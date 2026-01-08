Il prezzario nazionale: uno strumento di supporto e coordinamento

È su questo impianto che interviene la Legge di Bilancio 2026. Il comma 487 prevede l’adozione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata.

La funzione del prezzario nazionale è chiaramente delineata dalla norma. Non si tratta di un listino vincolante né di uno strumento destinato a sostituire i prezzari regionali. Al contrario, il prezzario nazionale è destinato a operare quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni ai sensi dell’art. 41, comma 13, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, previa autorizzazione del MIT.

Il legislatore chiarisce così che il prezzario nazionale è chiamato ad assumere il ruolo di riferimento strutturale comune dell’intero sistema. I prezzari regionali e quelli speciali non vengono superati, ma sono ricondotti all’interno di un quadro unitario, fondato su criteri condivisi e su dati confrontabili a livello nazionale.

Elemento centrale di questa impostazione è l’individuazione, nel prezzario nazionale, delle soglie di variazione territoriale dei prezzi. Non valori rigidi, ma un perimetro di variabilità fisiologica, costruito tenendo conto del contesto territoriale, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.