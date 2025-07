Preposto con un anno di servizio o in apprendistato: cosa dice l’INL

Si può nominare come preposto un lavoratore con un solo anno di servizio? E un apprendista è automaticamente escluso dal ruolo oppure no? La nota del 14 luglio 2025, a firma dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e della Conferenza Regioni-Province Autonome, affronta un tema particolarmente delicato per le imprese e i tecnici della sicurezza: l’idoneità di lavoratori con limitata anzianità o con contratto di apprendistato a ricoprire il ruolo di preposto, figura cardine nei sistemi di prevenzione aziendale.

Nomina preposto: nessuna esclusione automatica per anzianità o contratto

L’INL parte da un presupposto essenziale: la normativa vigente non esclude in via generale né i lavoratori con 12 mesi di servizio né gli apprendisti dalla possibilità di essere nominati preposti.

Il Testo Unico Sicurezza Lavoro (d.lgs. n. 81/2008) infatti non prevede requisiti minimi di anzianità per i preposti (art. 18, co. 1, lett. b-bis), ma impone alcune condizioni generali:

la definizione di preposto (art. 2, c. 1, lett. e), ovvero chi sovrintende l’attività lavorativa ed esercita poteri funzionali di iniziativa e controllo;

(art. 2, c. 1, lett. e), ovvero chi sovrintende l’attività lavorativa ed esercita poteri funzionali di iniziativa e controllo; gli obblighi del preposto (art. 19), consistenti in vigilanza, intervento in caso di comportamenti a rischio, segnalazione di carenze;

(art. 19), consistenti in vigilanza, intervento in caso di comportamenti a rischio, segnalazione di carenze; la formazione specifica (art. 37, c. 7), che deve essere adeguata e aggiornata.

A questi si aggiungono i principi generali: