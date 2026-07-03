Dal 1° luglio 2026 sono ufficialmente in vigore le nuove disposizioni sulla previdenza complementare introdotte dalla Legge n. 199/2025, che modificano le modalità di destinazione del trattamento di fine rapporto (TFR) dei lavoratori dipendenti del settore privato.

Con la legge di bilancio 2026 viene introdotto un nuovo meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione, destinato a operare quando il lavoratore non manifesta alcuna scelta entro il termine previsto dalla legge. Contestualmente vengono ridefinite anche le regole applicabili a chi aveva già aderito in passato a una forma pensionistica complementare, distinguendo la posizione dei lavoratori alla prima assunzione da quella di chi ha già maturato precedenti esperienze lavorative.

Previdenza complementare e TFR: cosa cambia dal 1° luglio 2026

Le nuove disposizioni intervengono sulla scelta relativa alla destinazione del TFR maturando, con l'obiettivo di favorire una maggiore diffusione della previdenza complementare e, di conseguenza, consentire a un numero crescente di lavoratori di costruire nel tempo una pensione integrativa rispetto a quella obbligatoria.

Per raggiungere questo obiettivo la riforma distingue tra lavoratori alla prima assunzione nel settore privato e lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro e che, avendo già aderito a una forma pensionistica complementare, sono chiamati a seguire regole differenti.

Chi è interessato dalle nuove regole

Le nuove disposizioni si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, mentre non riguardano i lavoratori pubblici, per i quali continuano a trovare applicazione le regole oggi vigenti in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

Come funziona la previdenza complementare e quale ruolo ha il TFR

La previdenza complementare affianca la pensione pubblica e consente al lavoratore di costruire, nel corso della propria vita lavorativa, una pensione integrativa attraverso l'accantonamento di risorse che vengono investite dai fondi pensione.

La posizione individuale può essere alimentata destinando il TFR, ma anche attraverso contributi volontari del lavoratore e, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva o aziendale, mediante il contributo del datore di lavoro. Le somme così accumulate vengono investite secondo la linea scelta dall'aderente, che può orientarsi verso comparti con differenti livelli di rischio oppure verso soluzioni life cycle, nelle quali la composizione degli investimenti viene progressivamente adattata all'età dell'iscritto e all'avvicinarsi del pensionamento.

Nel corso degli anni il capitale può crescere grazie ai rendimenti degli investimenti e, una volta maturato il diritto alla pensione, potrà essere erogato sotto forma di rendita periodica oppure, nei casi previsti dalla normativa, in tutto o in parte come capitale.

Prima assunzione: come scegliere la destinazione del TFR entro 60 giorni

È proprio sulla scelta relativa alla destinazione del TFR maturando che interviene la riforma entrata in vigore dal 1° luglio 2026.

Per i lavoratori alla prima assunzione nel settore privato la legge riconosce un termine di 60 giorni dall'inizio del rapporto di lavoro entro il quale decidere come destinare il TFR maturando. Entro questo termine il lavoratore può scegliere di aderire a una forma pensionistica complementare oppure mantenere il trattamento di fine rapporto secondo il regime ordinario previsto dalla normativa.

La vera novità emerge, però, nel caso in cui il lavoratore non manifesti alcuna volontà. Decorso inutilmente il termine, infatti, entra automaticamente in funzione il nuovo meccanismo previsto dalla legge, che destina il TFR alla previdenza complementare secondo le modalità stabilite dalla normativa.

Adesione automatica al fondo pensione: cosa succede se il lavoratore non sceglie

In assenza di una scelta espressa, il TFR maturando viene conferito automaticamente alla forma pensionistica collettiva individuata dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro.

Qualora il contratto collettivo non individui alcun fondo pensione di riferimento, il conferimento avviene invece alla forma pensionistica residuale prevista dalla normativa.

L'adesione automatica rappresenta il principale elemento innovativo della riforma e punta a favorire una più ampia diffusione della previdenza complementare tra i lavoratori dipendenti del settore privato.

TFR e previdenza complementare: le regole per chi aveva già aderito a un fondo pensione

Diversa è la disciplina applicabile ai lavoratori che hanno già avuto precedenti rapporti di lavoro e che avevano aderito a una forma pensionistica complementare conferendo il proprio TFR.

In questa ipotesi il lavoratore dispone sempre di 60 giorni dall'inizio del nuovo rapporto per comunicare al datore di lavoro il fondo pensione al quale intende destinare il TFR maturando.

A differenza di quanto avviene per chi è alla prima assunzione, non è però possibile scegliere di mantenere il TFR presso il datore di lavoro. Tale possibilità torna infatti a essere esercitabile soltanto nell'ipotesi in cui la precedente posizione previdenziale sia stata integralmente riscattata prima dell'avvio del nuovo rapporto di lavoro.

Previdenza complementare: vantaggi fiscali e benefici per il lavoratore

L'adesione a una forma pensionistica complementare consente di costruire, nel corso della vita lavorativa, una pensione integrativa che accompagnerà il lavoratore al momento del pensionamento.

La posizione individuale può essere alimentata attraverso il TFR, dai contributi volontari del lavoratore e, nei casi previsti dalla contrattazione collettiva o aziendale, anche dal contributo del datore di lavoro, così da incrementare progressivamente il capitale disponibile al momento del pensionamento.

Accanto a questo obiettivo previdenziale, il legislatore riconosce anche una serie di vantaggi fiscali. In via generale, i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, mentre la quota di TFR conferita al fondo pensione segue un regime fiscale autonomo e non concorre al raggiungimento del plafond di deducibilità.

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 continua inoltre ad applicarsi la disciplina che consente, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, di recuperare negli anni successivi la deducibilità non utilizzata nei primi cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, elevando il limite annuo fino a 7.950 euro.

La Legge n. 199/2025 ha infine rafforzato questo quadro di incentivi prevedendo, per il biennio 2026-2027, un trattamento fiscale di favore per i premi di risultato destinati alla previdenza complementare, con l'obiettivo di favorire un maggiore ricorso a questo strumento di integrazione pensionistica.

Adesione automatica e destinazione del TFR: le FAQ del Ministero del Lavoro

Per accompagnare l'entrata in vigore della nuova disciplina, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una sezione dedicata del proprio portale contenente numerose FAQ, nelle quali vengono affrontati i principali casi operativi che possono presentarsi nella gestione del TFR maturando.

I chiarimenti illustrano il funzionamento dell'adesione automatica, le modalità di destinazione del TFR, gli effetti della mancata scelta entro il termine di 60 giorni e le regole applicabili ai lavoratori che avevano già aderito a una forma pensionistica complementare.

Si tratta di uno strumento particolarmente utile in questa prima fase di applicazione della riforma, nella quale sia i lavoratori sia i datori di lavoro dovranno confrontarsi con una disciplina profondamente rinnovata e con nuovi adempimenti relativi alla gestione del trattamento di fine rapporto.