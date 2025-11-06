È stato pubblicato il nuovo Quaderno tecnico “Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie - La Regola Tecnica Verticale V.11 del Codice di prevenzione incendi”, un documento che aggiorna e integra il quadro normativo di riferimento per ospedali, RSA e strutture sanitarie complesse.

Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: pubblicato il nuovo Quaderno INAIL

Realizzato dall'INAIL, in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il quaderno nasce per fornire ai professionisti uno strumento pratico per applicare in modo coerente la Regola Tecnica Verticale (RTV) V.11 introdotta con il d.m. 29 marzo 2021, e per orientare la transizione dalle vecchie disposizioni prescrittive del d.m. 18 settembre 2002 a un approccio prestazionale basato sul Codice di prevenzione incendi (d.m. 3 agosto 2015 e s.m.i.).

Il documento ripercorre l’evoluzione della normativa antincendio in ambito sanitario, evidenziando la progressiva transizione da un sistema prescrittivo, fondato su parametri rigidi e uniformi, a un modello prestazionale, che permette di modulare le soluzioni in funzione dei livelli di rischio e delle caratteristiche dell’edificio.

L’approccio del Codice consente di: