L'evoluzione normativa introdotta dal D.Lgs. 18/2023 e dal D.Lgs. 102/2025 ha trasformato la gestione degli impianti idraulici negli edifici pubblici e privati, imponendo l'adozione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) e la prevenzione continua del rischio biologico. In questo scenario, le tecnologie fisiche ad induzione elettromagnetica Physico® e Physico® RACS rappresentano una soluzione d'eccellenza per garantire la biosicurezza, la protezione delle condotte e l'efficienza energetica senza fare ricorso a prodotti chimici.

D.Lgs. 18/2023 e D.Lgs. 102/2025: la svolta nella tutela della sicurezza idrica

Per oltre vent'anni la gestione igienico-sanitaria dell'acqua negli edifici si è basata sul D.Lgs. 31/2001, un approccio prevalentemente analitico focalizzato sul rispetto di limiti chimico-microbiologici misurati a campione. La Direttiva Europea 2020/2184, recepita in Italia con il D.Lgs. 18/2023 e successivamente affinata dal D.Lgs. 102/2025, ha introdotto un cambio di approccio: la gestione proattiva del rischio nell’intero impianto di distribuzione interna.

Con l'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza dell'Acqua (PSA) e il richiamo costante alle Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, chi progetta, gestisce o cura la manutenzione di edifici prioritari (strutture sanitarie, scuole, alberghi, impianti sportivi, grandi uffici e condomìni) deve implementare sistemi di prevenzione permanenti e strutturali. L'obiettivo principale è contrastare la formazione del calcare e del biofilm, oltre a neutralizzare la proliferazione della Legionella, cause primarie dell'inefficienza e del degrado degli impianti.

Le principali insidie per gli impianti

Affrontare il rischio batterico negli impianti significa prima di tutto comprendere come le incrostazioni e i depositi ne condizionino il funzionamento.

Effetti di sanificanti chimici e polifosfati nelle tubazioni di una RSA (© Tecnoacque®)

Il Calcare: I precipitati di carbonato di calcio creano sulle pareti interne dei tubi e negli scambiatori di calore depositi ruvidi e porosi. Oltre a ridurre il diametro utile e ostacolare lo scambio termico, questi depositi costituiscono l'ancoraggio ideale per la flora batterica.

I precipitati di carbonato di calcio creano sulle pareti interne dei tubi e negli scambiatori di calore depositi ruvidi e porosi. Oltre a ridurre il diametro utile e ostacolare lo scambio termico, questi depositi costituiscono l'ancoraggio ideale per la flora batterica. Il Biofilm: Si tratta di una pellicola biologica protettiva prodotta dagli stessi batteri per aderire alle pareti rugose delle condotte. Il biofilm funge da scudo per la Legionella, schermandola sia dai tradizionali disinfettanti chimici sia dagli shock termici temporanei.

Si tratta di una pellicola biologica protettiva prodotta dagli stessi batteri per aderire alle pareti rugose delle condotte. Il biofilm funge da scudo per la Legionella, schermandola sia dai tradizionali disinfettanti chimici sia dagli shock termici temporanei. I Batteri: All'interno del biofilm e nelle zone di ristagno o con temperature favorevoli (tra i 25 °C e i 45 °C), la Legionella trova le condizioni ideali per proliferare. Senza un'azione strutturale sul biofilm, il batterio ricolonizza rapidamente l'impianto rendendo inefficaci le sanificazioni saltuarie.

All'interno del biofilm e nelle zone di ristagno o con temperature favorevoli (tra i 25 °C e i 45 °C), la Legionella trova le condizioni ideali per proliferare. Senza un'azione strutturale sul biofilm, il batterio ricolonizza rapidamente l'impianto rendendo inefficaci le sanificazioni saltuarie. I limiti dei trattamenti chimici tradizionali: L'impiego continuativo di biocidi chimici (biossido di cloro, ipoclorito di sodio) o di polifosfati presenta criticità strutturali. Tali prodotti possono accelerare i fenomeni corrosivi sulle tubazioni metalliche, generare sottoprodotti di disinfezione e agire prevalentemente sulla massa d'acqua anziché eliminare il biofilm insediato nelle condotte.

La risposta tecnologica: il principio di funzionamento dei sistemi Physico ®

L'evoluzione della progettazione idraulica ha portato allo sviluppo di soluzioni fisiche ad induzione elettromagnetica, pensate per superare i limiti dell'approccio chimico. Rispetto ai tradizionali dosatori o agli impianti a scambio ionico, la tecnologia Physico® agisce sulle proprietà fisiche dei sali e sulla componente batterica senza alterare la composizione chimica dell'acqua: un trattamento pulito che non aggiunge sostanze chimiche e non priva la risorsa idrica dei suoi minerali essenziali.

L'effetto del campo di induzione trasforma il carbonato di calcio disciolto nell'acqua: la calcite (morfologia romboedrica, dura e altamente incrostante) viene convertita in aragonite (microcristalli aghiformi, privi di coesione e capacità aggregante). I microcristalli restano sospesi nell'acqua senza aderire alle pareti dei tubi o agli scambiatori, venendo trascinati via dal normale flusso idrico. Le superfici interne rimangono quindi perfettamente lisce, eliminando le rugosità su cui si forma il biofilm.

Questa azione combinata permette una progressiva disgregazione del biofilm e delle incrostazioni esistenti. Privati della loro matrice protettiva e dei siti di ancoraggio, i batteri come la Legionella non riescono a colonizzare l'impianto e vengono mantenuti sotto i limiti di rilevamento previsti dalle normative sanitarie.

Dispositivo Physico® installato presso struttura alberghiera (© Tecnoacque®)

Integrazione dei dispositivi Physico ® e Physico ® RACS

La protezione idrica efficace di un edificio richiede un approccio coordinato tra l'ingresso dell'acqua fredda e la rete di distribuzione dell'acqua calda sanitaria. A questo scopo, la tecnologia si articola in due dispositivi complementari: Physico® e Physico® RACS.

Il dispositivo Physico® viene installato sulla linea di adduzione generale dopo il contatore agendo come prima barriera di protezione per l’intero edificio. Inibisce la formazione di calcare nelle tubazioni, protegge i generatori di calore e gli scambiatori garantendo il mantenimento dei sali minerali ricevuti al contatore fino ai punti di erogazione (rubinetti), oltre a rimuovere il biofilm e neutralizzare l'eventuale carica batterica presente.

Nei circuiti di ricircolo Acqua Calda Sanitaria - dove le temperature d'esercizio e gli accumuli termici creano le condizioni ideali per la proliferazione della Legionella - viene integrato il dispositivo Physico® RACS. Questo va installato sulla linea di mandata del circuito di ricircolo, immediatamente a valle dei sistemi di accumulo termico o degli scambiatori ACS. Physico®RACS sfrutta il lavoro della pompa di ricircolo esistente come motore del processo: l'acqua calda viene costantemente forzata a transitare attraverso il campo di induzione del dispositivo in modo ciclico e incessante. Questo ricircolo continuo garantisce un’azione di biophysico costante, prevenendo lo sviluppo batterico senza bisogno di ricorrere a shock termici o chimici d'emergenza.

Dispositivo Physico® RACS installato presso RSA (© Tecnoacque ® )

Analisi comparativa: Trattamenti Chimici vs Tecnologia Physico ®

Per comprendere l'impatto di questa scelta tecnologica nella gestione di un immobile pubblico o complesso, è utile confrontare i due approcci sui principali parametri operativi ed economici.

Sostenibilità, Risparmio Energetico e Ritorno sull'Investimento (ROI)

L'adozione della tecnologia Physico® si traduce in vantaggi economici e prestazionali misurabili per i gestori del patrimonio immobiliare e i responsabili di impianto.

In base agli studi termotecnici, un deposito calcareo di soli 2 mm sulle pareti di uno scambiatore di calore o di un bollitore genera una perdita di efficienza di scambio termico superiore al 20%. Inibendo in modo permanente la formazione del calcare, la tecnologia Physico® mantiene i coefficienti di scambio termico prossimi a quelli di progetto per tutta la vita utile dell'impianto, riducendo drasticamente i consumi di combustibile o di energia elettrica per la produzione di ACS.

A differenza degli addolcitori tradizionali che richiedono frequenti lavaggi e rigenerazioni con il consumo di migliaia di litri d'acqua potabile, i dispositivi Physico® non producono alcun refluo. Questo aspetto è fondamentale per gli obiettivi di riduzione dell'impronta idrica degli edifici.

Ritorno sull'investimento (ROI) rapido

Il capitale investito per l'installazione combinata dei dispositivi Physico® e Physico®RACS viene ammortizzato in tempi estremamente brevi. L'azzeramento della spesa per i reagenti chimici e il taglio netto dei costi di gestione e taratura delle pompe dosatrici, unitamente al risparmio energetico derivante dall'assenza di calcare, garantiscono un rapido rientro economico, trasformando l'adeguamento normativo in un intervento capace di ripagarsi da solo in poco tempo.

Effetti di sanificanti chimici e polifosfati nelle tubazioni di una RSA dopo 10 anni di funzionamento (© Tecnoacque®)

Conclusioni

L'adeguamento ai nuovi standard di biosicurezza idrica rappresenta un'opportunità strategica per valorizzare e proteggere il patrimonio edilizio. L'integrazione dei sistemi Physico® e Physico® RACS offre una risposta tecnologica completa, pulita e duratura: garantisce il controllo permanente della Legionella e del biofilm, protegge le condotte dal calcare e dalla corrosione, elimina la spesa per i prodotti chimici e assicura il massimo risparmio energetico nel pieno rispetto dell'ambiente e della salute degli utenti.