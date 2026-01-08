deas Gestione completa successioni e volture catastali
systab consolidamento fondazioni
systab consolidamento fondazioni

Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema

Dal prezzario nazionale all’obbligo di motivazione degli scostamenti, come cambia il rapporto con i prezzari regionali e i prezzari speciali dopo il Codice dei contratti pubblici

Entra nel nuovo canale WhatsApp di LavoriPubblici.it!
di Redazione tecnica - 08/01/2026

L’Osservatorio MIT e il governo del dato

Accanto al prezzario nazionale, i commi 488 e 489 prevedono l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

All’Osservatorio sono attribuite funzioni di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, nonché di monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali. È inoltre previsto un controllo, a campione, sulla congruità dell’applicazione dei prezzari ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Pur essendo istituito direttamente dalla legge, anche l’Osservatorio vedrà definite composizione, modalità operative e criteri di funzionamento attraverso il decreto attuativo previsto dalla stessa Legge di Bilancio. Su proposta delle stazioni appaltanti, potrà inoltre esprimere pareri non vincolanti di congruità dei costi sui progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee, rafforzando il presidio informativo senza incidere sulle competenze decisionali.

© Riproduzione riservata
Tag:
LAVORI PUBBLICI Prezzario lavori pubblici Codice Appalti 2023 Legge di Bilancio

Documenti Allegati

INDICE

1
Prezzari dei lavori pubblici: la Legge di Bilancio 2026 ridisegna il sistema
2
Il prezzario nazionale
3
Autonomia sì, ma motivata
4
L’Osservatorio MIT e il governo del dato
5
Implicazioni operative per progettisti e stazioni appaltanti
6
Conclusioni operative
xella Isolare senza cappotto

IL NOTIZIOMETRO

1
LAVORI PUBBLICI - 07/01/2026
Affidamento diretto sotto soglia: la teoria dei tre affidamenti
2
SICUREZZA - 05/01/2026
Patente e badge digitale nei cantieri: in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 198/2025
3
SICUREZZA - 06/01/2026
Badge di cantiere: disciplina, obblighi e tempistiche di attuazione del sistema digitale
4
FISCO E TASSE - 02/01/2026
Bonus edilizi 2026: tutte le agevolazioni fiscali per la casa dopo la Manovra
5
CATASTO - 06/01/2026
Voltura catastale Web: dal 12 gennaio 2026 l’unico canale per aggiornare le intestazioni al Catasto
6
EDILIZIA - 04/01/2026
Piscina interrata: pertinenza o nuova costruzione? Il TAR sulla natura dell'opera