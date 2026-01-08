deas Gestione completa successioni e volture catastali
Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema

Dal prezzario nazionale all’obbligo di motivazione degli scostamenti, come cambia il rapporto con i prezzari regionali e i prezzari speciali dopo il Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Il prezzario nazionale: uno strumento di supporto e coordinamento

È su questo impianto che interviene la Legge di Bilancio 2026. Il comma 487 prevede l’adozione di un prezzario nazionale dei lavori pubblici, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata.

La funzione del prezzario nazionale è chiaramente delineata dalla norma. Non si tratta di un listino vincolante né di uno strumento destinato a sostituire i prezzari regionali. Al contrario, il prezzario nazionale è destinato a operare quale strumento di supporto alla definizione dei prezzari adottati dalle Regioni ai sensi dell’art. 41, comma 13, nonché dei prezzari speciali adottati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, previa autorizzazione del MIT.

Il legislatore chiarisce così che il prezzario nazionale è chiamato ad assumere il ruolo di riferimento strutturale comune dell’intero sistema. I prezzari regionali e quelli speciali non vengono superati, ma sono ricondotti all’interno di un quadro unitario, fondato su criteri condivisi e su dati confrontabili a livello nazionale.

Elemento centrale di questa impostazione è l’individuazione, nel prezzario nazionale, delle soglie di variazione territoriale dei prezzi. Non valori rigidi, ma un perimetro di variabilità fisiologica, costruito tenendo conto del contesto territoriale, dell’oggetto dell’appalto e delle specifiche condizioni di esecuzione.

INDICE

1
Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema
2
Il prezzario nazionale
3
Autonomia sì, ma motivata
4
L’Osservatorio MIT e il governo del dato
5
Implicazioni operative per progettisti e stazioni appaltanti
6
Conclusioni operative
