Sono 64 i progetti che il Consorzio POROTON® Italia ha raccolto nel Catalogo della III° edizione del PREMIO POROTON® 2025 - una pubblicazione gratuita, scaricabile dal sito del Consorzio, che documenta tutti i progetti partecipanti al Concorso. Uno strumento utile e una fotografia trasversale dell'edilizia italiana contemporanea.

Il nuovo Catalogo include tutti i progetti ammessi - vincitori, menzioni, finalisti e partecipanti - offrendo ai progettisti un repertorio reale e documentato di come i sistemi costruttivi POROTON® vengono applicati nei cantieri italiani di oggi: muratura portante ordinaria o armata, tamponamento termoisolante, soluzioni nZEB, interventi in zona sismica.

Ogni scheda riporta ubicazione, progettisti, impresa, tipo di muratura impiegata e produttore dei laterizi, trasformando il volume in uno strumento di consultazione tecnica concreta.

Catalogo PREMIO POROTON 2025: 64 progetti, un’Italia intera

Il Catalogo restituisce una fotografia trasversale dell'edilizia italiana contemporanea.

I progetti provengono da tutta la penisola e attraversano tipologie molto diverse: residenze unifamiliari e complessi condominiali di varie dimensioni, edifici scolastici e strutture ricreative, interventi di demolizione e ricostruzione, recuperi di ruderi e operazioni di rigenerazione urbana.

Il laterizio compare in contesti urbani densi come in paesaggi rurali o collinari di pregio, a dimostrazione della versatilità dei sistemi POROTON® su scala nazionale.

La Giuria - Arch. Ida Origgi (ifdesign), Ing. Luca Peralta (PERALTA design & consulting) e il Presidente del Consorzio Stefano Midolini - ha selezionato 30 finalisti tra i 64 ammessi, individuando 3 vincitori a pari merito e 6 menzioni speciali, per un montepremi di 10.000 euro.

A ciascun premiato è stata consegnata la Lampada Zolla, oggetto di design artistico ricavato dall'argilla estrusa durante la fase di sostituzione della filiera sulla mattoniera: un effetto collaterale del processo industriale trasformato in pezzo da collezione.

I vincitori e le menzioni della III° edizione

I tre 1° Premi ex aequo sono stati assegnati a: Casa LC (studioforma), Nuova mensa scuola primaria di Levata (COPRAT e bc studio) e QT6/3 Un caso di rigenerazione urbana (AD studio).



Casa LC (studioforma)



Nuova mensa scuola primaria di Levata (COPRAT e bc studio)



QT6/3 Un caso di rigenerazione urbana (AD studio)

Le sei menzioni speciali sono state conferite a: Casa 2F (étimoarchitettura), Scuola dell'infanzia NZEB (Studio Bombasaro), Hippodrhome (Beretta Associati), Edificio Residenziale Romea Centro (Archh. Focaccia, Randi, Baltazzi), Terravolante (PCA | Paolo Citterio Architetti) e Riecine Capanna (Loop Studio Associati).

Maggiori informazioni nel sito ufficiale.

Come scaricare il catalogo

Il Catalogo è scaricabile gratuitamente alla sezione “Concorsi ed Eventi” del sito del Consorzio POROTON® Italia.

Per il Consorzio POROTON® Italia, rendere accessibile questa raccolta significa restituire alla professione ciò che la professione ha generato: buone pratiche, soluzioni tecniche verificate sul campo e idee progettuali che dimostrano come la muratura in laterizio continui a essere, nel cantiere italiano di oggi, un sistema costruttivo di grande attualità.

Tanti altri progetti, compresi quelli delle precedenti edizioni del PREMIO sono inoltre consultabili nell'area Progetti del sito del Consorzio dove è possibile esplorare le realizzazioni in laterizio POROTON® con schede tecniche e immagini.