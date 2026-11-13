L'INAIL ha pubblicato un nuovo volume dedicato alla prevenzione incendi negli edifici di civile abitazione, realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con l'obiettivo di approfondire l'applicazione della Regola Tecnica Verticale V.14, introdotta dal D.M. 19 maggio 2022 nell'ambito del Codice di prevenzione incendi.

Il documento, dal titolo “Prevenzione incendi negli edifici di civile abitazione - La Regola Tecnica Verticale V.14 del Codice di prevenzione incendi”, affronta la ristrutturazione di un edificio a torre, attualmente destinato prevalentemente a uffici, da riconvertire a uso residenziale, sviluppando due distinti percorsi progettuali: il primo secondo il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, il secondo attraverso il Codice di prevenzione incendi, approvato con il D.M. 3 agosto 2015, integrato dalla RTV V.14.

Il caso studio permette di esaminare le principali misure di sicurezza antincendio, dalla resistenza al fuoco alla compartimentazione, dalle vie di esodo alla gestione dell'emergenza, mettendo in evidenza le difficoltà che possono emergere nell'applicazione delle prescrizioni tradizionali agli edifici esistenti e le possibilità offerte dalla progettazione secondo il Codice, anche mediante soluzioni alternative.

Prevenzione incendi negli edifici residenziali: le norme applicabili

Per gli edifici di civile abitazione è ancora possibile scegliere, nei rispettivi ambiti di applicazione, tra il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, modificato e integrato dal D.M. 25 gennaio 2019, e il Codice di prevenzione incendi, la cui Regola Tecnica Verticale V.14 disciplina gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri.

La disciplina tradizionale riguarda invece gli edifici con altezza antincendio uguale o superiore a 12 metri e stabilisce requisiti costruttivi, impiantistici e gestionali differenziati in funzione dell'altezza, mentre il Codice prevede un percorso fondato sulla valutazione del rischio d'incendio, sull'attribuzione dei livelli di prestazione e sull'individuazione delle misure necessarie a soddisfarli.

I due riferimenti normativi sono alternativi e non complementari, per cui il progettista deve individuare quello da utilizzare e applicarne integralmente le disposizioni, senza combinare prescrizioni appartenenti a sistemi differenti.

La scelta dipende da una valutazione preliminare delle caratteristiche dell'edificio e degli interventi necessari, tenendo conto anche delle diverse modalità di determinazione dell'altezza antincendio e delle conseguenze economiche e gestionali delle soluzioni adottabili.

Il caso studio INAIL: dalla torre per uffici all'edificio residenziale

L'edificio oggetto del caso studio si trova a Piacenza, risale agli anni Quaranta ed è attualmente destinato prevalentemente a uffici, mentre la ristrutturazione ipotizzata prevede la riconversione a uso residenziale e la riqualificazione energetica delle facciate mediante un sistema a doppia pelle ventilata.

Il fabbricato, caratterizzato da una struttura portante in calcestruzzo armato, presenta un'altezza complessiva di circa 108 metri e un'altezza antincendio di 97,60 metri; al termine degli interventi sono previste 260 unità immobiliari residenziali, con un affollamento complessivo stimato in 1.760 occupanti.

Ai sensi del d.P.R. n. 151/2011, l'attività ricade nel punto 77, categoria C, dell'allegato I, mentre secondo la RTV V.14 l'edificio viene classificato HF, avendo una quota massima dei piani superiore a 80 metri.

La configurazione originaria presenta diverse difficoltà sotto il profilo antincendio, soprattutto per la resistenza al fuoco delle strutture, la compartimentazione e la protezione dei collegamenti verticali, considerando che le aree comuni dei diversi piani risultano collegate attraverso scale e ascensori senza adeguate separazioni.

Su queste caratteristiche sono state sviluppate due progettazioni distinte, mantenendo le medesime condizioni di partenza per verificare le prescrizioni da rispettare e le soluzioni tecniche disponibili.

D.M. 16 maggio 1987, n. 246: le difficoltà della normativa tradizionale

Applicando il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, l'edificio rientra nella tipologia e, prevista per i fabbricati con altezza antincendio superiore a 80 metri, per i quali sono stabiliti requisiti specifici relativi alla compartimentazione, ai vani scala e ai collegamenti verticali.

Tra le prescrizioni da rispettare figurano la superficie massima di competenza di ciascuna scala, che non può superare 350 metri quadrati per piano, la presenza di almeno due scale per edificio e la realizzazione, sulla copertura, di un'area per l'atterraggio e il decollo degli elicotteri di soccorso, raggiungibile da ogni scala.

Quest'ultima disposizione presenta difficoltà realizzative e strutturali che, nel caso considerato, renderebbero particolarmente impegnativo l'adeguamento del fabbricato, al pari di altri requisiti relativi alla resistenza al fuoco, alla compartimentazione e alle comunicazioni tra appartamenti, vani scala e attività con diversa destinazione d'uso.

Le verifiche delle strutture portanti evidenziano inoltre l'impossibilità di soddisfare, attraverso l'approccio tradizionale, le prestazioni di resistenza al fuoco richieste per il compartimento considerato.

Qualora non fosse possibile modificare il progetto per rispettare integralmente le prescrizioni, sarebbe necessario ricorrere alla procedura di deroga prevista dall'art. 7 del d.P.R. n. 151/2011, individuando misure compensative capaci di garantire condizioni di sicurezza equivalenti, con le conseguenti valutazioni tecniche e gli ulteriori adempimenti procedurali.

RTV V.14: la progettazione con il Codice di prevenzione incendi

La progettazione secondo il Codice parte dalla valutazione del rischio d'incendio, prosegue con l'individuazione dei profili di rischio e l'attribuzione dei livelli di prestazione e si completa con la scelta delle misure antincendio necessarie a raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

La RTV V.14 integra la Regola Tecnica Orizzontale con disposizioni specifiche per gli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, introducendo indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dalla sezione S, alle quali si aggiungono, ove pertinenti, le altre regole tecniche verticali.

Per l'edificio a torre vengono considerate tutte le misure della strategia antincendio, dalla resistenza al fuoco alla compartimentazione, dall'esodo alla gestione della sicurezza, fino agli impianti di protezione attiva e all'operatività delle squadre di soccorso.

La progettazione riesce a soddisfare quasi tutte le misure attraverso soluzioni conformi, mentre per la resistenza al fuoco, disciplinata dalla misura S.2, viene sviluppata una soluzione alternativa mediante l'ingegneria della sicurezza antincendio.

Resistenza al fuoco: quando ricorrere alle soluzioni alternative

Per gli edifici classificati HF, la RTV V.14 prevede, nella soluzione conforme, una classe minima di resistenza al fuoco pari a 90 per i compartimenti, requisito che le verifiche condotte sulla struttura esistente non consentono di soddisfare.

Per affrontare questa difficoltà viene sviluppata una soluzione alternativa basata sull'ingegneria della sicurezza antincendio, attraverso la quale viene valutato il comportamento delle strutture rispetto a scenari di incendio individuati in funzione delle caratteristiche dell'edificio.

Il percorso progettuale comprende l'analisi delle condizioni di esposizione al fuoco e la verifica della risposta delle strutture alle sollecitazioni termiche, utilizzando metodologie di simulazione che consentono di considerare l'evoluzione degli incendi naturali di progetto.

Le verifiche dimostrano l'adeguatezza della struttura portante rispetto agli scenari considerati, senza rendere necessari ulteriori interventi di protezione.

Il risultato consente di superare una difficoltà che, applicando la normativa tradizionale, avrebbe richiesto il ricorso alla deroga oppure interventi di adeguamento particolarmente impegnativi, fermo restando che l'adozione di una soluzione alternativa richiede una conoscenza approfondita dell'edificio e la dimostrazione delle prestazioni attraverso le metodologie ammesse dal Codice.

Compartimentazione, vie di esodo e protezione delle facciate

La compartimentazione e la protezione dei collegamenti verticali richiedono interventi sulla configurazione originaria dell'edificio, nella quale le aree comuni dei diversi piani risultano collegate attraverso scale e ascensori senza adeguate separazioni antincendio.

Per limitare la propagazione delle fiamme e dei fumi vengono previste misure di protezione dei percorsi di esodo, tra cui la pressurizzazione delle zone di accesso ai vani scala, mentre l'organizzazione dell'evacuazione tiene conto anche della presenza di ascensori antincendio e di soccorso.

Per gli edifici HF, la RTV V.14 richiede due vie di esodo indipendenti per i piani situati a quota superiore a 32 metri o inferiore a -5 metri, prescrizione che deve essere coordinata con le caratteristiche dei collegamenti verticali e con le esigenze degli occupanti.

La riqualificazione delle facciate pone ulteriori questioni, poiché il sistema a doppia pelle ventilata previsto dal progetto richiede di valutare la possibile propagazione dell'incendio attraverso le intercapedini e di garantire la continuità delle separazioni antincendio, considerando anche i rischi legati all'eventuale caduta di elementi dell'involucro.

Per questi aspetti, nella progettazione secondo il Codice trovano applicazione le disposizioni della RTV V.13, dedicata alle chiusure d'ambito degli edifici civili ed espressamente richiamata dalla RTV V.14.

Gestione della sicurezza antincendio: obblighi e organizzazione dell'emergenza

La progettazione deve considerare anche gli adempimenti necessari durante l'esercizio dell'edificio, poiché le misure tecniche adottate devono essere accompagnate da un'organizzazione capace di mantenerne nel tempo le condizioni di funzionamento e di gestire le eventuali emergenze.

Il D.M. 25 gennaio 2019 ha introdotto nella disciplina tradizionale specifici livelli di prestazione per la gestione della sicurezza antincendio e, negli edifici con altezza superiore a 80 metri, prevede il livello 3, che comprende la pianificazione dell'emergenza, l'individuazione delle figure responsabili, la predisposizione di un centro di gestione e l'installazione di un sistema EVAC.

La RTV V.14 disciplina a sua volta la gestione della sicurezza antincendio, prevedendo misure relative alla manutenzione degli impianti, all'informazione degli occupanti, alla pianificazione dell'emergenza e al coordinamento delle attività presenti nell'edificio.

Per gli edifici HF devono essere individuati uno o più coordinatori dell'emergenza, garantendone la presenza oppure un servizio di pronta disponibilità entro 30 minuti dalla chiamata, oltre alla predisposizione di un centro di gestione delle emergenze.

RTV V.14 e normativa tradizionale: i risultati del confronto INAIL

Nel caso esaminato, l'applicazione del Codice ha consentito di affrontare le principali difficoltà riscontrate con la regola tecnica tradizionale, adottando quasi sempre soluzioni conformi e ricorrendo alla progettazione prestazionale soltanto per la resistenza al fuoco, senza rendere necessari ulteriori interventi di protezione strutturale né il ricorso al procedimento di deroga.

La maggiore flessibilità del Codice non comporta necessariamente una riduzione degli oneri progettuali o realizzativi, poiché la valutazione del rischio, la scelta delle misure e la dimostrazione delle prestazioni richiedono competenze specialistiche e, quando vengono adottate soluzioni alternative, verifiche più approfondite. Nel caso sviluppato dall'INAIL, tuttavia, la possibilità di utilizzare quasi esclusivamente soluzioni conformi e di riservare l'approccio prestazionale alla resistenza al fuoco ha consentito di affrontare le difficoltà dell'edificio esistente mantenendo gli obiettivi di sicurezza richiesti dalla normativa.