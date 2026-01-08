Conclusioni operative

Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore compie un passo deciso verso un sistema dei prezzari più ordinato e coordinato. Il prezzario nazionale è destinato ad assumere il ruolo di riferimento strutturale comune, a supporto dei prezzari regionali e dei prezzari speciali previsti dall’art. 41, comma 13, mentre l’obbligo di motivare gli scostamenti introduce una responsabilità tecnica esplicita nelle scelte di costo.

La piena attuazione di questo nuovo assetto richiede però un passaggio fondamentale: l’adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata. Il decreto dovrà essere emanato entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 e, considerato che la legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2026, il termine ultimo per l’adozione è fissato al 29 giugno 2026.

Solo con questo decreto saranno definiti in modo puntuale contenuti, modalità di aggiornamento e criteri applicativi del prezzario nazionale e dell’Osservatorio.

In attesa di tale passaggio, il segnale normativo è comunque chiaro: dal 2026 il tema dei prezzi nei lavori pubblici non viene più affrontato come una variabile emergenziale, ma come una componente ordinaria del governo dei contratti, da gestire con strumenti coordinati, dati confrontabili e motivazioni tecnicamente solide, all’interno di un quadro finalmente più stabile e leggibile.