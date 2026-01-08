Autonomia sì, ma motivata: il cambio di paradigma del comma 487

Il passaggio forse più innovativo del comma 487 riguarda l’obbligo di motivazione degli scostamenti. La norma stabilisce che le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti autorizzate all’adozione di prezzari speciali devono motivare, in sede di adozione, eventuali scostamenti rispetto alle stime di prezzo e alle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

Non si tratta di una previsione meramente formale. Il legislatore introduce un vero e proprio onere motivazionale, che incide sulla natura stessa del prezzario. L’autonomia organizzativa resta, ma non è più silenziosa: ogni scelta che si collochi al di fuori delle soglie nazionali deve essere spiegata, argomentata e ricondotta a elementi oggettivi.

In questo modo il prezzario evolve da semplice strumento tecnico di supporto alla progettazione ad atto amministrativo consapevole e difendibile, destinato ad accompagnare l’intero ciclo dell’opera, dalla fase progettuale fino ai controlli successivi.