Comincia la settimana decisiva per la Legge di Bilancio 2026. Nella giornata di oggi il disegno di legge verrà discusso al Senato, nella versione predisposta dalla 5ª Commissione (Programmazione economica e bilancio), dopo il ciclo di audizioni preliminari svolte nelle Commissioni congiunte 5ª Senato – V Camera.

La dinamica parlamentare appare ormai consolidata: l’approvazione al Senato dovrebbe avvenire con voto di fiducia, seguita da un ulteriore passaggio, sempre con fiducia, alla Camera dei Deputati, per arrivare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2025.

È quindi altamente probabile che il testo atteso in Aula rappresenti la versione sostanzialmente definitiva della manovra.

Tra le disposizioni introdotte dalla 5ª Commissione spicca il nuovo art. 99-ter, dedicato alle “Misure in materia di definizione e applicazione dei prezzari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori”. Una norma che intercetta uno dei nodi più delicati degli ultimi anni: la gestione dei prezzi nei lavori pubblici dopo la lunga stagione emergenziale.

Dal caos emergenziale a un tentativo di riordino

Negli ultimi anni i prezzari hanno smesso di essere un semplice strumento tecnico di supporto alla progettazione per diventare il terreno su cui si sono misurate tensioni economiche, contrattuali e finanziarie. Rincari improvvisi, deroghe continue, proroghe stratificate hanno prodotto un sistema instabile. Un sistema spesso governato più dall’urgenza che da una visione strutturata.

Il Codice dei contratti pubblici aveva già provato a riportare ordine, affidando alle Regioni la predisposizione dei prezzari e fissando criteri comuni di formazione e aggiornamento. L’art. 99-ter si colloca esattamente in questa traiettoria: non rompe con l’impianto del Codice, ma tenta di rafforzarlo, colmando alcune evidenti lacune operative.

Il riferimento normativo è chiaro: art. 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023 e Allegato I.14, che disciplina i criteri di formazione e aggiornamento dei prezzari regionali.

L’Allegato I.14 ha già introdotto un approccio metodologico unitario, fondato su omogeneità delle fonti, aggiornamento periodico, coerenza con le dinamiche di mercato e coordinamento tra livelli istituzionali.

Il limite di quel modello non sta tanto nelle regole, quanto nell’assenza di un presidio stabile sul dato e sulla sua comparabilità a livello nazionale. È proprio su questo punto che interviene l’art. 99-ter, senza modificare la ripartizione delle competenze, ma rafforzando il livello di coordinamento.