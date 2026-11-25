La regola tecnica verticale per le autorimesse si prepara a cambiare. Il 20 novembre 2026 è stato notificato alla Commissione europea lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che riscrive integralmente il Capitolo V.6 del Codice di prevenzione incendi, di cui al D.M. 3 agosto 2015.

A sei anni dall’approvazione della RTV con il D.M. 15 maggio 2020, la revisione si è resa necessaria per tenere conto dei cambiamenti che hanno interessato il parco veicolare, dalla diffusione dei veicoli elettrici e di quelli alimentati a idrogeno all’aumento delle dimensioni degli autoveicoli e della quantità di materiali combustibili utilizzati per la loro realizzazione.

Il nuovo testo interviene quindi sulle condizioni di ricovero, sosta e ricarica dei veicoli, ma anche sui criteri di progettazione delle autorimesse, con disposizioni che riguardano la resistenza al fuoco, la compartimentazione, il controllo dell’incendio e lo smaltimento di fumi e calore.

Lo schema di decreto è ancora in fase di definizione e potrà essere modificato prima della sua approvazione. Il periodo di standstill previsto dalla procedura di notifica europea terminerà il 23 febbraio 2027.

Nuova RTV autorimesse: l’aggiornamento del Codice di prevenzione incendi

La revisione della regola tecnica verticale nasce da esigenze che vanno oltre la crescente diffusione della mobilità elettrica e che riguardano, più in generale, le condizioni in cui può svilupparsi un incendio all’interno di un’autorimessa.

Rispetto al passato, infatti, le maggiori dimensioni degli autoveicoli, l’aumento della quantità di materiali plastici utilizzati per la loro costruzione e la conseguente riduzione delle distanze tra i veicoli parcheggiati comportano condizioni diverse sia in termini di carico di incendio sia di propagazione delle fiamme.

A questo si aggiungono le difficoltà di controllo degli incendi che hanno origine dal malfunzionamento delle batterie dei veicoli elettrici, un tema affrontato anche a livello europeo con la pubblicazione, nel 2025, di indicazioni sulla sicurezza antincendio dei veicoli elettrici e delle infrastrutture di ricarica nei parcheggi coperti.

La revisione della RTV punta quindi a fornire ai progettisti indicazioni più dettagliate sulle soluzioni conformi, tenendo conto della tipologia e del numero di veicoli ospitati, dell’organizzazione dei posti auto e delle condizioni che possono favorire la propagazione dell’incendio.

Prevenzione incendi autorimesse: campo di applicazione e nuove definizioni

Lo schema di decreto si compone di tre articoli e di un allegato tecnico destinato a sostituire integralmente il Capitolo V.6 del Codice di prevenzione incendi. Resta invariato il campo di applicazione della RTV, che riguarda le autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m², riconducibili all’attività n. 75 dell’Allegato I al d.P.R. n. 151/2011.

Anche la struttura del Capitolo V.6 mantiene l’articolazione in sette paragrafi:

V.6.1 - Campo di applicazione;

V.6.2 - Definizioni;

V.6.3 - Classificazioni;

V.6.4 - Valutazione del rischio di incendio;

V.6.5 - Strategia antincendio;

V.6.6 - Metodi;

V.6.7 - Riferimenti.

Tra le nuove definizioni compare quella di veicolo elettrico, che comprende i veicoli la cui propulsione è fornita, anche solo in parte, da un motore elettrico alimentato da una batteria ricaricabile, inclusi i veicoli elettrici leggeri purché targati.

Le disposizioni contenute nello schema riguardano quindi anche il semplice ricovero o la sosta di questi veicoli all’interno delle autorimesse.

Veicoli elettrici, GNL e idrogeno nelle autorimesse: divieti e limiti alla sosta

Tra le modifiche più significative ci sono quelle relative alla gestione della sicurezza antincendio (paragrafo V.6.5.5), dove vengono introdotte specifiche limitazioni in funzione del sistema di alimentazione dei veicoli e della quota dei piani dell’autorimessa.

Il testo prevede il divieto di:

ricovero, sosta o ricarica di veicoli elettrici ai piani a quota inferiore a -10 m o superiore a +24 m;

ricovero o sosta di veicoli alimentati a GNL o idrogeno ai piani a quota inferiore a -6 m o superiore a +12 m.

Per i veicoli alimentati a GNL o idrogeno, il rispetto dei limiti di quota non è di per sé sufficiente a consentirne il ricovero o la sosta, che restano subordinati a una specifica valutazione del rischio.

Per limitare la propagazione dell’incendio tra veicoli adiacenti, lo schema interviene anche sulla distribuzione dei posti auto destinati alla sosta dei veicoli elettrici, suggerendone la collocazione all’interno di box contenenti al massimo sei posti.

Indipendentemente dalla soluzione adottata, i posti auto dovranno essere organizzati in gruppi di non più di sei, ciascuno dei quali dovrà essere:

distanziato di almeno 1,5 m dagli altri veicoli;

oppure separato mediante setti in materiale incombustibile di altezza non inferiore a 1,5 m.

Le due configurazioni potranno coesistere all’interno della stessa autorimessa, lasciando al progettista la possibilità di organizzare gli spazi in funzione delle caratteristiche dell’attività.

Ricarica dei veicoli elettrici in autorimessa: requisiti di installazione e sicurezza

Un nuovo paragrafo (V.6.5.10.2) è dedicato alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, per le quali lo schema individua tre modalità alternative di ubicazione:

in aree dell’autorimessa con aperture di smaltimento di tipo SEa, disponendo le stazioni di ricarica in gruppi di non più di quattro posti auto, distanziati di almeno 1,5 m dagli altri veicoli oppure separati mediante setti incombustibili di altezza non inferiore a 1,5 m;

in aree protette da un sistema di controllo dell’incendio di livello di prestazione IV;

ai piani a quota fino a -6 m, con organizzazione degli spazi a box.

Le stazioni di ricarica dovranno inoltre essere protette da eventuali danni da impatto, ad esempio mediante cordoli, dissuasori o barriere metalliche, mentre per le aree o i piani organizzati a box è prevista l’installazione di un impianto di rivelazione e allarme incendio (IRAI) di livello di prestazione III, la cui funzione secondaria G dovrà comandare l’isolamento dell’alimentazione elettrica della stazione di ricarica.

Per la progettazione delle infrastrutture di ricarica, il nuovo paragrafo rimanda anche alle indicazioni del Capitolo S.10 del Codice di prevenzione incendi, con particolare riferimento al punto S.10.6.3.

Carico di incendio e protezione passiva delle autorimesse: resistenza al fuoco e compartimentazione

La quantità di materiale combustibile presente all’interno di un’autorimessa può variare sensibilmente non solo in funzione delle caratteristiche dei veicoli, ma anche delle modalità con cui questi vengono parcheggiati.

È il caso delle autorimesse pubbliche custodite, dove i veicoli possono essere accostati tra loro riducendo gli spazi destinati alle manovre, o di quelle dotate di dispositivi di sollevamento che consentono di duplicare i posti auto sfruttando l’altezza dei locali.

In entrambe le situazioni il carico di incendio specifico di progetto potrebbe risultare significativamente superiore ai valori medi riportati nella letteratura tecnica, generalmente riferiti ad autorimesse con una distribuzione dei posti auto che comprende anche gli spazi destinati alle corsie di manovra.

Sul fronte della protezione passiva, vengono ridefinite le classi minime di resistenza al fuoco per le autorimesse non isolate, con valori differenziati in funzione della quota dei piani e della classificazione dell’autorimessa come aperta o chiusa, mentre per le pareti di delimitazione dei box sono richiesti materiali incombustibili e una prestazione non inferiore a EI 15.

Specifiche disposizioni riguardano anche le comunicazioni tra autorimesse ed edifici di civile abitazione, distinguendo quelle verso gli altri compartimenti dell’edificio da quelle verso le vie di esodo, con requisiti che variano in funzione della superficie dell’autorimessa e dell’altezza antincendi dell’edificio.

Controllo dell’incendio e smaltimento di fumi e calore nelle autorimesse

L’organizzazione dei posti auto all’interno di box viene presa in considerazione anche nella definizione delle misure di protezione attiva, tanto che, per alcune tipologie di autorimessa, è prevista la possibilità di ridurre di un livello la prestazione richiesta per il controllo dell’incendio quando almeno il 90% dei posti auto del compartimento è realizzato all’interno di box.

Quanto al controllo di fumi e calore, lo schema introduce criteri di dimensionamento della superficie utile complessiva delle aperture di smaltimento che tengono conto sia del carico di incendio specifico sia dell’organizzazione degli spazi.

Anche la tipologia di aperture utilizzabili dipenderà dai veicoli ospitati nell’autorimessa:

in presenza di veicoli elettrici non saranno ammesse aperture di smaltimento di tipo SEd;

in presenza di veicoli alimentati a GNL o idrogeno potranno essere utilizzate esclusivamente aperture di tipo SEa.

In quest’ultimo caso, la presenza di aperture esclusivamente di tipo SEa non esclude la possibilità che si formino atmosfere potenzialmente esplosive, che dovrà quindi essere considerata nell’ambito della valutazione del rischio.

Fire Safety Engineering nelle autorimesse: scenari di incendio e verifiche strutturali

L’aggiornamento del Capitolo V.6 riguarda anche la progettazione mediante i metodi dell’ingegneria della sicurezza antincendio (Fire Safety Engineering), con la revisione delle curve di rilascio della potenza termica e degli scenari di incendio utilizzabili per la verifica della capacità portante delle strutture.

Il paragrafo V.6.6.1 riporta tre differenti curve RHR(t), riferite rispettivamente all’incendio di un autoveicolo di primo innesco, alla propagazione dell’incendio a un autoveicolo adiacente e all’incendio di un autoveicolo commerciale.

A partire da queste curve vengono definiti gli scenari di incendio di progetto da utilizzare, nelle condizioni individuate dalla RTV, per le verifiche strutturali, tenendo conto della posizione dei veicoli rispetto agli elementi portanti e della propagazione dell’incendio.

In presenza di sistemi automatici di controllo dell’incendio, il testo prevede inoltre, alle condizioni indicate nel paragrafo, la possibilità di ridurre fino al 50% i valori della potenza termica delle curve di progetto richiamate e di escludere l’effetto della propagazione ad altri autoveicoli.

Nuova RTV autorimesse: entrata in vigore e obblighi di adeguamento

Non tutte le autorimesse dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni. L’art. 2 dello schema di decreto stabilisce infatti che le norme tecniche si applicheranno alle attività di nuova realizzazione, mentre per gli interventi di modifica o ampliamento delle autorimesse esistenti continueranno a trovare applicazione le disposizioni dell’art. 2, commi 3 e 4, del D.M. 3 agosto 2015.

L’art. 3 disciplina invece il regime transitorio, escludendo l’obbligo di adeguamento per le autorimesse che, alla data di entrata in vigore del decreto:

siano già in regola con almeno uno degli adempimenti previsti dagli articoli 3, 4, 5 o 7 del d.P.R. n. 151/2011;

siano state progettate sulla base dei provvedimenti normativi richiamati nelle premesse del decreto, come comprovato da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.

Per quanto riguarda le tempistiche, lo schema prevede l’entrata in vigore del decreto il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, lasciando quindi a professionisti e operatori un periodo di sei mesi circa per recepire le nuove disposizioni nella progettazione delle attività interessate.

Fino ad allora, il riferimento normativo per la progettazione antincendio delle autorimesse resta la RTV vigente.