesi di dottorato o di specializzazione ;

; tesi di master o corsi di formazione post-laurea.

I lavori devono essere stati presentati presso Dipartimenti di Architettura, Ingegneria, Design o istituti di formazione equivalenti con sede in Italia.

Le categorie e il montepremi

Il montepremi complessivo è pari a 9.000 euro, suddiviso nelle seguenti tre categorie:

Architetture sostenibili;

Tecnologie e componenti per la sostenibilità;

Progettazione urbana e paesaggistica sostenibili.

A ciascun vincitore sarà assegnata una medaglia d’oro; la giuria potrà inoltre attribuire, per ogni categoria, una medaglia d’argento.

Scadenze e modalità di partecipazione

La scadenza per la registrazione al concorso è fissata al 3 marzo 2026. L’iscrizione avviene tramite la compilazione del modulo online dedicato alla sezione Tesi di Laurea.

Come previsto dal bando, la data ultima per l’invio dei materiali richiesti è il 30 aprile 2026.