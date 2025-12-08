Il tema è noto ai tecnici e alle istituzioni, ma negli ultimi anni è diventato inevitabile: non può esistere una reale strategia di sicurezza dell’ambiente costruito senza unire prevenzione sismica ed efficientamento energetico.

Da questa consapevolezza nasce il focus della VIII Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, organizzata da Fondazione Inarcassa, Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Consiglio Nazionale degli Architetti e che si terrà a Roma il 10 dicembre 2025 alle ore 10, presso Palazzo Wedekind in piazza Colonna, 366.

VIII Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica 2025: strategie per una riqualificazione globale

Obiettivo dell’edizione di quest’anno è l’integrazione di politiche oggi spesso parallele, favorendo un approccio che tenga insieme riduzione della vulnerabilità strutturale, decarbonizzazione, riqualificazione del patrimonio edilizio e prospettive di finanziamento europee.

L’iniziativa intende quindi proporre un concreto contributo, anche da una prospettiva europea, in termini di proposte nell’ambito delle politiche di messa in sicurezza del patrimonio edilizio.

Un messaggio che arriva in un momento in cui il Paese sta discutendo nuove regole per il settore edilizio, riflettendo sulle lezioni lasciate dall’esperienza dei bonus fiscali e sulla necessità di programmare interventi realmente efficaci e sostenibili.

Il programma dell'evento

Saluti istituzionali

Massimo Garbari , Presidente Inarcassa

, Presidente Inarcassa Andrea De Maio , Presidente Fondazione Inarcassa

, Presidente Fondazione Inarcassa Angelo Domenico Perrini , Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI)

, Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) Massimo Crusi, Presidente Consiglio Nazionale Architetti PPC (CNAPPC)

Interventi tecnici

Mauro Dolce , Presidente Comitato Tecnico Scientifico VIII GNPS

, Presidente Comitato Tecnico Scientifico VIII GNPS Giulio Zuccaro, Responsabile Scientifico Centro Ricerche Plinius

Interventi programmati

Nello Musumeci , Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare

, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Raffaele Fitto (in attesa di conferma), Commissario Europeo per la coesione e per le riforme

(in attesa di conferma), Commissario Europeo per la coesione e per le riforme Milena Messori , Banca europea per gli investimenti, Responsabile Ufficio di Roma

, Banca europea per gli investimenti, Responsabile Ufficio di Roma Renato Loiero , Consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri per le politiche di bilancio

, Consigliere del Presidente del Consiglio dei ministri per le politiche di bilancio Guido Castelli , Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016

, Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 Luigi Ferrara , Consigliere PCM - Capo Dipartimento Casa Italia

, Consigliere PCM - Capo Dipartimento Casa Italia Gennaro De Vivo , Presidente Prima Sezione Consiglio Superiore LL.PP.

, Presidente Prima Sezione Consiglio Superiore LL.PP. Maurizio Pollino , ENEA

, ENEA Gaetano Manfredi (in attesa di conferma), Presidente ANCI

(in attesa di conferma), Presidente ANCI Piero Petrucco, Vicepresidente ANCE

Tavola rotonda

Ruggero Razza, Membro del parlamento europeo, Commissione per i bilanci

Membro del parlamento europeo, Commissione per i bilanci Maurizio Lupi , Componente II Commissione Giustizia della Camera

, Componente II Commissione Giustizia della Camera Erica Mazzetti , Componente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera

, Componente VIII Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera Roberto Morassut , Componente IX Commissione Trasporti della Camera

, Componente IX Commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita, Componente V Commissione Bilancio del Senato

Conclusioni

Tommaso Foti (in attesa di conferma), Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR

Superare la frammentazione delle politiche, integrare sicurezza energetica e sicurezza strutturale, mettere a sistema competenze tecniche, istituzioni e risorse europee: la giornata sarà occasione per ribadire come la manutenzione del patrimonio edilizio italiano non sia più un’urgenza episodica, ma una direttrice politica pubblica strutturale che richiede un orizzonte sul lungo termine.