L'individuazione del preposto non richiede il conferimento di una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, poiché i poteri, gli obblighi e le responsabilità di questa figura derivano direttamente dalla legge e non dal trasferimento di funzioni proprie del datore di lavoro.

Ad affermarlo sono l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con la nota congiunta n. 2629 del 25 novembre 2026, che interviene sulle questioni interpretative emerse a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021, con cui il legislatore ha rafforzato il ruolo del preposto, introducendo l'obbligo della sua individuazione e ampliandone i compiti di vigilanza e intervento.

Nel documento si distingue l'attribuzione di una posizione di garanzia originaria, quale quella del preposto, dalla costituzione di una posizione di garanzia derivata, propria del soggetto destinatario di una delega di funzioni, precisando come l'obbligo di individuazione previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 non debba essere confuso con il trasferimento di poteri e responsabilità disciplinato dall'art. 16 del medesimo decreto. Da questa differenza discendono importanti conseguenze sul piano dell'organizzazione aziendale della sicurezza e dell'attribuzione delle responsabilità.

Individuazione del preposto: la nota sulla delega di funzioni

La nota nasce dall'esigenza di fornire una risposta alle numerose questioni riguardanti la necessità di conferire al preposto una delega di funzioni ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) e rappresenta l'esito del confronto tecnico tra l'INL e il Gruppo Tecnico Interregionale Salute e Sicurezza sul Lavoro, in coerenza con quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 142 del 27 luglio 2022.

Il presupposto da cui muove il documento è la diversa natura giuridica della delega di funzioni rispetto all'atto di nomina o di preposizione a uno dei ruoli organizzativi individuati dal Testo Unico, poiché, mentre nel primo caso si realizza un trasferimento di funzioni e delle relative responsabilità, nel secondo viene attribuito a un soggetto un ruolo al quale l'ordinamento associa direttamente specifici compiti, poteri e obblighi.

Delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro: requisiti e responsabilità

La delega di funzioni disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 costituisce uno strumento di organizzazione aziendale attraverso il quale il datore di lavoro, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, trasferisce a un altro soggetto specifici poteri, doveri e responsabilità giuridiche, fatta eccezione per gli obblighi non delegabili individuati dall'art. 17 del Testo Unico.

Affinché tale trasferimento sia efficace, la delega deve rispondere a precisi requisiti, riguardanti non soltanto la forma scritta dell'atto, la data certa e l'accettazione per iscritto da parte del delegato, ma anche il possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza, l'attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate e il riconoscimento dell'autonomia di spesa necessaria al loro svolgimento. Alla delega deve inoltre essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

Al trasferimento delle funzioni si accompagna quello delle responsabilità civili e penali connesse all'eventuale inosservanza degli obblighi delegati, con la conseguente costituzione di una posizione di garanzia derivata, fermo restando l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, permane in capo al datore di lavoro.

Individuazione obbligatoria del preposto: cosa prevede il D.Lgs. n. 81/2008

Per comprendere le ragioni alla base dell'interpretazione fornita dall'INL e dalla Conferenza delle Regioni va considerata la definizione di preposto contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008, dalla quale emerge una figura che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa, garantendo l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere funzionale di iniziativa.

Nell'ambito di questa funzione di sovrintendenza si inseriscono le modifiche introdotte dalla Legge n. 215/2021, con cui è stato rafforzato il ruolo del preposto, responsabilizzandolo ulteriormente rispetto alla supervisione delle attività lavorative e al rispetto delle disposizioni antinfortunistiche.

In particolare, attraverso l'introduzione della lettera b-bis) all'art. 18, comma 1, del Testo Unico, è stato previsto, in capo al datore di lavoro e ai dirigenti, l'obbligo di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19, senza che a tale obbligo sia stato associato quello di conferire una specifica delega di funzioni.

Non è stato però previsto che l'esercizio delle relative funzioni debba essere subordinato al conferimento di una delega da parte di un soggetto gerarchicamente superiore, proprio perché i compiti di vigilanza non costituiscono il risultato di un trasferimento di obblighi datoriali, ma rappresentano attribuzioni che la legge riconosce direttamente a questa figura.

Poteri, obblighi e responsabilità del preposto ai sensi dell’art. 19

Il fulcro del ragionamento sviluppato dall'INL e dalla Conferenza delle Regioni risiede nell'art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso il quale sono stati individuati direttamente gli obblighi che gravano sul preposto e che, a seguito delle modifiche introdotte nel 2021, assumono una rilevanza ancora maggiore nell'ambito dell'attività di vigilanza.

La norma attribuisce al preposto anche specifici obblighi di intervento in presenza di comportamenti non conformi, prevedendo, in caso di mancata attuazione delle indicazioni fornite o di persistenza dell'inosservanza, l'interruzione dell'attività del lavoratore e l'informazione dei superiori diretti.

Analogamente, qualora durante l'attività di vigilanza rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o altre condizioni di pericolo, il preposto è tenuto, se necessario, a interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, a segnalare tempestivamente le non conformità rilevate al datore di lavoro e al dirigente.

Tali obblighi discendono direttamente dalla norma e, pertanto, non necessitano di uno specifico atto datoriale di trasferimento delle relative funzioni, poiché la posizione di garanzia del preposto deriva a titolo originario dall'investitura formale o dall'esercizio di fatto delle attribuzioni tipiche di questa figura.

Ne consegue che il preposto è chiamato a rispondere non in quanto delegato del datore di lavoro, ma a titolo diretto e personale per l'inosservanza degli obblighi che l'ordinamento pone a suo carico.

Preposto di fatto: responsabilità e principio di effettività ex art. 299

La distinzione tra attribuzione del ruolo e trasferimento di funzioni assume ulteriore rilievo se letta alla luce dell'art. 299 del D.Lgs. n. 81/2008, che disciplina l'esercizio di fatto dei poteri direttivi e attraverso il quale il legislatore ha recepito il principio di effettività delle posizioni di garanzia.

In virtù di tale disposizione, le posizioni di garanzia relative al datore di lavoro, al dirigente e al preposto gravano anche su coloro che, pur essendo sprovvisti di una regolare investitura, esercitano in fatto i poteri giuridici riferiti alle rispettive figure.

Ciò significa che, laddove un soggetto eserciti effettivamente le funzioni di sovrintendenza e vigilanza proprie del preposto, l'assenza di un formale atto di individuazione non esclude, di per sé, l'assunzione delle relative responsabilità.

I due piani vanno però tenuti distinti, poiché il riconoscimento di una posizione di garanzia in capo al preposto di fatto, se da un lato consente di individuare le responsabilità sulla base delle funzioni effettivamente esercitate, dall'altro non esonera il datore di lavoro dall'adempimento dell'obbligo di individuazione previsto dall'art. 18, comma 1, lettera b-bis), del Testo Unico.

Il principio di effettività opera, dunque, sul piano dell'attribuzione delle responsabilità, ma non rappresenta uno strumento attraverso il quale superare gli obblighi organizzativi posti dalla legge in capo al datore di lavoro.

Vigilanza del preposto e funzioni del delegato: quali sono le differenze

Alla luce delle considerazioni sviluppate, l'INL e la Conferenza delle Regioni precisano che «la delega di funzioni ex art. 16 d.lgs. 81/2008 non trova applicazione nei confronti del preposto».

La differenza tra le due figure risiede, pertanto, anche nella funzione che ciascuna di esse svolge nell'ambito dell'organizzazione aziendale della sicurezza, poiché, mentre il delegato si sostituisce al datore di lavoro nell'adempimento degli obblighi oggetto della delega, il preposto contribuisce all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione attraverso l'esercizio di una funzione di vigilanza che gli appartiene in ragione del ruolo ricoperto.

La circostanza che il preposto eserciti poteri di intervento nei confronti dei lavoratori, potendo anche interromperne l'attività nelle condizioni previste dalla norma, non presuppone quindi un trasferimento di funzioni datoriali, ma costituisce una manifestazione dei poteri e degli obblighi che caratterizzano la sua posizione di garanzia originaria.

Atto di individuazione del preposto: contenuti e indicazioni operative

L'interpretazione fornita dall'INL e dalla Conferenza delle Regioni assume particolare rilievo nella definizione degli assetti organizzativi aziendali e nella predisposizione degli atti di individuazione del preposto, offrendo un riferimento ai datori di lavoro, agli RSPP e ai professionisti che li assistono nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

L'atto di individuazione del preposto non deve essere costruito secondo lo schema giuridico della delega di funzioni ex art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, dal momento che risponde a una diversa finalità organizzativa e non costituisce lo strumento attraverso il quale vengono trasferiti poteri e obblighi originariamente gravanti sul datore di lavoro.

Nella predisposizione di tale atto risulta quindi opportuno definire l'ambito di vigilanza del preposto, individuando le attività e i lavoratori sui quali è chiamato a esercitare le proprie funzioni, senza confondere tale attribuzione con il conferimento di poteri e responsabilità propri del datore di lavoro.

L'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza presuppone, inoltre, che il soggetto individuato disponga delle competenze, dei poteri gerarchici e funzionali, della formazione e delle condizioni organizzative necessarie per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 19.

Su un piano distinto si colloca l'eventuale attribuzione, alla medesima persona, di ulteriori funzioni datoriali delegabili, fattispecie non espressamente affrontata dalla nota congiunta e che, proprio per la diversa natura delle attribuzioni conferite, richiederebbe una valutazione autonoma alla luce delle condizioni previste dall'art. 16.