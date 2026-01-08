Implicazioni operative per progettisti e stazioni appaltanti

Dal punto di vista operativo, il nuovo assetto rafforza il peso delle scelte tecniche. L’art. 41, comma 13, continua a imporre che il quadro economico dei lavori si fondi sui prezzi aggiornati alla data di approvazione del progetto, mentre il prezzario nazionale è destinato a diventare il termine di confronto per verificare la coerenza dei valori adottati.

I prezzari regionali e speciali restano strumenti pienamente legittimi, ma sono ora chiamati a misurarsi con un riferimento nazionale esplicito. Gli eventuali scostamenti non sono preclusi, ma devono essere motivati in modo puntuale, tenendo conto delle specificità territoriali e delle condizioni di esecuzione.

Ne deriva un sistema nel quale il prezzario non è più un semplice allegato al progetto, ma un elemento centrale del governo del contratto, destinato a incidere anche sulla gestione dei quadri economici e sulla fase esecutiva.