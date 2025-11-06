mapei istituzionale
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano
made expo biglietteria
sun ballast strutture per pannelli fotovoltaici su tetto piano

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: il nuovo Quaderno INAIL sulla Regola Tecnica V.11

Il documento rappresenta uno strumento pratico per applicare in modo coerente la RTV V.11 e per orientare la transizione dalle vecchie disposizioni prescrittive all'approccio prestazionale basato sul Codice di prevenzione incendi

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 06/11/2025

È stato pubblicato il nuovo Quaderno tecnico “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie - La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi”, un documento che aggiorna e integra il quadro normativo di riferimento per ospedali, RSA e strutture sanitarie complesse.

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: pubblicato il nuovo Quaderno INAIL

Realizzato dall'INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quaderno nasce per fornire ai professionisti uno strumento pratico per applicare in modo coerente la Regola Tecnica Verticale (RTV) V.11 introdotta con il d.m. 29 marzo 2021, e per orientare la transizione dalle vecchie disposizioni prescrittive del d.m. 18 settembre 2002 a un approccio prestazionale basato sul Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.).

Il documento ripercorre l’evoluzione della normativa antincendio in ambito sanitario, evidenziando la progressiva transizione da un sistema prescrittivo, fondato su parametri rigidi e uniformi, a un modello prestazionale, che permette di modulare le soluzioni in funzione dei livelli di rischio e delle caratteristiche dell’edificio.

L’approccio del Codice consente di:

  • valutare i livelli di prestazione richiesti per ciascuna misura di sicurezza (esodo, compartimentazione, reazione e resistenza al fuoco, controllo fumi, ecc.);
  • individuare soluzioni conformi (standard del Codice) o alternative (basate su analisi ingegneristiche);
  • integrare la prevenzione incendi con la gestione del rischio clinico e strutturale, elemento chiave nel contesto sanitario.
© Riproduzione riservata
Tag:
ANTINCENDIO Antincendio INAIL Quaderni Inail RTV antincendio

Documenti Allegati

INDICE

1
Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: il nuovo Quaderno INAIL sulla Regola Tecnica V.11
2
Le norme di riferimento
3
Strutture sanitarie esistenti e adeguamento graduale
4
Il Sistema di Gestione Antincendio (SGA)
5
Campo di applicazione della RTV V.11
6
Il caso di studio: confronto tra approccio prescrittivo e prestazionale
STS, libreria software completa

IL NOTIZIOMETRO

1
EDILIZIA - 05/11/2025
Abusi edilizi e stato legittimo: il Consiglio di Stato sull’onere della prova
2
LAVORI PUBBLICI - 03/11/2025
Affidamento diretto e principio di rotazione: equilibrio tra discrezionalità e trasparenza
3
LAVORI PUBBLICI - 05/11/2025
Incentivi alle funzioni tecniche: la Corte dei Conti sulle attività contabili e finanziarie
4
LAVORI PUBBLICI - 30/10/2025
Affidamento diretto: il TAR sulla legittimità della procedura negoziata senza bando
5
SICUREZZA - 04/11/2025
Patente cantieri e sicurezza lavoro: tutte le novità in Gazzetta Ufficiale
6
EDILIZIA - 05/11/2025
Da sottotetto a soppalco abitabile: interviene la Cassazione