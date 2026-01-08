Blumatica Energy
Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema

Dal prezzario nazionale all’obbligo di motivazione degli scostamenti, come cambia il rapporto con i prezzari regionali e i prezzari speciali dopo il Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 08/01/2026

Autonomia sì, ma motivata: il cambio di paradigma del comma 487

Il passaggio forse più innovativo del comma 487 riguarda l’obbligo di motivazione degli scostamenti. La norma stabilisce che le Regioni, le Province autonome e le stazioni appaltanti autorizzate all’adozione di prezzari speciali devono motivare, in sede di adozione, eventuali scostamenti rispetto alle stime di prezzo e alle soglie di variazione individuate dal prezzario nazionale.

Non si tratta di una previsione meramente formale. Il legislatore introduce un vero e proprio onere motivazionale, che incide sulla natura stessa del prezzario. L’autonomia organizzativa resta, ma non è più silenziosa: ogni scelta che si collochi al di fuori delle soglie nazionali deve essere spiegata, argomentata e ricondotta a elementi oggettivi.

In questo modo il prezzario evolve da semplice strumento tecnico di supporto alla progettazione ad atto amministrativo consapevole e difendibile, destinato ad accompagnare l’intero ciclo dell’opera, dalla fase progettuale fino ai controlli successivi.

INDICE

1
2
Il prezzario nazionale
3
Autonomia sì, ma motivata
4
L’Osservatorio MIT e il governo del dato
5
Implicazioni operative per progettisti e stazioni appaltanti
6
Conclusioni operative
