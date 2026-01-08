L’Osservatorio MIT e il governo del dato

Accanto al prezzario nazionale, i commi 488 e 489 prevedono l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Osservatorio per il monitoraggio dei prezzari delle opere pubbliche.

All’Osservatorio sono attribuite funzioni di raccolta, analisi e confronto dei dati relativi ai costi di prodotti, attrezzature e lavorazioni, nonché di monitoraggio dell’aggiornamento dei prezzari regionali e speciali. È inoltre previsto un controllo, a campione, sulla congruità dell’applicazione dei prezzari ai contratti di importo superiore a 100 milioni di euro.

Pur essendo istituito direttamente dalla legge, anche l’Osservatorio vedrà definite composizione, modalità operative e criteri di funzionamento attraverso il decreto attuativo previsto dalla stessa Legge di Bilancio. Su proposta delle stazioni appaltanti, potrà inoltre esprimere pareri non vincolanti di congruità dei costi sui progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati con risorse statali o europee, rafforzando il presidio informativo senza incidere sulle competenze decisionali.