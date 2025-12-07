È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 5 dicembre 2025 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 28 ottobre 2025 recante “Aggiornamento del decreto 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»”.

Prestazioni energetiche e APE: in Gazzetta il Decreto Requisiti Minimi 2025

Si tratta di un aggiornamento atteso da tempo, perché interviene su un impianto normativo ormai datato rispetto all’evoluzione delle tecnologie, delle norme UNI/CTI e delle direttive europee. Con questo provvedimento, il MASE punta a riorganizzare la metodologia con cui si calcolano le prestazioni energetiche degli edifici e a rendere più chiari i requisiti minimi da applicare nelle diverse tipologie di intervento. È un passaggio che tocca il lavoro quotidiano dei tecnici: dalla progettazione alla redazione dell’APE, fino alla compilazione della relazione tecnica ex Legge 10.

Il Decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla pubblicazione, quindi sarà pienamente operativo dal 3 giugno 2026.

Il MASE motiva l’intervento con la necessità di aggiornare e integrare il DM 26 giugno 2015 alla luce di un contesto profondamente mutato: efficienza energetica, rinnovabili, qualità dell’aria interna, sicurezza, digitalizzazione e mobilità elettrica sono oggi elementi centrali in qualsiasi progetto. Lo scopo è quindi quello di costruire un quadro più coerente, capace di rispondere alle esigenze del mercato e agli obblighi della direttiva 2018/844/UE.

Accanto alla ridefinizione delle metodologie di calcolo, il Decreto amplia il perimetro normativo includendo il benessere termo-igrometrico, la sicurezza antincendio, i rischi connessi all’attività sismica e, soprattutto, l’integrazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.